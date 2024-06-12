Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували групу окупантів у посадках і в бліндажах. ВIДЕО
Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади влучними скидами боєприпасів із дрона ліквідували окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи аеробомберів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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