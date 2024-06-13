БМП-2 сгорела, шесть оккупантов - "200": краткая история российской бронемашины вблизи Ивановки на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов ударной группы "Гора" из 43-й ОМБр в ночном бою уничтожили российскую БМП-2 и ее экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях. В результате поединка вражеская бронемашина сгорела, а ее экипаж был полностью уничтожен.
"Этот день начался еще с ночной разведки боем с помощью БМП-2. Бомберы из 43 ОМБр поразили технику, в которой сгорел наводчик и командир машины, а мы нашли и уничтожили мехвода и еще трех "заблудившихся" россиян", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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