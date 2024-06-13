На юге за сутки ликвидировано 111 оккупантов и 30 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 111 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.
Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 6 пушек;
- 1 миномет;
- 16 единиц автобронетехники;
- 5 лодок;
- 1 квадроцикл.
Кроме того, украинские защитники уничтожили место хранения боеприпасов и 5 наблюдательных пунктов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.
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