Окупант бере в руки український дрон-камікадзе, після чого негайно відбувається детонація. ВIДЕО
Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували окупанта дроном-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+23 Муля #591261
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+20 Dust
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+19 Kiev_Kiev_777
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