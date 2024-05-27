У російському Ростові горить зерновий термінал у порту, - ЗМІ. ВIДЕО

У Ростовській області РФ 27 травня загорівся зерновий термінал у порту "Азов".

Про це повідомляється у російських Telegram-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевих ЗМІ, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як над кораблями підіймаються клуби чорного диму.

Російські Telegram-канали пишуть, що пожежу вже загасили, проте про її наслідки не повідомляють.

Своєю чергою радник радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.

Раніше повідомлялося про вибухи в окупованому Довжанську, палав склад окупантів з пально-мастильними матеріалами.