На півдні за добу ліквідовано 111 окупантів та 30 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 111 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.
Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 6 гармат;
- 1 міномет;
- 16 одиниць автобронетехніки;
- 5 човнів;
- 1 квадроцикл.
Крім того, українські захисники знищили місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.
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