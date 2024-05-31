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Новини
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Дрони СБУ уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію росіян за $100 млн, - ЗМІ

РЛС Небо СВУ

У ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України знищили у Криму комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Зазначається, що комплекс РЛС "Небо СВУ" уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. 

За даними джерел, радіолокаційна станція поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів радіолокаційної станції і більше його не фіксували.

Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Нагадаємо, Сили оборони України 31 травня завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС "Воронеж" у Росії, - The Washington Post

Автор: 

Крим (14139) РЛС (57) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+19
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить." І. Франко
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31.05.2024 13:03
+11
А вийшло "Небо-ЗСУ"
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31.05.2024 13:02
+11
Русня?Шо з @балом?
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31.05.2024 13:05
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А вийшло "Небо-ЗСУ"
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31.05.2024 13:02 Відповісти
"Подходи сюда, буржуй!
Глазки выколю...". 😂👍
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31.05.2024 13:31 Відповісти
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить." І. Франко
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31.05.2024 13:03 Відповісти
НЕБО СВО померкло. Все идет по плану
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31.05.2024 13:05 Відповісти
Русня?Шо з @балом?
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31.05.2024 13:05 Відповісти
І американці вчергове занепокоїлися
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31.05.2024 13:07 Відповісти
Поки що "занепокоєння" від американців не чули У тебе "особисті джерела"? Прямо з Кремля?
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31.05.2024 13:12 Відповісти
Проспав таку новину? То хто ж тобі винен.
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31.05.2024 13:20 Відповісти
Новину про враження РЛС? Чи про "занепокоєння" від американців? Ти вже уточняй! А то я щось "плутаюся"!
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31.05.2024 13:28 Відповісти
США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС "Воронеж" у Росії, - The Washington Post

08:27 30.05.2024 35 589188

В архівах Цензора знайшов
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31.05.2024 13:49 Відповісти
А до чого тут "Небо"? Ця РЛС працює по літаках І не є "загоризонтною - для попередження про ядерну загрозу"! Кацапе! Не вважай нас тупими!
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31.05.2024 13:55 Відповісти
Призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей - літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. "Небо-СВУ" розпізнає класи цілей, може визначати їхню державну приналежність. Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод.

Штатам якось пох... на неї більше для нас важливо щоб крилаті ракети та літаки не бачила
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31.05.2024 16:59 Відповісти
Жирна ціль!
Дуже добре!
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31.05.2024 13:11 Відповісти
Жирна та дурна - здоровенний "світлячок" для засобів ураження: від ракет до дронів
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31.05.2024 13:43 Відповісти
Забороніть росіянам нарешті палити цигарки, де попало! Нехай палять там, де ще не попало
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31.05.2024 13:18 Відповісти
а тепер хлопці ****** по всіх військових об"єктах криму!
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31.05.2024 13:19 Відповісти
йшов двадцять сьомий місяць "трёхневной росийской специальной военной операции"))
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31.05.2024 13:21 Відповісти
Самое прикольное то что рашисты пытаясь защитить крымский мост, подставляют под удар кучу своего ПВО и кораблей. Ето даже весело как рашисты попали в свою же ловушку и вынуждены стягивать на защиту моста по которому даже поезда уже не могут ездить все свое ПВО со всей рашки. Тот самый мост того не стоит
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31.05.2024 13:41 Відповісти
+💯!
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31.05.2024 13:44 Відповісти
І такі удари, найімовірніше, будуть лише наростати.

Демілітаризація Криму (tm).
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31.05.2024 14:04 Відповісти
А чиї "засоби космічної розвідки зафіксували"?
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31.05.2024 14:23 Відповісти
Ось відповідь :

"Я просто не знаю, що він (Воллес, - Ред.) має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто.

Британія - наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо, міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні відносини", - сказав Зеленський. (Вільнюс , саміт НАТО , липень 2023)
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31.05.2024 14:31 Відповісти
 
 