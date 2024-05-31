Дрони СБУ уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію росіян за $100 млн, - ЗМІ
У ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України знищили у Криму комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
Зазначається, що комплекс РЛС "Небо СВУ" уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.
За даними джерел, радіолокаційна станція поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.
Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів радіолокаційної станції і більше його не фіксували.
Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.
Нагадаємо, Сили оборони України 31 травня завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.
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Глазки выколю...". 😂👍
08:27 30.05.2024 35 589188
В архівах Цензора знайшов
Штатам якось пох... на неї більше для нас важливо щоб крилаті ракети та літаки не бачила
Дуже добре!
Демілітаризація Криму (tm).
"Я просто не знаю, що він (Воллес, - Ред.) має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто.
Британія - наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо, міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні відносини", - сказав Зеленський. (Вільнюс , саміт НАТО , липень 2023)