Бойцы зенитного ракетного полка сбили в небе вражескую цель: "Є пуск!". ВИДЕО

Бойцы 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка показали, как из ЗРК "Оса" воины поразили цель противника в небе.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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