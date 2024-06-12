Самую большую активность оккупанты демонстрируют сегодня на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.
Захватчики продолжают наносить удары по украинским приграничным населенным пунктам. Сегодня враг применил НАРы с направления хутора Кучеров по району Мирополье в Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области РФ. Так, по Волчанску и Глубокому ударили с направления Шебекино, по Подолянам - с направления Ушакова, по Липцам и Тернам - с направления Белгорода, а по Ветеринарному - из района Валковского.
На этом же направлении агрессор атаковал в районе Глубокого.
Также враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Здесь зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить наши войска. Еще три штурмовые действия продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.
Боевые действия на Донбассе
Самую большую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении - 25 атак за сегодня, из которых девять еще продолжаются. В частности бои ведутся в районах Калинового, Евгеновки и Новоселовки Первой. Авиация РФ применяет КАБы. Бомбардировкам подверглись районы Александрополя, Воздвиженки, Прогресса и Волчьего.
На Приднепровском направлении в настоящее время произошло одно боевое столкновение.
По одной атаке россиян прибавилось на Краматорском, Времовском и Ореховском направлениях. Все - без успеха для противника.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль