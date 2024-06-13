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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки ликвидировано 111 оккупантов и 30 единиц вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 111 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.

Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 6 пушек;
  • 1 миномет;
  • 16 единиц автобронетехники;
  • 5 лодок;
  • 1 квадроцикл.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили место хранения боеприпасов и 5 наблюдательных пунктов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) уничтожение (7001) Силы обороны юга (321)


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