Россиянина разорвало на части после попадания украинского дрона. ВИДЕО 18+

Украинские бойцы, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили двух российских солдат. FPV-дроном удалось ликвидировать одного захватчика, другой покинул тело соратника и сбежал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения оккупанта опубликована в соцсетях.

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