УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8900 відвідувачів онлайн
Новини
11 576 61

Нафтові термінали у Краснодарському краї РФ уразили ракетами "Нептун" та БПЛА, - Генштаб ЗСУ

У Краснодарському краї РФ уражено нафтові термінали

Сили оборони України завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР

Наразі точність ураження цілей дорозвідується. Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання.

У Генштабі зазначили, що ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ.

Читайте: Санкції працюють: Американський сервіс для програмістів закрив доступ для росіян

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) росія (65122) знищення (7216) Удари по РФ (279)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
вірогідно, Нептун виявився ефективним тому що йшов низько над морем. чи може він так само над суходолом, оминаючи рельєф - невідомо
показати весь коментар
31.05.2024 09:54
+15
Так тримати)Замість чекання на дозволи якісь,клепайте свої ракети,бо ж для союзу колись збирали міжконтинентальні,то ж це один континент)Слава ЗСУ.
показати весь коментар
31.05.2024 09:58
+14
На відміну від кацапні наші інженери у мінімальні терміни переробили ПКР у ракети для удару по об"єктах на суходолі Тобто замінили так і не поставлений на потік "Гром-2" САме з-за цього кацапи і хочуть підкорить УКраїну - "з-за людей"! У них не вистачає інтелектуальних кадрів! (Думка про те що їх "система управління державою " суперечить розвитку цих кадрів - їм і в голову не приходить)
показати весь коментар
31.05.2024 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а по аеродрому де сушки в ряд стоять нептуна жалко?
показати весь коментар
31.05.2024 09:52 Відповісти
вірогідно, Нептун виявився ефективним тому що йшов низько над морем. чи може він так само над суходолом, оминаючи рельєф - невідомо
показати весь коментар
31.05.2024 09:54 Відповісти
а ще більш вірогідніше те, що нам поки що не дозволено Атакамсами хєрачити по кацапській території.
показати весь коментар
31.05.2024 10:25 Відповісти
Добре, що море рівне. Прямо русофобія якась ...
показати весь коментар
31.05.2024 10:52 Відповісти
вроде говорили, шо работают над сухопутной версией...
показати весь коментар
31.05.2024 11:08 Відповісти
На відміну від кацапні наші інженери у мінімальні терміни переробили ПКР у ракети для удару по об"єктах на суходолі Тобто замінили так і не поставлений на потік "Гром-2" САме з-за цього кацапи і хочуть підкорить УКраїну - "з-за людей"! У них не вистачає інтелектуальних кадрів! (Думка про те що їх "система управління державою " суперечить розвитку цих кадрів - їм і в голову не приходить)
показати весь коментар
31.05.2024 11:12 Відповісти
Яр, серьезно так думаешь? Типа в россии хорошие инженеры вымерли, остались только у нас? С нашей вымирающей промышленностью, где инженерам платят мизерные зарплаты? С моего выпуска из 20 инженеров никто не пошел по диплому работать. Легкая промышленность, машины для обработки кож. Думаешь с жиру бесились
показати весь коментар
22.06.2024 00:13 Відповісти
Я кажу не про твоїх 20 інжененерів а про "інтелектуальний рівень взагалі" Ти його з кацапським не мав змоги порівнять
показати весь коментар
22.06.2024 04:03 Відповісти
для таких цілей потрібна касетна бч, а не унітарна. ну і є сумніви, що морська ракета із системою наведення на кораблі має достатню точність системи наведення на літаки, що стоять на землі.
показати весь коментар
31.05.2024 09:54 Відповісти
Була інфа, що систему наведення на Нептунах доопрацьовували для більш точкового ураження.
показати весь коментар
31.05.2024 09:57 Відповісти
Перепрошили на одеському радіоринку....
показати весь коментар
31.05.2024 10:01 Відповісти
Ні. На Кардачах. Інфа 100%
показати весь коментар
31.05.2024 11:12 Відповісти
так, була, але яка в неї точність? та і 150кг бч - це не так шоб і багато.
показати весь коментар
31.05.2024 10:17 Відповісти
крейсер Мацква передает вам привет
показати весь коментар
31.05.2024 10:55 Відповісти
У Нептуна, активна головка наведення! Він працює не по координатах. Ще до війни була інфа, про те, що ракета може визначати контури цілі, та обирати найкраще місце влучання, працювати роєм у цьому випадку, розподіляти цілі між собою (або розподіляти місця влучання).
Так що не думаю, що влучити у літак є великою проблемою (літаку вистачить і вибуху поряд)
показати весь коментар
31.05.2024 10:38 Відповісти
Нептун паралельно розроблявся і для ударів по наземних цілях
показати весь коментар
31.05.2024 10:49 Відповісти
Ще у вересні 2023 українськими крилатими ракетами "довгий Нептун" та ударними безпілотниками було уражено російський зенітний комплекс С-400 біля Євпаторії. Про https://mil.in.ua/uk/news/********-rozroblyaye-krylatu-raketu-dlya-udariv-po-rf/ модернізацію протикорабельних крилатих ракет "Нептун" для нанесення ударів по наземним цілям публічно стало відомо в квітні 2023 року. Для ударів "по землі" українські конструктори розробили нову систему наведення. Вона керується по супутниковим сигналам GPS та направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. На фінальному відрізку польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. нова ракета зможе запускатись з тієї ж пускової установки, що і раніше. Її характеристики були змінені, відтак, максимальна дальність польоту зросла до 400 км, а бойова частина стала важчою - 350 кг проти 150 кг у протикорабельної версії.
показати весь коментар
31.05.2024 11:09 Відповісти
добре, якшо до 350 збільшили. але все-ж таки шоб роздовбати аеродром з літаками, мабуть треба балістику, а не крилату ракету. навіть якшо не розгядати прикриття ппо, то за той час, поки вона долетить, ті літаки можуть встигнути прибрати.
показати весь коментар
31.05.2024 11:27 Відповісти
Так ніхто ж не спорить, що балістика краща та менш вразлива для ураження кацапським ППО ніж крилаті ракети. Але ж в нас вся власна балістика (ракети Грім/Сапсан до 500 км) була ЗЕленим покидьком заасфальтована у "великому крадівництві". Добре хоч від часів "кривавого баригі" в нас залишилися оті Нептуни, якими в 2022 втопили флагман ЧФ крейсер Мацкву, бо без тих, вироблених ще ДО травня 2019 року, Нептунів нам би у лютому-березні 2022 взагалі нічим було прикрити Одесу від кацапського десанту, який вже був підготовлений. І лише наявність Нептунів спинило тоді захоплення Одеси з моря. Якби з травня 2019 по лютий 2022 наші ракетні та інші військові програми по виробництву власної зброї не були зупинені, то ***** ніколи б не розпочав широкомасштабне вторгнення. Бо у нас була б власна зброя неядерного стримування, передусім ракетна. Але саме її виробництво, а також виробництво власних комплексів ППО, було зупинено одразу після обрання ЗЕленого промоскальського покидька.
показати весь коментар
31.05.2024 11:45 Відповісти
я до того, що ефективність крилатих ракет при ударах по аеродромам недостаньо висока, і за умов економії засобів ураження мабуть не так вже й доцільно наносити такі удари.
в будь-якому разі кількість ракет більша за 0 - набагато краще, ніж 0. але й б не став так надрочувати на грім/сапсан. як показує практика нам потрібно десятки пускових отрк і сотні-тисячі ракет до них. наврядчи ми могли собі це дозволити навіть за відсутності зелені. але звичайно, що будь-ка кількість була б не зайвою, особливо на початку, коли ворог діяв дуже зосередженими силами.
показати весь коментар
31.05.2024 11:59 Відповісти
"Нептун" - 1 міліон, а

