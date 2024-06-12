Раненый российский оккупант крестится перед смертью на украинской земле. ВИДЕО

Пилоты ударных дронов 79-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу российских оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции. Один из них перед лицом смерти даже вспомнил о Боге и начал креститься.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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