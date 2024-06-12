Нацгвардійці ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Українські військовослужбовці знищують особовий склад окупантів на Харківщині. Зокрема, у населеному пункті Глибоке, Сили оборони виявили особовий склад російських загарбників та знищили його.

Відео бойової роботи оприлюднила 5 Слобожанська бригада Національної гвардії України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків. Командування бригади завдало удару по противнику та його позиції. Групою "Vano" при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений", – йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Поранений російський окупант хреститься перед смертю на українській землі. ВIДЕО