Оккупант берет в руки украинский дрон-камикадзе, после чего сразу происходит детонация. ВИДЕО
Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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