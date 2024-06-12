Росіянина розірвало на частини після влучання українського дрона. ВIДЕО 18+
Українські бійці, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили двох російських солдатів. FPV-дроном вдалося ліквідувати одного загарбника, інший, - покинув тіло поплічника та утік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення окупанта опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Олександр Томах
показати весь коментар12.06.2024 23:19
+15 охЛОбыстинсдох
показати весь коментар12.06.2024 23:23
+15 Urs
показати весь коментар12.06.2024 23:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в пеклі - особливо!
а рознесло вдрузки
якийсь крихкий кацап попався
або його вже пучило