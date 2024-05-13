Во временно оккупированном Сорокино на Луганщине взрывается вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

В оккупированном Сорокино Луганской области раздаются взрывы на вражеском складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пожар на складе и взрывы.

"В.о. Сорокино, Луганская область. Сладко потрескивает вражеский БК", - говорится в комментарии к видео.

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