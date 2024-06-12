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Окупант бере в руки український дрон-камікадзе, після чого негайно відбувається детонація. ВIДЕО

Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували окупанта дроном-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували групу окупантів у посадках і в бліндажах. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3958) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+23
Унітаз *******,пральну машинку *******,м"ясорубку *******,а дрон ******** не зміг!
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12.06.2024 18:16
+20
Ловушка для любопытных - это невероятно очевидная ловушка, которая сама себе приманка. Например, https://posmotreli.su/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0 большая красная кнопка под надписью «Не нажимать!». Или https://posmotreli.su/index.php/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8 подозрительно нетронутый сундук в опустошенном подземелье. Или комната, полная удивительно реалистичных статуй.

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12.06.2024 18:17
+19
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12.06.2024 18:06
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12.06.2024 17:52 Відповісти
Догрався
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12.06.2024 17:53 Відповісти
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12.06.2024 18:06 Відповісти
Ловушка для любопытных - это невероятно очевидная ловушка, которая сама себе приманка. Например, https://posmotreli.su/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0 большая красная кнопка под надписью «Не нажимать!». Или https://posmotreli.su/index.php/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8 подозрительно нетронутый сундук в опустошенном подземелье. Или комната, полная удивительно реалистичных статуй.

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12.06.2024 18:17 Відповісти
коли мені часом телефонують шахраї з онлайн-казіно і кажуть:

"вам надзвичайно повезло !"

я одразу кажу "до побачення!"

.
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12.06.2024 18:32 Відповісти
а я пропоную сплатити комісійні з виграшу , чемно бажають всього доброго ))
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12.06.2024 18:41 Відповісти
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12.06.2024 18:44 Відповісти
Це ще тайна. Треба ще лаборантів.
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12.06.2024 19:03 Відповісти
ХЕРоя Параші яму.
Его призвіще не Матросов?
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12.06.2024 17:55 Відповісти
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12.06.2024 17:56 Відповісти
премію дарвіна у студію!!
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12.06.2024 17:58 Відповісти
В Україні "премія Дарвіна" має називатись "премія зєлєнскава єрмака" - на честь найтупішої істоти в світі, з нині відомих людству
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13.06.2024 00:00 Відповісти
Якщо кацап-негайна смерть. Ось альфа і омега для існування нашої цивілізації.
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12.06.2024 18:01 Відповісти
😂

немає поганих націй
кацап то не нація то осередок біосміття
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12.06.2024 18:03 Відповісти
Антиобезьяна с гранатой.
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12.06.2024 18:04 Відповісти
Это видео - иллюстрация к фразе:
"Умом росию не понять, она с умом несовместима".
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12.06.2024 18:05 Відповісти
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12.06.2024 18:14 Відповісти
Унітаз *******,пральну машинку *******,м"ясорубку *******,а дрон ******** не зміг!
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12.06.2024 18:16 Відповісти
А тут навпаки. Дрон його *****..в для забави чортам на тому світі
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12.06.2024 18:31 Відповісти
Кацапів батьки вчать, що все, що (на їх думку), "погано лежить" - їхня власність! Тому і хапають чуже за будь-якої можливості!
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12.06.2024 18:16 Відповісти
а казали, що у кацапів душа чорна, а ні - вона виявляється біла, та ще й прямокутна.
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12.06.2024 18:17 Відповісти
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12.06.2024 18:18 Відповісти
Сделали наш день))
Ааай молодееець © )))
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12.06.2024 18:20 Відповісти
Нада делать еще ловушки в виде бутылок, унитазов и безхозных стиральных машинок
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12.06.2024 18:22 Відповісти
Гей гоп! Прямо в лоб! Прощавай валєєра ©
🤖🤯
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12.06.2024 18:23 Відповісти
https://youtu.be/QTu8LVmvAs4?si=Bf9yQIRI_OfQvQDS
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12.06.2024 18:30 Відповісти
Гей гоп! Прямо в лоб! Прощавай валєєра
Хай живе Степан Андріїч
Батько наш Бандера !

Файна пісня, слухайте, долучайтесь усі))!!!
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12.06.2024 18:32 Відповісти
Прілітіт вдруг валшебнік
В галубом віртальоті
І бєсплатна білєт на Кабзон.
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12.06.2024 18:23 Відповісти
Зате тепер він знає як працює підривач на fpv
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12.06.2024 18:29 Відповісти
Зато он не увидит натовский сапог)))
Разве что на его биопакете)))
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12.06.2024 18:41 Відповісти
Мама я в тєлєвізорє
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12.06.2024 18:41 Відповісти


"Остался у меня
На память о тебе
Портрет твой
Портрет твой
Работы Пабло Пикассо... "
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12.06.2024 18:47 Відповісти
Надо его бабе этот скрин отправить, на памятник пусть повесит!
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12.06.2024 19:45 Відповісти
Раз в рік і лопата стріляє а тут дрон -дебіл, батенька...
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12.06.2024 18:46 Відповісти
Аж стульчак від мізків полетів.
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12.06.2024 18:47 Відповісти
Посылка доставлена , распишитесь .
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12.06.2024 19:00 Відповісти
Спіймав!
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12.06.2024 19:31 Відповісти
Wild Division 82-ої щось недоробили - послідовність подій неправильна!!!! Спочатку має бути"буммм", а вже у накабздона лемінг у антрахтах техніку вивчає!!!!
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12.06.2024 19:52 Відповісти
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12.06.2024 19:54 Відповісти
Та просто нінзя.
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12.06.2024 21:26 Відповісти
Єті дроні используют топливом боярку, Останкино сказало.
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12.06.2024 23:18 Відповісти
 
 