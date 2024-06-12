Поранений російський окупант хреститься перед смертю на українській землі. ВIДЕО

Пілоти ударних дронів 79-ої десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських окупантів, які намагаються штурмувати наші позиції. Один із них перед лицем смерті навіть згадав про Бога та почав хреститися.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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