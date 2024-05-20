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Новини Війна
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В окупованому Довжанську вибухи: палає склад з пально-мастильними матеріалами. ВIДЕО

У понеділок ввечері, 20 травня, у тимчасово окупованому Довжанську, що у Луганській області, було зафіксовано "приліт". Полум’я охопило склад з пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Два "привітання" отримали окупанти на Луганщині впродовж 20 травня. Зранку - в Луганську, де про справжні втрати, звісно, замовчують. "Доброго вечора, ми з України!" лунало сьогодні в Довжанську (колишньому Свердловську)", - написав посадовець.

За словами Лисогора, в окупованому Довжанську палає ворожий склад з пально-мастильними матеріалами. Він зазначив, що пожежу окупанти можуть локалізувати, а ось інфраструктуру вже не врятують.

Керівник Луганської ОДА додав, що це вже третій знищений на території так званої "ЛНР" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.

Нагадаємо, що зранку 20 травня в окупованому Луганську пролунав потужний вибух.

Автор: 

вибух (4440) Луганська область (4876)


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мо пару тройку дронів з напалпом туди на загас докинути?
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20.05.2024 23:19 Відповісти
в данному випадку "очі" на землі - наше все. Бо у Довжанську ніколи не було стаціонарної нафтобази.
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20.05.2024 23:33 Відповісти
Могли розвернуть польовий склад Навіть з гумово-тканинних резервуарів А для них достатньо будь-якого рівного майданчика без гострих предметів на поверхні
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21.05.2024 07:35 Відповісти
ну так. Але хтось побачив )
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21.05.2024 07:52 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=30825

https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,Зеленському відповідати!
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21.05.2024 00:30 Відповісти
Нарешті б.Свердловську від ЗСУ прилетіло. Дуже антиукраїнські настроєні в ньому шахтарі
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21.05.2024 13:55 Відповісти
 
 