Поранений російський окупант хреститься перед смертю на українській землі. ВIДЕО
Пілоти ударних дронів 79-ої десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських окупантів, які намагаються штурмувати наші позиції. Один із них перед лицем смерті навіть згадав про Бога та почав хреститися.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Василь Воробець
показати весь коментар12.06.2024 22:02
+19 Валентин Коваль #587289
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+19 Олександр Дніпро
показати весь коментар12.06.2024 22:18
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Бог відправив його прямо в пекло
Які вони гидкі перед лицем смерті
Раніше в них земля українська стріляла з криївок
Зараз повітря українське стріляє.
Гади!
Ф.М. Достоевский Источник: https://censor.net
Біда в тому, що не знаєш, коли прийде з косою.
Тому треба починати вже зараз