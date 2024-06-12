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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 521 830 осіб (+980 за добу), 7911 танків, 13736 артсистем, 15187 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати військ РФ в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 521 830 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 521830 (+980) осіб,
  • танків - 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем - 13736 (+46) од,
  • РСЗВ - 1099 (+0) од,
  • засоби ППО - 844 (+2) од,
  • літаків - 359 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11042 (+19),
  • крилаті ракети - 2280 (+2),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од,
  • спеціальна техніка - 2290 (+2)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17491) Генштаб ЗС (6618) ліквідація (3958) знищення (7307) техніка (1827)


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Топ коментарі
+16
Минув 3762 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 46, броня 20, логістика 60!
Сукупне знищене повітряне лайно подолало відмітку 14 000. ППО сила.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 521 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
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12.06.2024 08:46
+11
Майже місяць (з 10.05.) було більше тисячі чумардосів на добу і ось здулися, проте до Рязані догребли. Да, за цей період фанзона поповнилась на 41 140 кобздят (вся осінь 22-го 41 090)
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12.06.2024 07:44
+8
під якою новиною тебе не побачив би всюди і завжди твій стогін.
нафіг ти сюди йдеш з самого ранку якщо на твою думку тут сама брехня?
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12.06.2024 07:16
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під якою новиною тебе не побачив би всюди і завжди твій стогін.
нафіг ти сюди йдеш з самого ранку якщо на твою думку тут сама брехня?
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12.06.2024 07:16 Відповісти
Кожен заробляє, як може
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12.06.2024 07:50 Відповісти
Про 30 тисяч - це фейк кацапскької пропаганди - що було доведено давно
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12.06.2024 13:28 Відповісти
Майже місяць (з 10.05.) було більше тисячі чумардосів на добу і ось здулися, проте до Рязані догребли. Да, за цей період фанзона поповнилась на 41 140 кобздят (вся осінь 22-го 41 090)
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12.06.2024 07:44 Відповісти
А у нас втрати всього 30 тисяч, але мобілізувати потрібно чомусь 500 тисяч.
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12.06.2024 07:55 Відповісти
Тому, що живим і здоровим Воїнам теж потрібна ротація і демобілізація. А то вони 2,5 роки ризикують життям у окопах без вихідних та відпусток, треба їм давати відпочити.
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12.06.2024 08:30 Відповісти
У війську 1 000 000 ++ людей, котрі повністю на утриманні держави (на наші податки).
60-70% з них ніколи не приймали участь в бойових діях.
Серед них провести ротацію релігія не дозволяє?
Чим скінчився "аудит" Сирського?
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12.06.2024 08:35 Відповісти
А ще у нас 2 000 км кордон з гнидами, тобто лінія зіткнення, тобто якшо всіх ППОшників, РТБшників, авіаторів (льотчики та величезний обслуговуючий персонал), логістів, прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, сбушників та розвідників посадити безротаційно в окопи, то получиться по 500 на 1 км фронту, але при цьому в середині нікого не залишиться. А якщо поділити на площу неокупованої території України то получиться 2 бійця на 1 квадратний км. А 90% мобілізаційного потенціалу і далі будуть бігати від мобілізації. Цікава арифметика, але це так не рахується ...
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12.06.2024 08:58 Відповісти
А зараз 60-70% вже мобілізованого "потенціалу" у формі бігає від війни. Саме так це рахується. З Білоруссю у нас 750+ км кордону. Коли там востаннє велися бойові дії? Чому не провести ротацію з тими підрозділами, що сидять там безвилазно. На 1 км фронту, люди порахували, в середньому зараз приходиться 100 бійців. І саме на лінії зіткнення знаходиться до 200 000.
"авіатори (льотчики та величезний обслуговуючий персонал)" - це скільки? Ну нехай декілька тисяч (з мільйона+). А скільки у нас ППО-шників по містам? Невже сотні тисяч? Чудово! Невже ппо-шник (кулеметник) не може підмінити побратима в окопі? Той з радістю погодиться змінити окоп на тихе мирне життя, в якому потрібно іноді постріляти в небо.
Тому питання відкрите - чим скінчився "аудит" Сирського? Гарантія 100%, що натикнувся на те, що по тилам сидять "воєни-мажори" та везунчики, котрі банально діляться грошима з начальством. Доказів цьому навіть шукати не треба, все в новинах.
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12.06.2024 09:36 Відповісти
Все правильно. Окуліста перевести в торакальну операційну, кардіолога - в гінєкологію а проктолога в ЛОР відділення. Вони ж всі лікарі.
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12.06.2024 10:26 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що краще буде коли їх всіх замінять сантехніки. Чудове рішення.
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13.06.2024 08:00 Відповісти
Маячня ...
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12.06.2024 12:57 Відповісти
Маячня чи не маячня, але держава вже занадто роздула штат військових, котрі безвилазно сидять в глибоких тилах. Грошей вже не вистачає, про що постійно пищать урядовці. А обіцяні виплати воїнам всіма правдами й неправдами відтерміновуються або скасовуються. То треба ще, чи може все ж таки провести справедливий аудит, котрий обіцяв Сирський, але швидко зіскочив...
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13.06.2024 07:56 Відповісти
"60-70% з них ніколи не приймали участь в бойових діях."

хуцпа від тупих для тупих.
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12.06.2024 10:18 Відповісти
"Не питай мене, куме, чом в мене заплакані очі!" (с)
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12.06.2024 18:50 Відповісти
За всіх часів під час війни ніколи не було ні ротації ні демобілізації. Не повторюйте думки некомпетентних "воєнних експертів".
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12.06.2024 08:55 Відповісти
Але була повна мобілізація. Наприклад під час 2ї світової в радянській армії не цурались розстрілювати людей, які відмовлялись від мобілізації ...
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12.06.2024 09:00 Відповісти
В сересері розстрілювали і за набагато менші "злочини". Це не показник.
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12.06.2024 09:03 Відповісти
Тобто Ви рахуєте що подальша мобілізація не потрібна і той хто вже служить там на вічно?
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12.06.2024 09:11 Відповісти
Потрібна справедлива мобілізація. Крапка.
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12.06.2024 09:39 Відповісти
Триндіти про справедливість можна до скону, ставлячі крапки на дивані самому собі, а воювати треба щодня.
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12.06.2024 16:12 Відповісти
Ще раз, але повільніше, щоб зрозуміти, прочитайте мій допис. Мова йшла про ротацію і демобілізацію. Мобілізація і демобілізація - діаметрально протилежні поняття. Не впевнений, що ви зрозумієте, але продовжуйте.
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12.06.2024 09:45 Відповісти
темпы ликвидации русских стали меньше 1000 штук в сутки. Это катастрофа!
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12.06.2024 08:11 Відповісти
Можеш збільшити це число, якщо перейдеш на українську.
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12.06.2024 16:16 Відповісти
А ти з боку уважніше подивись, як виглядає те, що я написав і по можливості краплиночку поміркуй. Особливо з урахуванням мого нику.
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12.06.2024 17:47 Відповісти
Мокшанська говірка болгарського суржику з усіх боків виглядає, як свинособаче лайно.
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12.06.2024 18:41 Відповісти
І оце все гівно тепер забруднює нашу землю..
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12.06.2024 08:17 Відповісти
Забруднює, поки рухається. А коли вже лежить не дише, то здобрює ))
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12.06.2024 09:01 Відповісти
Й зялізяччя?? А скільки пального вилито..
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12.06.2024 09:03 Відповісти
Пальне як правило вигорає, залізо збирають на металобрухт, уламки розчиняться в грунті за десяток років. Тут сама велика проблема **********, які не вибухнули та міни, о це небезпечне сміття...
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12.06.2024 09:08 Відповісти
З металобрухтом не все так просто. Отой військовий брухт виготовляється з високолегованої сталі. А в нас колись був один єдиний завод з переробки. Крім того, в нас і технологій переробки не існує. Зараз УАВТОРМЕТ звернувся до австріяків за допомогою - збудувати завод з переробки й надання відповідних технологій..
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12.06.2024 09:21 Відповісти
Все ми зробимо, головне війну виграти.
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12.06.2024 12:55 Відповісти
"військовий брухт виготовляється з високолегованої сталі" - давно так не ржав з вєлічія кацапської пропаганди - це перше
Високолегована сталь - це нержавійка - що ДУЖЕ м'яка як пластилін до любої кулі...
Друге - ДОМНА матушка плавить УСЬО і навіть кацапське велічіє
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12.06.2024 13:35 Відповісти
То ржіть далі. Якщо тільки про нержавійку знаєте.

З легованої сталі виготовляються навіть звичайні підшипники і всілякі інструменти. Існує багато марок легованої, низьколегованої й високолегованої сталі. Їх специфічні якості залежать від того, що додавали при плавці металу.
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12.06.2024 13:56 Відповісти
До чого тут це?
Давайте ще поговоримо про типи пластику, тефлону...
Можна про броньоване скло...
І на додачу про армовану гуму...
Короче - з мертвих кацапів плавно перейдему в матеріалознавство... ххммм
Все ж мертві кацапи - це цікавіше - набагато чим скучна нержавійка
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12.06.2024 14:06 Відповісти
Та хай би вони дохли в своїх @бєнях, а не нам екологію псували((
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12.06.2024 14:48 Відповісти
Минув 3762 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 46, броня 20, логістика 60!
Сукупне знищене повітряне лайно подолало відмітку 14 000. ППО сила.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 521 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
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12.06.2024 08:46 Відповісти
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12.06.2024 08:49 Відповісти
Якщо кількість знищених артсистем добереться до 20 тисяч, а у кацапів буде перевага в артилерії то можна буде робити висновок що наші дані це п*дьож. Подивимось
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12.06.2024 10:01 Відповісти
А як не піз*деж?
Тревожно?
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12.06.2024 13:39 Відповісти
Манілов теж ******** якусь х+йню вигадати, а потім годинами її обсмоктувати на дивані.
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12.06.2024 16:21 Відповісти
 
 