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Дом взлетел в воздух вместе с оккупантами в Волчанске. ВИДЕО

В Волчанске операторы БпЛА 71-й отдельной егерской бригады дождались, пока россиян набьется в дом побольше и залетели туда дроном с несколькими килограммами тротила. А потом снова атаковали, когда посмотреть на последствия пришли другие российские захватчики.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант берет в руки украинский дрон-камикадзе, после чего сразу происходит детонация. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6974) 71-я отдельная егерская бригада (29) Волчанск (390)


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Топ комментарии
+14
Васнику краще новий відбудувати. Бо після тих муфлонів в будинку жити не коен зможе.
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12.06.2024 19:30
+13
Що-то за заряд такий що вивертає хату навиворіт .
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12.06.2024 18:54
+13
Па матівам руснарсказкі "Тєрємок"?
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12.06.2024 18:56
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Що-то за заряд такий що вивертає хату навиворіт .
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12.06.2024 18:54 Ответить
Вибухова хвиля коли опиняється не в полі а в будівлі так і є
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12.06.2024 19:14 Ответить
файно
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12.06.2024 18:54 Ответить
прикинь, сидит хозяин этого дома и смотрит эту прелесть....
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12.06.2024 19:17 Ответить
Васнику краще новий відбудувати. Бо після тих муфлонів в будинку жити не коен зможе.
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12.06.2024 19:30 Ответить
😥
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13.06.2024 06:51 Ответить
Па матівам руснарсказкі "Тєрємок"?
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12.06.2024 18:56 Ответить
і це ж хтось впізнає свою хату....
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12.06.2024 18:59 Ответить
Вірогідність такого випадку доволі мала.
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12.06.2024 19:04 Ответить
ачєрєдная братская магіла рашистскава братскава чувирла...
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12.06.2024 19:04 Ответить
----------------------------господи как красиво и как впечатляюще смотреть на работу наших героев ангелы хранители берегите их спасибо.
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12.06.2024 19:08 Ответить
Саме цікаве, що будинок відновлювати будуть за рахунок родичів цих оркорилих А ті будуть верещати "а нас та за што? ми всіда билі протів вайни! Слава Украінє!"
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12.06.2024 19:15 Ответить
Репарації за будинок власники не отримають. Може їх діти або внуки. Колись...
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12.06.2024 19:39 Ответить
ВС РФ начали строить укрепы севернее Волчанска с привлечением инженерной техники - Deep State
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12.06.2024 19:26 Ответить
Буде хата-музей "Могила орків"
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12.06.2024 19:27 Ответить
справили кацапи новосілля
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12.06.2024 19:38 Ответить
А лємминги домовиты и любознатєльны...
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12.06.2024 19:38 Ответить
А це ж чийсь будинок був. люди будували, облаштовували. а прийшли підари російськомовні зі своїм рускім міром і зруйнували не лише будинок а й все місто. Скільки збитків завдали важко уявити. Лиш за це треба їх усіх вбивати. Не кажучі вже про наших загиблих.
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12.06.2024 19:45 Ответить
Вдало пройшли квест
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12.06.2024 19:57 Ответить
Чому у Вовчанську, а не підмосков'ї? П'ять років саботажу ракетної програми. Саботаж називається [цензура].
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12.06.2024 20:11 Ответить
"Пєрвим дєлом на бочку с порохом посадіть а уж потом..."
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12.06.2024 20:17 Ответить
Смерть кацапам!
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12.06.2024 21:13 Ответить
Кацапи , якщо хочете жити , то негайно тікайте з Украіни ,
бо тут здохнете всі 😡
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12.06.2024 21:29 Ответить
Потужно, в натурі!
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13.06.2024 01:08 Ответить
 
 