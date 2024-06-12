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Бойцы зенитного ракетного полка сбили в небе вражескую цель: "Є пуск!". ВИДЕО

Бойцы 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка показали, как из ЗРК "Оса" воины поразили цель противника в небе.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ЗРК (200)


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Знову відкрита місцина(( але далеко бачно)
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13.06.2024 23:03 Ответить
 
 