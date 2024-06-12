Дом взлетел в воздух вместе с оккупантами в Волчанске. ВИДЕО
В Волчанске операторы БпЛА 71-й отдельной егерской бригады дождались, пока россиян набьется в дом побольше и залетели туда дроном с несколькими килограммами тротила. А потом снова атаковали, когда посмотреть на последствия пришли другие российские захватчики.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+14 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий12.06.2024 19:30
+13 Сергій Малецький
показать весь комментарий12.06.2024 18:54
+13 Pan Kotskyi
показать весь комментарий12.06.2024 18:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо тут здохнете всі 😡