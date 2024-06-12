Дом взлетел в воздух вместе с оккупантами в Волчанске. ВИДЕО

В Волчанске операторы БпЛА 71-й отдельной егерской бригады дождались, пока россиян набьется в дом побольше и залетели туда дроном с несколькими килограммами тротила. А потом снова атаковали, когда посмотреть на последствия пришли другие российские захватчики.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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