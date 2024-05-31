Нафтові термінали у Краснодарському краї РФ уразили ракетами "Нептун" та БПЛА, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Наразі точність ураження цілей дорозвідується. Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання.
У Генштабі зазначили, що ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.
"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - підсумували там.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ.
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Так що не думаю, що влучити у літак є великою проблемою (літаку вистачить і вибуху поряд)
в будь-якому разі кількість ракет більша за 0 - набагато краще, ніж 0. але й б не став так надрочувати на грім/сапсан. як показує практика нам потрібно десятки пускових отрк і сотні-тисячі ракет до них. наврядчи ми могли собі це дозволити навіть за відсутності зелені. але звичайно, що будь-ка кількість була б не зайвою, особливо на початку, коли ворог діяв дуже зосередженими силами.
літак - від 30 і вище
ну то як? вигідно ?
але якшо, наприклад, порахувати доцільність інакше: взяти середнє кругове відхилення для ракети і оцінити скільки літаків може бути пошколжено і знищено при заданих параметрах бч. далі оцінити чи має ціль ппо і скільки в середньому ракет це ппо зможуть подолати. далі оцінити відстань до цілі і засоби виявлення ракет: скільки часу противнику знадобиться для виявлення пусків ракет і виявлення потенційних цілей цих ракет? чи вистачить противнику часу в разі виявлення, щоб підняти в повітря літаки, чи принаймні відтягнути їх на кілька сот метрів? яка буде вигода, якшо ракети перехоплять на підльоті до цілі? або якшо вони вдарять по пустому летовищу?
до речі, а яка вартість нафтобази повної пального і нафтотерміналу? чи вони безкоштовні?
А нафтовий термінал це удар по екпорту з раші і може вже західним партнерам трохи стане не вигідно в орків купувати нафту...
Если остановиться ОТГРУЗКА мазута - остановяться ВСЕ нефтезаводы касапов
Очень тонкий и правильный расчет
Слава Україні!
Спостерігаймо тепер, за висерами у мережах, орків московитів…
Смерть московітам та їх кріпакам- перевертням, ригоАНАЛАМ в Україні з ВРУ !!
https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=378
https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=643
Ось де причина його кульбітів.