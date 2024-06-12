На Курахівському напрямку відбито 6 ворожих атак, наразі тривають бої в районі Красногорівки, - Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 89. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, найбільш активно - на Покровському. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів. За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат.

Бойові дії на Сході

На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 - пораненими. Силами оборони знищено чотири російські бойові броньовані машини, сім автомобілів та одну гармату. Пошкоджено танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки та чотири артсистеми.

Читайте: Найбільшу активність окупанти демонструють сьогодні на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Досі найгарячіше на Покровському напрямку. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. Наразі це вже сьома спроба ворога покращити на напрямку своє положення за сьогодні.

Обстановка на Півдні

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок. Наші захисники тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 521 830 осіб (+980 за добу), 7911 танків, 13736 артсистем, 15187 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА