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Взрыв во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

Во временно оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях, которые публикуются в соцсетях видно огромный столб дыма над эпицентром взрыва.

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Напомним, в городах и селах Луганщины, которые находятся вблизи фронта и оккупированы Россией с 2022 года, захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - отметил он.

В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких таксофонов.

"По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил Лысогор.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе захватчики установили оборудование, которое позволяет прослушивать телефонные разговоры.

По данным украинской разведки, на захваченных территориях Украины оккупанты развернули и установили более 2 тыс. вышек мобильных сетей России.

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Автор: 

взрыв (6739) Луганск (3164)


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Топ комментарии
+27
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20.05.2024 10:04
+16
Щось вісім років бомблений Луганськ виглядає краще Омська
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20.05.2024 09:57
+16
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20.05.2024 10:18
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Щось вісім років бомблений Луганськ виглядає краще Омська
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20.05.2024 09:57 Ответить
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20.05.2024 10:04 Ответить
Кажуть, прилетіло по "академії" мвс линири!
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20.05.2024 10:10 Ответить
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20.05.2024 10:18 Ответить
щось бомбили луганськ 10 років а на марік не схожий
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20.05.2024 10:20 Ответить
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20.05.2024 10:23 Ответить
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20.05.2024 10:24 Ответить
Жодного жалю до колоборантів лднр немає ,їхнє бидло і гопота принесли "русский мир" тому всі хто причетний до цього терористичного утворення це такі вороги як і рашисти.
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20.05.2024 10:25 Ответить
Ніт!
Набагато гірші, ми їх мали за друзів, а вони встромили ножа у спину та вивернули кишені
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20.05.2024 10:35 Ответить
Ті, кого "українська влада" не захотіла "насільствєнно украінізіровать". А серед прізвищ окупантів, дохлих і полонених, повно українських прізвищ. Тих, кого кацапи не побоялись окацапити.
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20.05.2024 11:33 Ответить
С приветом из Парижа, Скальп прилетел
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20.05.2024 11:45 Ответить
Вот это хлопкище! 👍
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20.05.2024 12:30 Ответить
Ой, а що ж пішло не так?
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20.05.2024 14:21 Ответить
 
 