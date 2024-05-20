Взрыв во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО
Во временно оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях, которые публикуются в соцсетях видно огромный столб дыма над эпицентром взрыва.
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Напомним, в городах и селах Луганщины, которые находятся вблизи фронта и оккупированы Россией с 2022 года, захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.
"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - отметил он.
В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких таксофонов.
"По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил Лысогор.
Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе захватчики установили оборудование, которое позволяет прослушивать телефонные разговоры.
По данным украинской разведки, на захваченных территориях Украины оккупанты развернули и установили более 2 тыс. вышек мобильных сетей России.
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Набагато гірші, ми їх мали за друзів, а вони встромили ножа у спину та вивернули кишені