Нацгвардійці ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Українські військовослужбовці знищують особовий склад окупантів на Харківщині. Зокрема, у населеному пункті Глибоке, Сили оборони виявили особовий склад російських загарбників та знищили його.
Відео бойової роботи оприлюднила 5 Слобожанська бригада Національної гвардії України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків. Командування бригади завдало удару по противнику та його позиції. Групою "Vano" при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений", – йдеться у повідомленні.
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