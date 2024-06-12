Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 521 830 осіб (+980 за добу), 7911 танків, 13736 артсистем, 15187 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 521 830 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 521830 (+980) осіб,

танків - 7911 (+9) од,

бойових броньованих машин - 15187 (+11) од,

артилерійських систем - 13736 (+46) од,

РСЗВ - 1099 (+0) од,

засоби ППО - 844 (+2) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11042 (+19),

крилаті ракети - 2280 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од,

спеціальна техніка - 2290 (+2)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.