Пограничники минометным огнем разрушили позицию врага на Волчанском направлении. ВИДЕО
При поддержке аэроразведки пограничники минометным огнем разрушили позицию, которая служила укрытием живой силе противника на Волчанском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.06.2024 21:35 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль