Точными сбросами боеприпасов наши бойцы ликвидировали группу оккупантов в посадках и в блиндажах. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады точными сбросами боеприпасов с дрона ликвидировали оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы аэробомберов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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