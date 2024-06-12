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Будинок злетів у повітря разом з окупантами у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську оператори БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади дочекалися, доки росіян наб'ється в будинок побільше і залетіли туди дроном з кількома кілограмами тротилу. А потім знову атакували, коли подивитися на наслідки прийшли інші російські загарбники.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант бере в руки український дрон-камікадзе, після чого негайно відбувається детонація. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29) Вовчанськ (420)


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Топ коментарі
+14
Васнику краще новий відбудувати. Бо після тих муфлонів в будинку жити не коен зможе.
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12.06.2024 19:30
+13
Що-то за заряд такий що вивертає хату навиворіт .
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12.06.2024 18:54
+13
Па матівам руснарсказкі "Тєрємок"?
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12.06.2024 18:56
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Що-то за заряд такий що вивертає хату навиворіт .
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12.06.2024 18:54 Відповісти
Вибухова хвиля коли опиняється не в полі а в будівлі так і є
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12.06.2024 19:14 Відповісти
файно
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12.06.2024 18:54 Відповісти
прикинь, сидит хозяин этого дома и смотрит эту прелесть....
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12.06.2024 19:17 Відповісти
Васнику краще новий відбудувати. Бо після тих муфлонів в будинку жити не коен зможе.
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12.06.2024 19:30 Відповісти
😥
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13.06.2024 06:51 Відповісти
Па матівам руснарсказкі "Тєрємок"?
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12.06.2024 18:56 Відповісти
і це ж хтось впізнає свою хату....
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12.06.2024 18:59 Відповісти
Вірогідність такого випадку доволі мала.
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12.06.2024 19:04 Відповісти
ачєрєдная братская магіла рашистскава братскава чувирла...
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12.06.2024 19:04 Відповісти
----------------------------господи как красиво и как впечатляюще смотреть на работу наших героев ангелы хранители берегите их спасибо.
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12.06.2024 19:08 Відповісти
Саме цікаве, що будинок відновлювати будуть за рахунок родичів цих оркорилих А ті будуть верещати "а нас та за што? ми всіда билі протів вайни! Слава Украінє!"
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12.06.2024 19:15 Відповісти
Репарації за будинок власники не отримають. Може їх діти або внуки. Колись...
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12.06.2024 19:39 Відповісти
ВС РФ начали строить укрепы севернее Волчанска с привлечением инженерной техники - Deep State
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12.06.2024 19:26 Відповісти
Буде хата-музей "Могила орків"
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12.06.2024 19:27 Відповісти
справили кацапи новосілля
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12.06.2024 19:38 Відповісти
А лємминги домовиты и любознатєльны...
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12.06.2024 19:38 Відповісти
А це ж чийсь будинок був. люди будували, облаштовували. а прийшли підари російськомовні зі своїм рускім міром і зруйнували не лише будинок а й все місто. Скільки збитків завдали важко уявити. Лиш за це треба їх усіх вбивати. Не кажучі вже про наших загиблих.
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12.06.2024 19:45 Відповісти
Вдало пройшли квест
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12.06.2024 19:57 Відповісти
Чому у Вовчанську, а не підмосков'ї? П'ять років саботажу ракетної програми. Саботаж називається [цензура].
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12.06.2024 20:11 Відповісти
"Пєрвим дєлом на бочку с порохом посадіть а уж потом..."
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12.06.2024 20:17 Відповісти
Смерть кацапам!
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12.06.2024 21:13 Відповісти
Кацапи , якщо хочете жити , то негайно тікайте з Украіни ,
бо тут здохнете всі 😡
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12.06.2024 21:29 Відповісти
Потужно, в натурі!
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13.06.2024 01:08 Відповісти
 
 