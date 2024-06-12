Росіянина розірвало на частини після влучання українського дрона. ВIДЕО 18+

Українські бійці, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили двох російських солдатів. FPV-дроном вдалося ліквідувати одного загарбника, інший, - покинув тіло поплічника та утік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення окупанта опублікований у соцмережах.

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