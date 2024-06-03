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РЛС (50) ССО (476)

Бійці ССО знищили новітню ворожу РЛС "Каста-2Е2". ВIДЕО

Українські воїни знищили новітню ворожу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно, що ворожа РЛС була уражена дронами-камікадзе, опублікований на сторінці ССО у соцмережах. 

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"Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах. Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 
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Топ коментарі
+7
касте сделали басту...
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03.06.2024 13:09
+7
Алекс. Там твоім х**лом "пахнєт".
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03.06.2024 13:16
+5
"Кастрат -ЕЕ"!!
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03.06.2024 14:25
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касте сделали басту...
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03.06.2024 13:09 Відповісти
Антенний комплекс і апаратний комплекс окремо. Я так зрозумів.
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03.06.2024 13:15 Відповісти
Так, було два попадання - антенна і кунг з операторами.
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03.06.2024 14:22 Відповісти
Алекс. Там твоім х**лом "пахнєт".
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03.06.2024 13:16 Відповісти
То була каста прікасаємих!
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03.06.2024 13:52 Відповісти
"Кастрат -ЕЕ"!!
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03.06.2024 14:25 Відповісти
Взорвалось рядом и м.б. повредили - да, "уничтожили" - нет, ничего подобного.
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03.06.2024 16:51 Відповісти
ССО - кожного дня ССО)
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03.06.2024 18:25 Відповісти
як казав остап бєндєр "e2e4 - і ви ужє такі проігралі !"
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04.06.2024 03:19 Відповісти
 
 