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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу ліквідовано 111 окупантів та 30 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 111 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.

Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 6 гармат;
  • 1 міномет;
  • 16 одиниць автобронетехніки;
  • 5 човнів;
  • 1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) знищення (7307) Сили оборони півдня (343)


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