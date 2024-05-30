В Москве горит бывший машиностроительный завод "Торос". ВИДЕО
В российской столице загорелся бывший машиностроительный завод "Торос".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.
"В Москве горит бывший машиностроительный завод "Торос". Площадь пожара достигает 4 тысяч квадратных метров. Привлекли к тушению пламени более 100 работников МЧС и даже вертолет Ка-52", - говорится в комментарии к видео.
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