Во временно оккупированном Сорокино на Луганщине взрывается вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО
В оккупированном Сорокино Луганской области раздаются взрывы на вражеском складе боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пожар на складе и взрывы.
"В.о. Сорокино, Луганская область. Сладко потрескивает вражеский БК", - говорится в комментарии к видео.
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