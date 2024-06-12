Бійці зенітного ракетного полку збили у небі ворожу ціль: "Є пуск!". ВIДЕО

Бійці 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку показали, як із з ЗРК "Оса" воїни уразили ціль противника у небі.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО