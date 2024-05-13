У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині вибухає ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО
У окупованому Сорокиному на Луганщині лунають вибухи на ворожому складі боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа на складі та вибухи.
"Т.о. Сорокине, Луганська область. Солодко потріскує ворожий БК", - йдеться у коментарі до відео.
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Тимчасово вибухає!
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