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БМП-2 сгорела, шесть оккупантов - "200": краткая история российской бронемашины вблизи Ивановки на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов ударной группы "Гора" из 43-й ОМБр в ночном бою уничтожили российскую БМП-2 и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях. В результате поединка вражеская бронемашина сгорела, а ее экипаж был полностью уничтожен.

"Этот день начался еще с ночной разведки боем с помощью БМП-2. Бомберы из 43 ОМБр поразили технику, в которой сгорел наводчик и командир машины, а мы нашли и уничтожили мехвода и еще трех "заблудившихся" россиян", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Донецкая область (9734) БМП (403)


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Топ комментарии
+18
Мальчики, безоружные, ночью поехали в село за хлебушком, а злобные укропы их дронами, дронами забили до смерти... Горе то какое....
Не забудем, не простим...
П.С.
Вы прослушали вой очередной кацапской матки, отправившей сына погашать ипотеку....
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13.06.2024 12:37
+10
Фільм режисера Горантіно... Шедеврально...
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13.06.2024 12:17
+8
Нічні жмурики
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13.06.2024 12:21
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Фільм режисера Горантіно... Шедеврально...
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13.06.2024 12:17 Ответить
Нічні жмурики
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13.06.2024 12:21 Ответить
Мальчики, безоружные, ночью поехали в село за хлебушком, а злобные укропы их дронами, дронами забили до смерти... Горе то какое....
Не забудем, не простим...
П.С.
Вы прослушали вой очередной кацапской матки, отправившей сына погашать ипотеку....
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13.06.2024 12:37 Ответить
сам ти "америкос"
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13.06.2024 13:30 Ответить
Смерть рашистам, god bless America.
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14.06.2024 12:46 Ответить
Браво хлопці! Смерть кацапам!
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13.06.2024 14:44 Ответить
Мехвод какой-то неловкий оказался...но обилечен)
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13.06.2024 16:55 Ответить
Інколи так і хочеться крикнути руслику : Куда бежиш, дурашка? Остановісь. Оглянісь вокруг. Жизнь прекрасна! )
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13.06.2024 17:13 Ответить
Знаете, что самое шизофреническое в этой войне? То, что перед тем как "поехать пострелять хохлов", орки не удосуживаются просмотреть хотя бы несколько подобных видео или поинтересоваться, что случилось с их предшественниками. Идут по трупам своих собратьев в полной уверенности, что у них все получится. К тому же свято верят, что защищают Родину - они бы и на Огненной Земле ее защищали. У кацапов "защита Родины" - это такое заклинание, как флейта Гамельнского крысолова. Воистину, нация с лишней хромосомой.
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14.06.2024 04:51 Ответить
Після двох влучань ця ***** все ще їздила😮
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14.06.2024 12:47 Ответить
 
 