Бійці ССО знищили новітню ворожу РЛС "Каста-2Е2". ВIДЕО

Українські воїни знищили новітню ворожу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно, що ворожа РЛС була уражена дронами-камікадзе, опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

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"Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах. Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", - йдеться у коментарі до відео.

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