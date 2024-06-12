Бійці зенітного ракетного полку збили у небі ворожу ціль: "Є пуск!". ВIДЕО
Бійці 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку показали, як із з ЗРК "Оса" воїни уразили ціль противника у небі.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.06.2024 23:03 Відповісти Мені подобається 0
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