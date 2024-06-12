Раненый российский оккупант крестится перед смертью на украинской земле. ВИДЕО
Пилоты ударных дронов 79-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу российских оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции. Один из них перед лицом смерти даже вспомнил о Боге и начал креститься.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+20 Василь Воробець
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Бог відправив його прямо в пекло
Які вони гидкі перед лицем смерті
Раніше в них земля українська стріляла з криївок
Зараз повітря українське стріляє.
Гади!
Ф.М. Достоевский Источник: https://censor.net
Біда в тому, що не знаєш, коли прийде з косою.
Тому треба починати вже зараз