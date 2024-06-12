Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 521 830 осіб (+980 за добу), 7911 танків, 13736 артсистем, 15187 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 521 830 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 521830 (+980) осіб,
- танків - 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 15187 (+11) од,
- артилерійських систем - 13736 (+46) од,
- РСЗВ - 1099 (+0) од,
- засоби ППО - 844 (+2) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11042 (+19),
- крилаті ракети - 2280 (+2),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка - 2290 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.06.2024 08:46
+11 Vitaliy Kasenkov
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+8 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар12.06.2024 07:16
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нафіг ти сюди йдеш з самого ранку якщо на твою думку тут сама брехня?
60-70% з них ніколи не приймали участь в бойових діях.
Серед них провести ротацію релігія не дозволяє?
Чим скінчився "аудит" Сирського?
"авіатори (льотчики та величезний обслуговуючий персонал)" - це скільки? Ну нехай декілька тисяч (з мільйона+). А скільки у нас ППО-шників по містам? Невже сотні тисяч? Чудово! Невже ппо-шник (кулеметник) не може підмінити побратима в окопі? Той з радістю погодиться змінити окоп на тихе мирне життя, в якому потрібно іноді постріляти в небо.
Тому питання відкрите - чим скінчився "аудит" Сирського? Гарантія 100%, що натикнувся на те, що по тилам сидять "воєни-мажори" та везунчики, котрі банально діляться грошима з начальством. Доказів цьому навіть шукати не треба, все в новинах.
хуцпа від тупих для тупих.
Високолегована сталь - це нержавійка - що ДУЖЕ м'яка як пластилін до любої кулі...
Друге - ДОМНА матушка плавить УСЬО і навіть кацапське велічіє
З легованої сталі виготовляються навіть звичайні підшипники і всілякі інструменти. Існує багато марок легованої, низьколегованої й високолегованої сталі. Їх специфічні якості залежать від того, що додавали при плавці металу.
Давайте ще поговоримо про типи пластику, тефлону...
Можна про броньоване скло...
І на додачу про армовану гуму...
Короче - з мертвих кацапів плавно перейдему в матеріалознавство... ххммм
Все ж мертві кацапи - це цікавіше - набагато чим скучна нержавійка
130! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 46, броня 20, логістика 60!
Сукупне знищене повітряне лайно подолало відмітку 14 000. ППО сила.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 521 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
Тревожно?