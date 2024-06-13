На юге за сутки ликвидировано 111 оккупантов и 30 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 111 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.

Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

6 пушек;

1 миномет;

16 единиц автобронетехники;

5 лодок;

1 квадроцикл.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили место хранения боеприпасов и 5 наблюдательных пунктов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.