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Бійці зенітного ракетного полку збили у небі ворожу ціль: "Є пуск!". ВIДЕО

Бійці 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку показали, як із з ЗРК "Оса" воїни уразили ціль противника у небі.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ЗРК (206)


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Знову відкрита місцина(( але далеко бачно)
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13.06.2024 23:03 Відповісти
 
 