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Вибух у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, які публікуються у соцмережах, видно височезний стовп диму над епіцентром вибуху.

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Нагадаємо, у містах та селах Луганщини, які знаходяться поблизу фронту та окуповані Росією з 2022 року, загарбники відключили мобільний зв’язок та встановлюють таксофони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива – таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", – зазначив він.

Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких таксофонів.

"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", – додав Лисогор.

Як повідомлялося, к тимчасово окупованому Мелітополі загарбники встановили обладнання, яке дає змогу прослуховувати телефонні розмови.

За даними української розвідки, на захоплених територіях України окупанти розгорнули та встановили понад 2 тис. вишок мобільних мереж Росії.

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Автор: 

вибух (4451) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+27
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20.05.2024 10:04
+16
Щось вісім років бомблений Луганськ виглядає краще Омська
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20.05.2024 09:57
+16
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20.05.2024 10:18
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Щось вісім років бомблений Луганськ виглядає краще Омська
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20.05.2024 09:57 Відповісти
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20.05.2024 10:04 Відповісти
Кажуть, прилетіло по "академії" мвс линири!
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20.05.2024 10:10 Відповісти
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20.05.2024 10:18 Відповісти
щось бомбили луганськ 10 років а на марік не схожий
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20.05.2024 10:20 Відповісти
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20.05.2024 10:23 Відповісти
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20.05.2024 10:24 Відповісти
Жодного жалю до колоборантів лднр немає ,їхнє бидло і гопота принесли "русский мир" тому всі хто причетний до цього терористичного утворення це такі вороги як і рашисти.
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20.05.2024 10:25 Відповісти
Ніт!
Набагато гірші, ми їх мали за друзів, а вони встромили ножа у спину та вивернули кишені
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20.05.2024 10:35 Відповісти
Ті, кого "українська влада" не захотіла "насільствєнно украінізіровать". А серед прізвищ окупантів, дохлих і полонених, повно українських прізвищ. Тих, кого кацапи не побоялись окацапити.
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20.05.2024 11:33 Відповісти
С приветом из Парижа, Скальп прилетел
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20.05.2024 11:45 Відповісти
Вот это хлопкище! 👍
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20.05.2024 12:30 Відповісти
Ой, а що ж пішло не так?
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20.05.2024 14:21 Відповісти
 
 