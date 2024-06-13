На півдні за добу ліквідовано 111 окупантів та 30 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 111 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.

Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

6 гармат;

1 міномет;

16 одиниць автобронетехніки;

5 човнів;

1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.