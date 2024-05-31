УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8235 відвідувачів онлайн
Новини
15 921 31

Росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ, там виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що українські дрони атакували нафтобазу в регіоні. Внаслідок чого виникло загоряння трьох цистерн, серед співробітників бази є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Зараз триває ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано", - написав губернатор.

Він також заявив, що вночі одразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Нафтобаза в РФ
Нафтобаза в РФ
Нафтобаза РФ

Місцеві про атаку на нафтобазу
Місцеві про атаку на нафтобазу

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ вдень повідомили про атаку нібито українського безпілотника на нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос". ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4322) росія (65122) дрони (4689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Гори , гори ясно , кацапня клята 😡
показати весь коментар
31.05.2024 06:59
+18
«У нас нефтебаза горит!» « наши парни сила!» це все що треба знати про лаптеногіх ))))
показати весь коментар
31.05.2024 07:09
+14
як палає - видно з космосу. З https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
показати весь коментар
31.05.2024 07:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гори , гори ясно , кацапня клята 😡
показати весь коментар
31.05.2024 06:59 Відповісти
Там в їхньому чаті хтось написав про Київ за три дні. Мабуть жалкував, що не вийшло.
показати весь коментар
31.05.2024 07:31 Відповісти
Хай кидають палити, бо вже не має шо гасити
показати весь коментар
31.05.2024 15:12 Відповісти
Там головне не в "цистернах" - нові пригнать можна Там головне - у трубопровідних комунікаціях! Їх же треба перевірить знять пошкоджені ділянки та замінить А це часу вимагає!
показати весь коментар
31.05.2024 07:40 Відповісти
Це порт Тамань, звідки нафтопродукти йдуть до Криму.
показати весь коментар
31.05.2024 07:50 Відповісти
Я знаю Тут головне питання не в тому - що це за порт Головне в тому - а ЧОМУ вони в Крим женуть нафтопродукти морем - а не залізницею? Адже простіше прямим ходом гнать цистерни через Керченський міст! А все просто - БОЯТЬСЯ! Бояться везти масово пальне по ньому І тому що є небезпека від нас І тому що він сам по собі вже "хилитається" Він у них стає "чемоданом без ручки - і нести важко і викинуть жаль" А "Тамань" під прицідлм - значить будуть бояться з кацапами справу мать іноземці Бо це "ризики" Бізнес любить стабільність у довготривалій перспективі А яка може буть "стабільність" у поставках - коли у вихідну точку поставки "прилетіть" може будь-коли?
показати весь коментар
31.05.2024 08:03 Відповісти
Колись давно там був. Азовське море неглибоке, а Таманьська затока так само. Не думаю, що через цей порт йде нафта на експорт. Може, вистачає на Крим.
Кацапи ніби збудували залізницю через континентальну Україну. Там також є мости.
показати весь коментар
31.05.2024 08:37 Відповісти
«Тамань» использует транспортные подходы, одинаковые с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 Крымским мостом , что позволяет делать перевалку грузов как через Таманский полуостров, так и через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-:0-3 [3] . Глубины на подходах к порту составляют 20 - 25 метров. В порт могут заходить суда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 дедвейтом до 220 000 тоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-:1-4 [4] , длиной до 300 м, шириной до 50 м с осадкой у причалов до 14 м и у ВПУ - до 21 метра.
показати весь коментар
31.05.2024 09:04 Відповісти
Чому кацапня репетує. Згорів порт і хрен з ним. Чи це перший....
показати весь коментар
31.05.2024 07:00 Відповісти
Та то таке! Про хороших москалів інформації нема.
показати весь коментар
31.05.2024 07:02 Відповісти
«У нас нефтебаза горит!» « наши парни сила!» це все що треба знати про лаптеногіх ))))
показати весь коментар
31.05.2024 07:09 Відповісти
3,14дор 3,14дору око не виклює, лише до дупи прилипне, це про їх парнєй.
показати весь коментар
31.05.2024 07:40 Відповісти
Це означає, що ці парні її і запалили ...
показати весь коментар
31.05.2024 08:04 Відповісти
Мій ранок почався з приємної новини .
показати весь коментар
31.05.2024 07:22 Відповісти
як палає - видно з космосу. З https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
показати весь коментар
31.05.2024 07:34 Відповісти
а вчора дрони атакували https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B009 термінал «Таманьнефтегаз» компаніі ОТЕК у порту Тамань, https://infonavigator.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/taman.mp4 На відео як мінімум один БПЛА влучає по нафтобазі.

показати весь коментар
31.05.2024 08:02 Відповісти
Зер гут, Вольдемар, зер гут!
показати весь коментар
31.05.2024 07:41 Відповісти
Це вже гойда, чи ще ні?
показати весь коментар
31.05.2024 07:43 Відповісти
ні...пару вагонів і провід...((( колони цілі..навіть ємності неушкоджені
показати весь коментар
31.05.2024 07:59 Відповісти
це нафтобаза. Там немає колон.
показати весь коментар
31.05.2024 08:05 Відповісти
Яке горе, яке горе... І хто ж це зробив?
показати весь коментар
31.05.2024 08:49 Відповісти
кажуть Нептун...
показати весь коментар
31.05.2024 11:04 Відповісти
Московіти, усе САМІ це палять, щоб Українцям не дісталося!
Орки московії, бучуть свій кінець!!
показати весь коментар
31.05.2024 10:10 Відповісти
скільки помилок в текстах)). Лише в одному немає, в отому "киев за 3 дня".
показати весь коментар
31.05.2024 10:23 Відповісти
ВОГОНЬ , СМЕРТЬ І РОЗРУХА , ВСЕ ,ЩО ПОСІЯВ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД В УКРАЇНІ, ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ, ПОВЕРНІТЬСЯ СТОРИЦЕЮ ДО СВОГО РІДНОГО РАШИСТСЬКОГО ПЕКЛА І СТАНЬТЕ ЙОГО НАПОВНЕННЯМ
показати весь коментар
31.05.2024 11:18 Відповісти
Кацапи болотні не можуть визначитись ,що краще взяти за три щоки, чи восимь лєт бомбить майбутню алєю засушеного ***** стіни плачу обабіч мовзолею.
показати весь коментар
31.05.2024 11:38 Відповісти
Ось так. Якби обрали таку стратегію з 2022 р. то на цей час рашка вже б здулася! Бо на бричці ракети чи фаби не доставиш.
показати весь коментар
31.05.2024 12:33 Відповісти
У особи в каске на спине надпись "Карная служба". Типа с нашей карой борется.
показати весь коментар
31.05.2024 12:42 Відповісти
Нафтобаза - це "добре". Якщо би НПЗ - було би "відмінно".
показати весь коментар
31.05.2024 13:55 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 16:38 Відповісти
 
 