У Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос". ВIДЕО

У російській столиці загорівся колишній машинобудівний завод "Торос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця пожежі публікуються у соцмережах.

"У Москві горить колишній машинобудівний завод "Торос". Площа пожежі сягає 4 тисяч квадратних метрів. Залучили до гасіння полум'я понад 100 працівників МНС та навіть вертоліт Ка-52", - йдеться у коментарі до відео.

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