В окупованому Довжанську вибухи: палає склад з пально-мастильними матеріалами. ВIДЕО

У понеділок ввечері, 20 травня, у тимчасово окупованому Довжанську, що у Луганській області, було зафіксовано "приліт". Полум’я охопило склад з пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Два "привітання" отримали окупанти на Луганщині впродовж 20 травня. Зранку - в Луганську, де про справжні втрати, звісно, замовчують. "Доброго вечора, ми з України!" лунало сьогодні в Довжанську (колишньому Свердловську)", - написав посадовець.

За словами Лисогора, в окупованому Довжанську палає ворожий склад з пально-мастильними матеріалами. Він зазначив, що пожежу окупанти можуть локалізувати, а ось інфраструктуру вже не врятують.

Керівник Луганської ОДА додав, що це вже третій знищений на території так званої "ЛНР" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.

Нагадаємо, що зранку 20 травня в окупованому Луганську пролунав потужний вибух.