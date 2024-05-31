Россияне заявили об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае РФ, там начался пожар. ВИДЕО+ФОТО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в регионе. В результате чего возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас продолжается ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - написал губернатор.

Он также заявил, что ночью сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.











Напомним, 30 мая российские СМИ днем сообщили об атаке якобы украинского беспилотника на нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ.

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