Россиянина разорвало на части после попадания украинского дрона. ВИДЕО 18+
Украинские бойцы, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили двух российских солдат. FPV-дроном удалось ликвидировать одного захватчика, другой покинул тело соратника и сбежал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения оккупанта опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+19 Олександр Томах
показать весь комментарий12.06.2024 23:19
+15 охЛОбыстинсдох
показать весь комментарий12.06.2024 23:23
+15 Urs
показать весь комментарий12.06.2024 23:29
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А в пеклі - особливо!
а рознесло вдрузки
якийсь крихкий кацап попався
або його вже пучило