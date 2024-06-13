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Россиянина разорвало на части после попадания украинского дрона. ВИДЕО 18+

Украинские бойцы, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили двух российских солдат. FPV-дроном удалось ликвидировать одного захватчика, другой покинул тело соратника и сбежал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения оккупанта опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупант берет в руки украинский дрон-камикадзе, после чего сразу происходит детонация. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581)


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Топ комментарии
+19
Дуже дивно, що той побіг так швидко. Я думав , він собі на шашлики пару кг ошейка візьме
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12.06.2024 23:19
+15
Респект коментатору, голос впізнаваємий
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12.06.2024 23:23
+15
і усі різьби позривало.
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12.06.2024 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Эк его на болты разобрало...
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12.06.2024 23:18 Ответить
і усі різьби позривало.
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12.06.2024 23:29 Ответить
Щоб частіше!!!
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12.06.2024 23:18 Ответить
Дуже дивно, що той побіг так швидко. Я думав , він собі на шашлики пару кг ошейка візьме
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12.06.2024 23:19 Ответить
Або взяв би залишки свого таварісчя на запчастини, може б знадобилися..
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12.06.2024 23:42 Ответить
То він побіг за торбою. Бо в руках ошийок нести невдобно.
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13.06.2024 04:56 Ответить
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13.06.2024 06:29 Ответить
І взагалі, що за назва "росіянина..."- 3 14 доракацапського
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12.06.2024 23:20 Ответить
Ага! А то взяли звичку різних 3,14дорів росіянами називати
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13.06.2024 05:01 Ответить
нормальна б людина пристрелила того роспердоса. але ж це не про орків.
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12.06.2024 23:20 Ответить
Респект коментатору, голос впізнаваємий
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12.06.2024 23:23 Ответить
Експерт по хробакам☝️
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13.06.2024 00:25 Ответить
а говорили что "птах" накрыло в пункте управления.
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13.06.2024 11:55 Ответить
харашо, шо помучався ))
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12.06.2024 23:25 Ответить
Та й живуче падло - навпіл, а ще щось сіпається
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12.06.2024 23:38 Ответить
Чьто-то пашло ни так...
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12.06.2024 23:40 Ответить
А тот второй красиво зашел за побратима, смекнул встать в линию, и ему за спину...
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13.06.2024 00:08 Ответить
А тут по закону жанра должен был прилететь второй дрон с надписью "Болт с резьбой".
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13.06.2024 00:12 Ответить
Надо оркам видео скинуть, пусть сами с ним разберутся.
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13.06.2024 00:21 Ответить
Великолепный руZZкий
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13.06.2024 00:09 Ответить
Ничего. До свадьбы заживёт.
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13.06.2024 03:11 Ответить
Здоров'я новоприставленому і карколомних пригод з лихими парфумами у пеклі!
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13.06.2024 04:58 Ответить
Якi парфюми у скотомогильнику, пане?
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13.06.2024 07:52 Ответить
Читаймо уважно, колего: у пеклі.
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13.06.2024 13:04 Ответить
Схожий на лєго конструктор,але цей вже не зібрати)
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13.06.2024 06:48 Ответить
Та можна й зібрати - теоретично. А на практиці - складно і марудно: смердить люто та й дохолєри дрібних запчастин порозліталося довкола...
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13.06.2024 13:26 Ответить
Свинособаку эту на концерте кабздона будем за целую считать, или за половинку?
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13.06.2024 07:12 Ответить
Можно не считатать.. ту половинку дикi тваринки приговорять.
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13.06.2024 07:50 Ответить
Та й друга половинка, скорше за все, звірятам дістанеться. Оркам буде взападло кудись тягти то, що лишилося. Бо мороки з тим багато, а самого ванькі - лише половина. Та й жаба дусить - щоб лише за половину ванькі орчисі видали цілу "ладу".
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13.06.2024 13:08 Ответить
Якщо він забуде ноги в руках принести, то квиток на концерт з 50% знижкою.
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13.06.2024 09:20 Ответить
Йому дістанеться стояче місце!
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13.06.2024 13:11 Ответить
... но придётся стоять на руках.
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13.06.2024 13:31 Ответить
За все тре' платити.
А в пеклі - особливо!
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13.06.2024 13:40 Ответить
не знаю як кому, а я свою психіку завдяки таким відео вилікував, вже 5 раз на повторі переглядаю
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13.06.2024 08:30 Ответить
https://twitter.com/i/status/1800741790171210074 "шта дєлать дальшє - я нє знаю..."
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13.06.2024 09:03 Ответить
Вони мабуть собі запитань не задають...Мабуть нездатні давати відповіді...Що робить з людьми "ТЕЛЕВІЗОР"...А якби у Гебельса був "ТЕЛЕВІЗОР"?...
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13.06.2024 09:11 Ответить
https://ibb.co/8ByBPqK
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13.06.2024 10:25 Ответить
ото як розподоліло та разодесіло
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13.06.2024 10:42 Ответить
да они по жизни такие разобраные, после каждой попойки
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13.06.2024 11:28 Ответить
вибух не сильний
а рознесло вдрузки
якийсь крихкий кацап попався
або його вже пучило
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13.06.2024 12:25 Ответить
То він щєй пахлєбал давєча...
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13.06.2024 13:28 Ответить
Деление матома
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13.06.2024 12:51 Ответить
То Ваню від гордощів за рашистську армію розперло 🤣
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13.06.2024 12:55 Ответить
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13.06.2024 13:43 Ответить
А кто у него там в пузе шевелится? Куато из "Вспомнить всё"?
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13.06.2024 15:07 Ответить
 
 