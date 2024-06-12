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Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували групу окупантів у посадках і в бліндажах. ВIДЕО

Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади влучними скидами боєприпасів із дрона ліквідували окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи аеробомберів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: У небі бійці зенітного ракетного полку збили ворожу ціль із ЗРК "Оса". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958)


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Топ коментарі
+5
Слава і щира подяка нашим воїнам 👍🏼🙏🏼❤️
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12.06.2024 16:45
+4
Справжнє сафарі на кацапське біосміття ...на концертах кабздона навіть закулісами немає місця ...
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12.06.2024 17:12
+4
Да, гранатами куда экономичнее. Только добивать раненых не стоит. Во-первых, каждый раненый связывает ресурсы для эвакуации, лечения и восстановления. Во-вторых, он даже если и не станет калекой, врядле опять пойдёт воевать. В-третьих, раненые несут в паРашный народ информацию об ужасах войны и ранений. Хорошая компенсация провоенной пропаганде от кацапских пропагандонов. Ну и плюс, пусть раненые орки помучаются, зачем облегчать их участь?
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12.06.2024 17:12
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Слава і щира подяка нашим воїнам 👍🏼🙏🏼❤️
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12.06.2024 16:45 Відповісти
Мне больше нравиться когда их е*ашат гранатами, а не дронами, дешевле.
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12.06.2024 16:56 Відповісти
Майже даром.І не менш ефективно
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12.06.2024 17:52 Відповісти
Справжнє сафарі на кацапське біосміття ...на концертах кабздона навіть закулісами немає місця ...
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12.06.2024 17:12 Відповісти
Да, гранатами куда экономичнее. Только добивать раненых не стоит. Во-первых, каждый раненый связывает ресурсы для эвакуации, лечения и восстановления. Во-вторых, он даже если и не станет калекой, врядле опять пойдёт воевать. В-третьих, раненые несут в паРашный народ информацию об ужасах войны и ранений. Хорошая компенсация провоенной пропаганде от кацапских пропагандонов. Ну и плюс, пусть раненые орки помучаются, зачем облегчать их участь?
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12.06.2024 17:12 Відповісти
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12.06.2024 18:12 Відповісти
Хотіли нашої землі? Так хоч трохи полежіть на ній або трохи нижче, аби не смерділи!
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12.06.2024 17:34 Відповісти
Там одна як колобок куди треба закотилася.
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12.06.2024 18:37 Відповісти
Респектище аєробомберам!!!! А що таке цікаве на останніх секундах несе недобиток?
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12.06.2024 19:57 Відповісти
Смерть кацапам!
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12.06.2024 21:38 Відповісти
 
 