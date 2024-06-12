Будинок злетів у повітря разом з окупантами у Вовчанську. ВIДЕО
У Вовчанську оператори БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади дочекалися, доки росіян наб'ється в будинок побільше і залетіли туди дроном з кількома кілограмами тротилу. А потім знову атакували, коли подивитися на наслідки прийшли інші російські загарбники.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Марина Нєчаєва #561431
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+13 Сергій Малецький
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+13 Pan Kotskyi
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