УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12491 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
9 451 23

У Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос". ВIДЕО

У російській столиці загорівся колишній машинобудівний завод "Торос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця пожежі публікуються у соцмережах.

"У Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос". Площа пожежі сягає 4 тисяч квадратних метрів. Залучили до гасіння полум'я понад 100 працівників МНС та навіть вертоліт Ка-52", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Ростові горить зерновий термінал у порту, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

москва (1252) пожежа (4341)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Щоб він весь згорів той оркостан!
показати весь коментар
30.05.2024 09:42
+12
Працес ідьот.
Всьо па плану
показати весь коментар
30.05.2024 09:44
+11
,,Скажи ка , дядя , ведь не даром москва сожжонная пожаром ....опять подожжена "
показати весь коментар
30.05.2024 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб він весь згорів той оркостан!
показати весь коментар
30.05.2024 09:42 Відповісти
Рішив за компанію згоріти нахер - всі горять
показати весь коментар
30.05.2024 09:43 Відповісти
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
показати весь коментар
30.05.2024 09:43 Відповісти
Там скоріш всього власник його продать не зміг - от і підпалив (щоб хоч якісь гроші страховкою відбить) Зараз по РОсії такого повно!
показати весь коментар
30.05.2024 10:12 Відповісти
Працес ідьот.
Всьо па плану
показати весь коментар
30.05.2024 09:44 Відповісти
Якщо Маскву запалюють значить це комусь потрібно.
показати весь коментар
30.05.2024 09:54 Відповісти
Бувший машинобудівельний..
показати весь коментар
30.05.2024 09:57 Відповісти
звільняють місце під будівництво нового житлового комплексу )) це норма для рашки
показати весь коментар
30.05.2024 10:01 Відповісти
Угу, завод типу не працював.
показати весь коментар
30.05.2024 10:06 Відповісти
це не має ніякого значення ))) не захотів добровільно звільнити площі у місці - підпал ))
показати весь коментар
30.05.2024 13:54 Відповісти
,,Скажи ка , дядя , ведь не даром москва сожжонная пожаром ....опять подожжена "
показати весь коментар
30.05.2024 10:07 Відповісти
Навіщо заважають процесу,хай горить він сам потухне.
показати весь коментар
30.05.2024 10:13 Відповісти
спустіть з поводка машку захарову, вона там п'ять візиток Яроша знайде...
показати весь коментар
30.05.2024 10:16 Відповісти
якщо він колишній, тоді чого горить? що там цікаве підпалили?
показати весь коментар
30.05.2024 10:19 Відповісти
У нас в місті теж є колишні військові заводи ВПК - там були приватні склади, філіали навчальних закладів, майстерні виробництва меблів і т.п. Тому, навіть у колишньому заводі є чому горіти.
показати весь коментар
30.05.2024 21:56 Відповісти
ти не допер! не в горінні справа, а в тому, чого він взагалі став ціллю підпалу.
показати весь коментар
31.05.2024 09:48 Відповісти
"Калибрами" его тушите! А лучше "Булавой" !
показати весь коментар
30.05.2024 10:23 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 10:45 Відповісти
Квардратно-щелепових в Гниловодську міняють огузи. Основа рускага мірка захирела.
показати весь коментар
30.05.2024 10:52 Відповісти
гори гори,***************.........................................да!ляпота!
показати весь коментар
30.05.2024 11:18 Відповісти
Горить палає техніка ворожа ,
Україна переможе 🔥🔥🔥
показати весь коментар
30.05.2024 11:49 Відповісти
редерская атака
показати весь коментар
30.05.2024 15:18 Відповісти
Если к52 привлекли - не " бывший" завод.
показати весь коментар
30.05.2024 19:44 Відповісти
 
 