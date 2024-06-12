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Нацгвардійці ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Українські військовослужбовці знищують особовий склад окупантів на Харківщині. Зокрема, у населеному пункті Глибоке, Сили оборони виявили особовий склад російських загарбників та знищили його.

Відео бойової роботи оприлюднила 5 Слобожанська бригада Національної гвардії України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків. Командування бригади завдало удару по противнику та його позиції. Групою "Vano" при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений", – йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Поранений російський окупант хреститься перед смертю на українській землі. ВIДЕО

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Харківщина (6054) знищення (7307) Національна гвардія (1540)


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на пітьмі - тривога:

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12.06.2024 23:00 Відповісти
Так ведь ордена Жукова - нужно соответствовать!
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13.06.2024 12:54 Відповісти
Лишний состав? Ну так подлежит ликвидации, все правильно😄
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13.06.2024 05:08 Відповісти
Це у нас особовий склад. У ворога - тільки жива сила.
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13.06.2024 07:47 Відповісти
 
 