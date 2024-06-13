Дрон-камикадзе попадает в новейшую российскую цифровую радиорелейную станцию ​​Р-416ГМ. ВИДЕО

Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

"По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов. Отметим, что эта станция Р-416ГМ - первая, пораженная украинскими военными за время войны", - отмечается в комментарии к видео успешной атаки.

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