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Пограничники минометным огнем разрушили позицию врага на Волчанском направлении. ВИДЕО

При поддержке аэроразведки пограничники минометным огнем разрушили позицию, которая служила укрытием живой силе противника на Волчанском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) уничтожение (6974)


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А місяця 3-4 тому могли?
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12.06.2024 21:35 Ответить
 
 