літак - від 30 і вище


ну то як? вигідно ?
показати весь коментар
31.05.2024 12:37 Відповісти
так ви беріть одразу 30 літаків, взагалі під мільярд вийде. і всі нові, звісно-що. і за найвищою ринковою ціною.

але якшо, наприклад, порахувати доцільність інакше: взяти середнє кругове відхилення для ракети і оцінити скільки літаків може бути пошколжено і знищено при заданих параметрах бч. далі оцінити чи має ціль ппо і скільки в середньому ракет це ппо зможуть подолати. далі оцінити відстань до цілі і засоби виявлення ракет: скільки часу противнику знадобиться для виявлення пусків ракет і виявлення потенційних цілей цих ракет? чи вистачить противнику часу в разі виявлення, щоб підняти в повітря літаки, чи принаймні відтягнути їх на кілька сот метрів? яка буде вигода, якшо ракети перехоплять на підльоті до цілі? або якшо вони вдарять по пустому летовищу?

до речі, а яка вартість нафтобази повної пального і нафтотерміналу? чи вони безкоштовні?
показати весь коментар
31.05.2024 13:11 Відповісти
А откуда россияне знают куда имеенно нацелена ракета? Если перетащат часть самолетов пока ракета летит, в новом месте точно не упадет ракета? У них есть свободные летчики, чтобы поднять все самолеты и перегнать в другое место? Другой аэродром не будет также обстрелян?
показати весь коментар
22.06.2024 00:21 Відповісти
дальність Нептунів не так, шоб дуже велика, усі аеродроми на відстані принаймні 250км від кордону є потенційними цілями для удару. літаки можна перегнати на аеродроми подалі - за 500-600 км, або тримати в повітрі, поки не закінчиться атака. або взагалі використати для полювання за ракетами. оскільки в цапів боєздатних літаків 30-50% від загальної кількості (решта - або донори, або в черзі на капремонт), то літунів вистачить.
показати весь коментар
22.06.2024 10:05 Відповісти
Може пристрілюються, а заодно й виносять нафтові сховища.
показати весь коментар
31.05.2024 10:02 Відповісти
крінжове запитання 🤦🏻‍♀️
показати весь коментар
31.05.2024 10:04 Відповісти
Аеродром краще захищений, крилата ракета вразлива ціль.... Щоб бити по аеродрому, треба балістику з касетною бч

