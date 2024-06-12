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Росіянина розірвало на частини після влучання українського дрона. ВIДЕО 18+

Українські бійці, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили двох російських солдатів. FPV-дроном вдалося ліквідувати одного загарбника, інший, - покинув тіло поплічника та утік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення окупанта опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Нацгвардійці ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958)


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Топ коментарі
+19
Дуже дивно, що той побіг так швидко. Я думав , він собі на шашлики пару кг ошейка візьме
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12.06.2024 23:19
+15
Респект коментатору, голос впізнаваємий
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12.06.2024 23:23
+15
і усі різьби позривало.
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12.06.2024 23:29
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Эк его на болты разобрало...
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12.06.2024 23:18 Відповісти
і усі різьби позривало.
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12.06.2024 23:29 Відповісти
Щоб частіше!!!
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12.06.2024 23:18 Відповісти
Дуже дивно, що той побіг так швидко. Я думав , він собі на шашлики пару кг ошейка візьме
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12.06.2024 23:19 Відповісти
Або взяв би залишки свого таварісчя на запчастини, може б знадобилися..
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12.06.2024 23:42 Відповісти
То він побіг за торбою. Бо в руках ошийок нести невдобно.
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13.06.2024 04:56 Відповісти
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13.06.2024 06:29 Відповісти
І взагалі, що за назва "росіянина..."- 3 14 доракацапського
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12.06.2024 23:20 Відповісти
Ага! А то взяли звичку різних 3,14дорів росіянами називати
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13.06.2024 05:01 Відповісти
нормальна б людина пристрелила того роспердоса. але ж це не про орків.
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12.06.2024 23:20 Відповісти
Респект коментатору, голос впізнаваємий
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12.06.2024 23:23 Відповісти
Експерт по хробакам☝️
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13.06.2024 00:25 Відповісти
а говорили что "птах" накрыло в пункте управления.
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13.06.2024 11:55 Відповісти
харашо, шо помучався ))
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12.06.2024 23:25 Відповісти
Та й живуче падло - навпіл, а ще щось сіпається
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12.06.2024 23:38 Відповісти
Чьто-то пашло ни так...
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12.06.2024 23:40 Відповісти
А тот второй красиво зашел за побратима, смекнул встать в линию, и ему за спину...
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13.06.2024 00:08 Відповісти
А тут по закону жанра должен был прилететь второй дрон с надписью "Болт с резьбой".
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13.06.2024 00:12 Відповісти
Надо оркам видео скинуть, пусть сами с ним разберутся.
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13.06.2024 00:21 Відповісти
Великолепный руZZкий
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13.06.2024 00:09 Відповісти
Ничего. До свадьбы заживёт.
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13.06.2024 03:11 Відповісти
Здоров'я новоприставленому і карколомних пригод з лихими парфумами у пеклі!
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13.06.2024 04:58 Відповісти
Якi парфюми у скотомогильнику, пане?
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13.06.2024 07:52 Відповісти
Читаймо уважно, колего: у пеклі.
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13.06.2024 13:04 Відповісти
Схожий на лєго конструктор,але цей вже не зібрати)
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13.06.2024 06:48 Відповісти
Та можна й зібрати - теоретично. А на практиці - складно і марудно: смердить люто та й дохолєри дрібних запчастин порозліталося довкола...
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13.06.2024 13:26 Відповісти
Свинособаку эту на концерте кабздона будем за целую считать, или за половинку?
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13.06.2024 07:12 Відповісти
Можно не считатать.. ту половинку дикi тваринки приговорять.
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13.06.2024 07:50 Відповісти
Та й друга половинка, скорше за все, звірятам дістанеться. Оркам буде взападло кудись тягти то, що лишилося. Бо мороки з тим багато, а самого ванькі - лише половина. Та й жаба дусить - щоб лише за половину ванькі орчисі видали цілу "ладу".
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13.06.2024 13:08 Відповісти
Якщо він забуде ноги в руках принести, то квиток на концерт з 50% знижкою.
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13.06.2024 09:20 Відповісти
Йому дістанеться стояче місце!
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13.06.2024 13:11 Відповісти
... но придётся стоять на руках.
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13.06.2024 13:31 Відповісти
За все тре' платити.
А в пеклі - особливо!
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13.06.2024 13:40 Відповісти
не знаю як кому, а я свою психіку завдяки таким відео вилікував, вже 5 раз на повторі переглядаю
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13.06.2024 08:30 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1800741790171210074 "шта дєлать дальшє - я нє знаю..."
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13.06.2024 09:03 Відповісти
Вони мабуть собі запитань не задають...Мабуть нездатні давати відповіді...Що робить з людьми "ТЕЛЕВІЗОР"...А якби у Гебельса був "ТЕЛЕВІЗОР"?...
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13.06.2024 09:11 Відповісти
https://ibb.co/8ByBPqK
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13.06.2024 10:25 Відповісти
ото як розподоліло та разодесіло
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13.06.2024 10:42 Відповісти
да они по жизни такие разобраные, после каждой попойки
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13.06.2024 11:28 Відповісти
вибух не сильний
а рознесло вдрузки
якийсь крихкий кацап попався
або його вже пучило
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13.06.2024 12:25 Відповісти
То він щєй пахлєбал давєча...
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13.06.2024 13:28 Відповісти
Деление матома
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13.06.2024 12:51 Відповісти
То Ваню від гордощів за рашистську армію розперло 🤣
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13.06.2024 12:55 Відповісти
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13.06.2024 13:43 Відповісти
А кто у него там в пузе шевелится? Куато из "Вспомнить всё"?
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13.06.2024 15:07 Відповісти
 
 