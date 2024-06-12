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Раненый российский оккупант крестится перед смертью на украинской земле. ВИДЕО

Пилоты ударных дронов 79-й десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу российских оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции. Один из них перед лицом смерти даже вспомнил о Боге и начал креститься.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники минометным огнем разрушили позицию врага на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3563) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


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Топ комментарии
+20
От же ж гидота кацапська,прийшло вбивати,руйнувати,а як смерть заглянула в очі,про Бога згадало!
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12.06.2024 22:02
+19
Норм - иого и охрестили і відспівали - дронами
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12.06.2024 21:46
+19
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12.06.2024 22:18
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Норм - иого и охрестили і відспівали - дронами
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12.06.2024 21:46 Ответить
два
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12.06.2024 21:57 Ответить
кацап ти повинен здохнути з планети Земля , ти і так загадто довго затримався тут
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12.06.2024 21:47 Ответить
В аду дохреститься.
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12.06.2024 21:50 Ответить
Маніпулював, чим міг
Бог відправив його прямо в пекло
Які вони гидкі перед лицем смерті
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12.06.2024 21:50 Ответить
От же ж гидота кацапська,прийшло вбивати,руйнувати,а як смерть заглянула в очі,про Бога згадало!
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12.06.2024 22:02 Ответить
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12.06.2024 22:18 Ответить
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13.06.2024 00:33 Ответить
ано праваславний сатаніст-як і вся рашистська сатанинська секта мп...
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12.06.2024 21:50 Ответить
У нас таких сатанистів теж хватає - хто наводчиком балістики, хто прайдами мобілізує скрепних, хто допомогу краде
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13.06.2024 13:37 Ответить
На дрони не перестану донатити
Раніше в них земля українська стріляла з криївок
Зараз повітря українське стріляє.
Гади!
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12.06.2024 21:52 Ответить
+++++
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13.06.2024 00:26 Ответить
Тю! А що, гундяй не сказав, що хрестне знамення для московитів без грошового вливання до "фонду" яхт і палаців кремлядів, не працює? Навіть навпаки - може вбити! Для збереження життя треба перевернутий хрест, жертвоприношення і мат з фєнєю замість "Боже сохрани" та "Амінь"... Хоча... І хрест наклав, і жертву приніс... Наче все правильно по московитському сатанату зробив
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12.06.2024 21:53 Ответить
то він перекрестя прицілу на себе накладав )))
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12.06.2024 21:55 Ответить
Вот что крест животворящий делает! (с)
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12.06.2024 22:00 Ответить
Дайте банку гундяя та накабздона!!!
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12.06.2024 22:12 Ответить
Про Бога треба було згадати раніше і не йти на війну за гроші.
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12.06.2024 22:17 Ответить
От як у них це поєднується- ідуть робити гріхи на чужу землю і при цьому в Бога вірують?!
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12.06.2024 22:20 Ответить
"И как они не заботились иметь Бога в разуме, то передал их Бог превратному уму делать непотребства"(с)
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13.06.2024 13:34 Ответить
Християнуті вони такі... І головне ж, собака скажена, так нічого і не зрозуміло (((
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12.06.2024 22:22 Ответить
готовится к геене огнененой.и правильно!
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12.06.2024 22:27 Ответить
А что просил у Бога?
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12.06.2024 22:28 Ответить
Хатинку на Печерських пагорбах мабуть. Можливо навіть ту, котру "слуга" Халімон купив на вкрадені гроші.
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13.06.2024 08:10 Ответить
был кацап и нет кацапа!
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12.06.2024 22:29 Ответить
Бог на нашій стороні , а кацапо-окупанта чекає пекло
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12.06.2024 22:31 Ответить
"Бог з нами, коли ми з Ним" (с)
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13.06.2024 13:31 Ответить
«Все, что русские взяли от православия - перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором»
Ф.М. Достоевский Источник: https://censor.net
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12.06.2024 23:23 Ответить
Якийсь рідкісний екземпляр православного ординця який хреститься як католик зліва на право. Може в гундяєвській єпархії вже нові правила ввели..
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12.06.2024 23:30 Ответить
Хватит руками махать! Ваша секта не канонична!!! И сама же разорвала отношение с Вселенской Матерью Церковью ! ( Так психанули за Томос ПЦУ, что теперь жалеют )
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13.06.2024 00:29 Ответить
Запізно вже мохнорилим пити боржомі, хай дивляться вгору і чекають на концерт.
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13.06.2024 00:39 Ответить
А всі перед смертю, хто при пам'яті, молиться:прости мене грішника. Наші теж моляться. Особливо під КАБами.
Біда в тому, що не знаєш, коли прийде з косою.
Тому треба починати вже зараз
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13.06.2024 00:46 Ответить
Навіщо тут ця агітація? Для цього є церква та релігійні ЗМІ.
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13.06.2024 08:14 Ответить
Агітація в марафоні та за поребриком, а це сувора правда життя, яка не подобається безбожникам всіх мастей і народів
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13.06.2024 13:27 Ответить
А хто вирішив, що всі повинні бути "божниками"?
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14.06.2024 07:07 Ответить
Кацапы натурально биороботы. Как можно настолько не ценить свою жизнь?
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13.06.2024 00:46 Ответить
Вот что крест животворящий делает!
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13.06.2024 00:47 Ответить
Питарашки в комментах придуряющиеся украинцами что то притихли. Ну чотамсзелей, лапотные? Почем доллар )
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13.06.2024 07:13 Ответить
Не суй свой носик в чужой кошелек, поиниересуйся почем юань
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13.06.2024 13:28 Ответить
Дома, в рашке треба було хреститися, а не йти на чужу землю!
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13.06.2024 09:02 Ответить
Молился Богу - дроноводу
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13.06.2024 12:56 Ответить
 
 