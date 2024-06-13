Дрон-камікадзе влучає у новітню російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. ВIДЕО

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни", - зазначається у коментарі до відео успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили новітню ворожу РЛС "Каста-2Е2". ВIДЕО