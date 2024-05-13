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У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині вибухає ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

У окупованому Сорокиному на Луганщині лунають вибухи на ворожому складі боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа на складі та вибухи.

"Т.о. Сорокине, Луганська область. Солодко потріскує ворожий БК", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

боєприпаси (2269) Луганськ (576) знищення (7235)


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У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині вибухає ворожий склад ***********

Тимчасово вибухає!
)))
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13.05.2024 11:38 Відповісти
Що, знову Порошенко? У наріду 73% він же спеціаліст по підриву складів з ************?
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13.05.2024 11:39 Відповісти
Частина з тих 73% досі вірять що склади підривав Порошенко,дабіли мля як казала москальська коняка
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13.05.2024 11:50 Відповісти
Такий давно забутий звук...
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13.05.2024 11:50 Відповісти
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13.05.2024 11:53 Відповісти
Патрєсківаєт тому що нєнамокла вчасно. Вот і задімлєньє чи-то виникло, чи-та вазнікла
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13.05.2024 15:20 Відповісти
 
 