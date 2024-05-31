Дрони СБУ уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію росіян за $100 млн, - ЗМІ

У ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України знищили у Криму комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Зазначається, що комплекс РЛС "Небо СВУ" уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

За даними джерел, радіолокаційна станція поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів радіолокаційної станції і більше його не фіксували.

Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Нагадаємо, Сили оборони України 31 травня завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.

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