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Россияне заявили об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае РФ, там начался пожар. ВИДЕО+ФОТО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в регионе. В результате чего возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас продолжается ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - написал губернатор.

Он также заявил, что ночью сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

Нафтобаза в РФ
Нафтобаза в РФ
Нафтобаза РФ

Місцеві про атаку на нафтобазу
Місцеві про атаку на нафтобазу

Напомним, 30 мая российские СМИ днем сообщили об атаке якобы украинского беспилотника на нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ.

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Автор: 

пожар (5943) россия (95502) дроны (3909)


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Топ комментарии
+35
Гори , гори ясно , кацапня клята 😡
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31.05.2024 06:59
+18
«У нас нефтебаза горит!» « наши парни сила!» це все що треба знати про лаптеногіх ))))
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31.05.2024 07:09
+14
як палає - видно з космосу. З https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
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31.05.2024 07:34
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Гори , гори ясно , кацапня клята 😡
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31.05.2024 06:59 Ответить
Там в їхньому чаті хтось написав про Київ за три дні. Мабуть жалкував, що не вийшло.
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31.05.2024 07:31 Ответить
Хай кидають палити, бо вже не має шо гасити
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31.05.2024 15:12 Ответить
Там головне не в "цистернах" - нові пригнать можна Там головне - у трубопровідних комунікаціях! Їх же треба перевірить знять пошкоджені ділянки та замінить А це часу вимагає!
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31.05.2024 07:40 Ответить
Це порт Тамань, звідки нафтопродукти йдуть до Криму.
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31.05.2024 07:50 Ответить
Я знаю Тут головне питання не в тому - що це за порт Головне в тому - а ЧОМУ вони в Крим женуть нафтопродукти морем - а не залізницею? Адже простіше прямим ходом гнать цистерни через Керченський міст! А все просто - БОЯТЬСЯ! Бояться везти масово пальне по ньому І тому що є небезпека від нас І тому що він сам по собі вже "хилитається" Він у них стає "чемоданом без ручки - і нести важко і викинуть жаль" А "Тамань" під прицідлм - значить будуть бояться з кацапами справу мать іноземці Бо це "ризики" Бізнес любить стабільність у довготривалій перспективі А яка може буть "стабільність" у поставках - коли у вихідну точку поставки "прилетіть" може будь-коли?
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31.05.2024 08:03 Ответить
Колись давно там був. Азовське море неглибоке, а Таманьська затока так само. Не думаю, що через цей порт йде нафта на експорт. Може, вистачає на Крим.
Кацапи ніби збудували залізницю через континентальну Україну. Там також є мости.
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31.05.2024 08:37 Ответить
«Тамань» использует транспортные подходы, одинаковые с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 Крымским мостом , что позволяет делать перевалку грузов как через Таманский полуостров, так и через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-:0-3 [3] . Глубины на подходах к порту составляют 20 - 25 метров. В порт могут заходить суда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 дедвейтом до 220 000 тоннhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-:1-4 [4] , длиной до 300 м, шириной до 50 м с осадкой у причалов до 14 м и у ВПУ - до 21 метра.
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31.05.2024 09:04 Ответить
Чому кацапня репетує. Згорів порт і хрен з ним. Чи це перший....
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31.05.2024 07:00 Ответить
Та то таке! Про хороших москалів інформації нема.
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31.05.2024 07:02 Ответить
«У нас нефтебаза горит!» « наши парни сила!» це все що треба знати про лаптеногіх ))))
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31.05.2024 07:09 Ответить
3,14дор 3,14дору око не виклює, лише до дупи прилипне, це про їх парнєй.
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31.05.2024 07:40 Ответить
Це означає, що ці парні її і запалили ...
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31.05.2024 08:04 Ответить
Мій ранок почався з приємної новини .
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31.05.2024 07:22 Ответить
як палає - видно з космосу. З https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
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31.05.2024 07:34 Ответить
а вчора дрони атакували https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B009 термінал «Таманьнефтегаз» компаніі ОТЕК у порту Тамань, https://infonavigator.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/taman.mp4 На відео як мінімум один БПЛА влучає по нафтобазі.

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31.05.2024 08:02 Ответить
Зер гут, Вольдемар, зер гут!
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31.05.2024 07:41 Ответить
Це вже гойда, чи ще ні?
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31.05.2024 07:43 Ответить
ні...пару вагонів і провід...((( колони цілі..навіть ємності неушкоджені
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31.05.2024 07:59 Ответить
це нафтобаза. Там немає колон.
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31.05.2024 08:05 Ответить
Яке горе, яке горе... І хто ж це зробив?
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31.05.2024 08:49 Ответить
кажуть Нептун...
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31.05.2024 11:04 Ответить
Московіти, усе САМІ це палять, щоб Українцям не дісталося!
Орки московії, бучуть свій кінець!!
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31.05.2024 10:10 Ответить
скільки помилок в текстах)). Лише в одному немає, в отому "киев за 3 дня".
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31.05.2024 10:23 Ответить
ВОГОНЬ , СМЕРТЬ І РОЗРУХА , ВСЕ ,ЩО ПОСІЯВ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД В УКРАЇНІ, ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ, ПОВЕРНІТЬСЯ СТОРИЦЕЮ ДО СВОГО РІДНОГО РАШИСТСЬКОГО ПЕКЛА І СТАНЬТЕ ЙОГО НАПОВНЕННЯМ
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31.05.2024 11:18 Ответить
Кацапи болотні не можуть визначитись ,що краще взяти за три щоки, чи восимь лєт бомбить майбутню алєю засушеного ***** стіни плачу обабіч мовзолею.
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31.05.2024 11:38 Ответить
Ось так. Якби обрали таку стратегію з 2022 р. то на цей час рашка вже б здулася! Бо на бричці ракети чи фаби не доставиш.
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31.05.2024 12:33 Ответить
У особи в каске на спине надпись "Карная служба". Типа с нашей карой борется.
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31.05.2024 12:42 Ответить
Нафтобаза - це "добре". Якщо би НПЗ - було би "відмінно".
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31.05.2024 13:55 Ответить
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31.05.2024 16:38 Ответить
 
 