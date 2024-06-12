Будинок злетів у повітря разом з окупантами у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську оператори БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади дочекалися, доки росіян наб'ється в будинок побільше і залетіли туди дроном з кількома кілограмами тротилу. А потім знову атакували, коли подивитися на наслідки прийшли інші російські загарбники.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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