А нафтовий термінал це удар по екпорту з раші і може вже західним партнерам трохи стане не вигідно в орків купувати нафту...
показати весь коментар
31.05.2024 10:53 Відповісти
Гарна новина...
показати весь коментар
31.05.2024 09:52 Відповісти
Турки будуть без рашистської нафти. А якби дали нам С 400...
показати весь коментар
31.05.2024 09:56 Відповісти
Головне що масклі без навтобази😁
показати весь коментар
31.05.2024 09:58 Відповісти
МАЗУТ, МАЗУТ, МАЗУТ
Если остановиться ОТГРУЗКА мазута - остановяться ВСЕ нефтезаводы касапов
Очень тонкий и правильный расчет
показати весь коментар
31.05.2024 12:04 Відповісти
То можна "ясир " поміняти на С 400 . Кацапи ж не хочуть своїх забирати . А годувати їх теж грошей вартує😆
показати весь коментар
31.05.2024 11:27 Відповісти
Так тримати)Замість чекання на дозволи якісь,клепайте свої ракети,бо ж для союзу колись збирали міжконтинентальні,то ж це один континент)Слава ЗСУ.
показати весь коментар
31.05.2024 09:58 Відповісти
І зараз можуть. А от чи є політична воля скинути 1-2 т вибухівки на кремль? І яка з цього користь?
показати весь коментар
31.05.2024 11:30 Відповісти
Ви маєте на увазі не одноразовий скид ,а груповий?)Тонну ділимо на 20?)
показати весь коментар
31.05.2024 11:37 Відповісти
Разовий.
показати весь коментар
31.05.2024 11:42 Відповісти
За производителей/импортеров пенообразователя на рф можно порадоваться - бабло так и прёт...
показати весь коментар
31.05.2024 09:59 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Спостерігаймо тепер, за висерами у мережах, орків московитів…
Смерть московітам та їх кріпакам- перевертням, ригоАНАЛАМ в Україні з ВРУ !!
показати весь коментар
31.05.2024 10:01 Відповісти
Покажіть це орестовичу який мешкав що Нептун вчорашній день
показати весь коментар
31.05.2024 10:03 Відповісти
Арестович - позвчерашній день. Відео в інтернеті є де цей балаболо-брехун разом з Корчинським та Дугіним.
показати весь коментар
31.05.2024 10:14 Відповісти
Фейгін вчора розмазав Арестовича по повній. обізвав його ухилянтом, змив в унітаз та ще й посцяв на нього зверху. ))
показати весь коментар
31.05.2024 10:28 Відповісти
А так дружили...
показати весь коментар
31.05.2024 10:31 Відповісти
ага. було діло.
показати весь коментар
31.05.2024 10:36 Відповісти
А посилання можна?
показати весь коментар
31.05.2024 10:48 Відповісти
та будь ласка. ) https://www.youtube.com/watch?v=g4ClpYY-9U4
показати весь коментар
31.05.2024 10:56 Відповісти
Дякую, але краще було б з того самого місця, де він про нього говорить. Ось, я все зробив:

https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=378
показати весь коментар
31.05.2024 11:10 Відповісти
І ось ще:

https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=643
показати весь коментар
31.05.2024 11:15 Відповісти
Арестович бере гроші у Абрамовича.
Ось де причина його кульбітів.
показати весь коментар
31.05.2024 10:55 Відповісти
Корчинський з сином воювали на Донбасі ще з 2014. До чого ви його приплітаєте тут?
показати весь коментар
31.05.2024 15:54 Відповісти
"мешкав" ???
показати весь коментар
31.05.2024 10:57 Відповісти
https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8

показати весь коментар
31.05.2024 12:01 Відповісти
мекав. ( кози і козли видіють щост схожен а меееее) - дякую що вболіваете за чистоту мови - але тут просто спрацювала автозаміна
показати весь коментар
03.06.2024 14:17 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
18.06.2024 10:11 Відповісти
А если бы Боневтик это все не похоронил в 2019 г? ракетную программу Украины имеется в виду
показати весь коментар
31.05.2024 10:04 Відповісти
Країна бензоколонка потроху перетворюється в країну запальничку)))
показати весь коментар
31.05.2024 10:06 Відповісти
Таке привітання з добрим ранком монголоїдів, дуже подобається!!! Молодці !!! Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
31.05.2024 10:29 Відповісти
Ех , якби боневтік не похоронив би тотв 19му то і велико війни не було би. Бої точились би на рівні Широкіно, московити робили гадості в Керч. Проливні , підписувався би Мінськ 3 чи 4 і ЗСУ росла би в своїй якості.
показати весь коментар
31.05.2024 10:33 Відповісти
Без Меркель і Оанда ніякі "минскі" неможливі,особливо після спотвореня зє головних тез минських.
показати весь коментар
31.05.2024 11:34 Відповісти
Ух ти! Далеко дістають!
показати весь коментар
31.05.2024 11:23 Відповісти
Це нова версія Нептуна. Якщо летіли над Чорним морем огинаючи Крим - 650 км , а якщо частково над Чорним морем, потім через кримський перешийок і далі над Азовським морем - 550 км.
показати весь коментар
31.05.2024 14:30 Відповісти
 
 