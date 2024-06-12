Прикордонники мінометним вогнем зруйнували позицію ворога на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
За підтримки аеророзвідки прикордонники мінометним вогнем зруйнували позицію, яка слугувала укриттям живій силі противника на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.06.2024 21:35 Відповісти Мені подобається 0
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