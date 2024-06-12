Прикордонники мінометним вогнем зруйнували позицію ворога на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

За підтримки аеророзвідки прикордонники мінометним вогнем зруйнували позицію, яка слугувала укриттям живій силі противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Будинок злетів у повітря разом з окупантами у Вовчанську. ВIДЕО