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В Москве горит бывший машиностроительный завод "Торос". ВИДЕО

В российской столице загорелся бывший машиностроительный завод "Торос".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.

"В Москве горит бывший машиностроительный завод "Торос". Площадь пожара достигает 4 тысяч квадратных метров. Привлекли к тушению пламени более 100 работников МЧС и даже вертолет Ка-52", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

москва (3078) пожар (5961)


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Топ комментарии
+23
Щоб він весь згорів той оркостан!
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30.05.2024 09:42
+12
Працес ідьот.
Всьо па плану
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30.05.2024 09:44
+11
,,Скажи ка , дядя , ведь не даром москва сожжонная пожаром ....опять подожжена "
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30.05.2024 10:07
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Щоб він весь згорів той оркостан!
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30.05.2024 09:42 Ответить
Рішив за компанію згоріти нахер - всі горять
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30.05.2024 09:43 Ответить
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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30.05.2024 09:43 Ответить
Там скоріш всього власник його продать не зміг - от і підпалив (щоб хоч якісь гроші страховкою відбить) Зараз по РОсії такого повно!
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30.05.2024 10:12 Ответить
Працес ідьот.
Всьо па плану
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30.05.2024 09:44 Ответить
Якщо Маскву запалюють значить це комусь потрібно.
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30.05.2024 09:54 Ответить
Бувший машинобудівельний..
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30.05.2024 09:57 Ответить
звільняють місце під будівництво нового житлового комплексу )) це норма для рашки
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30.05.2024 10:01 Ответить
Угу, завод типу не працював.
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30.05.2024 10:06 Ответить
це не має ніякого значення ))) не захотів добровільно звільнити площі у місці - підпал ))
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30.05.2024 13:54 Ответить
,,Скажи ка , дядя , ведь не даром москва сожжонная пожаром ....опять подожжена "
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30.05.2024 10:07 Ответить
Навіщо заважають процесу,хай горить він сам потухне.
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30.05.2024 10:13 Ответить
спустіть з поводка машку захарову, вона там п'ять візиток Яроша знайде...
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30.05.2024 10:16 Ответить
якщо він колишній, тоді чого горить? що там цікаве підпалили?
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30.05.2024 10:19 Ответить
У нас в місті теж є колишні військові заводи ВПК - там були приватні склади, філіали навчальних закладів, майстерні виробництва меблів і т.п. Тому, навіть у колишньому заводі є чому горіти.
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30.05.2024 21:56 Ответить
ти не допер! не в горінні справа, а в тому, чого він взагалі став ціллю підпалу.
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31.05.2024 09:48 Ответить
"Калибрами" его тушите! А лучше "Булавой" !
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30.05.2024 10:23 Ответить
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30.05.2024 10:45 Ответить
Квардратно-щелепових в Гниловодську міняють огузи. Основа рускага мірка захирела.
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30.05.2024 10:52 Ответить
гори гори,***************.........................................да!ляпота!
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30.05.2024 11:18 Ответить
Горить палає техніка ворожа ,
Україна переможе 🔥🔥🔥
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30.05.2024 11:49 Ответить
редерская атака
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30.05.2024 15:18 Ответить
Если к52 привлекли - не " бывший" завод.
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30.05.2024 19:44 Ответить
 
 