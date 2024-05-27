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У російському Ростові горить зерновий термінал у порту, - ЗМІ. ВIДЕО

У Ростовській області РФ 27 травня загорівся зерновий термінал у порту "Азов".

Про це повідомляється у російських Telegram-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевих ЗМІ, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як над кораблями підіймаються клуби чорного диму.

Російські Telegram-канали пишуть, що пожежу вже загасили, проте про її наслідки не повідомляють.

Своєю чергою радник радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.

Раніше повідомлялося про вибухи в окупованому Довжанську, палав склад окупантів з пально-мастильними матеріалами.

Автор: 

пожежа (4336) порт (2050) росія (65316)


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Топ коментарі
+20
буде, і чим більше тим краще, тим скоріш здолаємо рашистів.
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27.05.2024 20:50
+15
Українське збіжжя боком вилазе.
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27.05.2024 20:45
+9
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27.05.2024 20:58
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Про кожну пожежу у кацапії буде відео?
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27.05.2024 20:43 Відповісти
буде, і чим більше тим краще, тим скоріш здолаємо рашистів.
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27.05.2024 20:50 Відповісти
рашистів ми ніколи не здолаємо , якщо не почнем бити ракетами по їх містам
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27.05.2024 21:05 Відповісти
Там такі пожежі щодня по десятку. Це ж орки...
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27.05.2024 20:57 Відповісти
Українське збіжжя боком вилазе.
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27.05.2024 20:45 Відповісти
Щоб вони усі згоріли!
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27.05.2024 20:48 Відповісти
Попрощайся з нами, ваня. Дуже скоро ти вкотре згориш на роботі. Амінь.
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27.05.2024 21:46 Відповісти
бо ти 3.14зду не палиш.
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27.05.2024 22:26 Відповісти
Зажерлися! - вже зерно спалюють
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27.05.2024 20:55 Відповісти
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27.05.2024 20:58 Відповісти
Это были ядерные светлячки из американских биолабораторий под Хмельницком
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27.05.2024 21:28 Відповісти
Харошая лєнточька... Как трава и каміші... Вот где место для самовипілівающіхся лемінгів ..
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27.05.2024 21:32 Відповісти
там поряд https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B005 залізнично-водний нафтоперевалочний термінал ТОВ "ДонТермінал" з пропускною спроможністью 0.3 млн. тонн/рік. Туди ще ні разу не прилітало. А там горіти є чому.
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27.05.2024 21:56 Відповісти
А тим часом Луганськ на связі! 👍
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27.05.2024 22:07 Відповісти
о, дякую. Не бачив.
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27.05.2024 23:42 Відповісти
Теперь штурманы подводного эскадрона имени крейсера масква
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28.05.2024 00:13 Відповісти
Крадене українське зерно нехай краще згорить ,
та не дістанеться голодранцям із кацапіі , які самотужки нічого
не роблять , а тільки звикли красти чуже 😡
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27.05.2024 22:35 Відповісти
Горить? ще не згорів...?
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27.05.2024 23:14 Відповісти
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27.05.2024 23:33 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1795122717747793998 лєнта - апасний враг пажарнава
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28.05.2024 00:09 Відповісти
Бобры грызут краденное зерно.
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28.05.2024 00:12 Відповісти
спдіваюсь вранці почути, що горить нафтовий терминал "Курганнєфтєпродукт" у Таганрозі.
Хоча і на ТАНТК ім. Бєрієва теж згоден.
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28.05.2024 02:54 Відповісти
ну, як я і зранку про https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 орську загоризонтну РЛС "Воронєж-М" - таки туди https://ua.krymr.com/a/news-bpla-rosia-hur-mo-ukrainy-orsk/32965352.html прилетіло .

Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі ********???
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28.05.2024 04:59 Відповісти
Вже не горить, а завалився і сміття погасили. Як для колишнього горів надто сильно.
Кацапи пишуть про прильот 8 дронів.
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30.05.2024 09:55 Відповісти
 
 