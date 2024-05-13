РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8425 посетителей онлайн
Новости Видео
7 104 6

Во временно оккупированном Сорокино на Луганщине взрывается вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

В оккупированном Сорокино Луганской области раздаются взрывы на вражеском складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пожар на складе и взрывы.

"В.о. Сорокино, Луганская область. Сладко потрескивает вражеский БК", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Во временно оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян: разрушена инфраструктура. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2336) Луганск (3164) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині вибухає ворожий склад ***********

Тимчасово вибухає!
)))
показать весь комментарий
13.05.2024 11:38 Ответить
Що, знову Порошенко? У наріду 73% він же спеціаліст по підриву складів з ************?
показать весь комментарий
13.05.2024 11:39 Ответить
Частина з тих 73% досі вірять що склади підривав Порошенко,дабіли мля як казала москальська коняка
показать весь комментарий
13.05.2024 11:50 Ответить
Такий давно забутий звук...
показать весь комментарий
13.05.2024 11:50 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 11:53 Ответить
Патрєсківаєт тому що нєнамокла вчасно. Вот і задімлєньє чи-то виникло, чи-та вазнікла
показать весь комментарий
13.05.2024 15:20 Ответить
 
 