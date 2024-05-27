У російському Ростові горить зерновий термінал у порту, - ЗМІ. ВIДЕО
У Ростовській області РФ 27 травня загорівся зерновий термінал у порту "Азов".
Про це повідомляється у російських Telegram-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
За даними місцевих ЗМІ, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі.
На опублікованих кадрах можна побачити, як над кораблями підіймаються клуби чорного диму.
Російські Telegram-канали пишуть, що пожежу вже загасили, проте про її наслідки не повідомляють.
Своєю чергою радник радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.
Раніше повідомлялося про вибухи в окупованому Довжанську, палав склад окупантів з пально-мастильними матеріалами.
Топ коментарі
+20 юрий #589519
показати весь коментар27.05.2024 20:50
+15 Александр Иванов #442761
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+9 Олег Квиташ
показати весь коментар27.05.2024 20:58
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та не дістанеться голодранцям із кацапіі , які самотужки нічого
не роблять , а тільки звикли красти чуже 😡
Хоча і на ТАНТК ім. Бєрієва теж згоден.
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі ********???
Кацапи пишуть про прильот 8 дронів.