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Новости Война
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В оккупированном Довжанске взрывы: пылает склад с горюче-смазочными материалами. ВИДЕО

В понедельник вечером, 20 мая, во временно оккупированном Должанске, что в Луганской области, был зафиксирован "прилет". Пламя охватило склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Два "поздравления" получили оккупанты на Луганщине в течение 20 мая. Утром - в Луганске, где о настоящих потерях, конечно, умалчивают. "Добрый вечер, мы из Украины!" звучало сегодня в Должанске (бывшем Свердловске)", - написал чиновник.

По словам Лысогора, в оккупированном Должанске пылает вражеский склад с горюче-смазочными материалами. Он отметил, что пожар оккупанты могут локализовать, а вот инфраструктуру уже не спасут.

Руководитель Луганской ОВА добавил, что это уже третий уничтоженный на территории так называемой "ЛНР" объект, где хранились продукты переработки для военных РФ.

Напомним, что утром 20 мая в оккупированном Луганске был мощный взрыв.

Автор: 

взрыв (6728) Луганская область (6494)


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мо пару тройку дронів з напалпом туди на загас докинути?
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20.05.2024 23:19 Ответить
в данному випадку "очі" на землі - наше все. Бо у Довжанську ніколи не було стаціонарної нафтобази.
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20.05.2024 23:33 Ответить
Могли розвернуть польовий склад Навіть з гумово-тканинних резервуарів А для них достатньо будь-якого рівного майданчика без гострих предметів на поверхні
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21.05.2024 07:35 Ответить
ну так. Але хтось побачив )
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21.05.2024 07:52 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=30825

https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,Зеленському відповідати!
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21.05.2024 00:30 Ответить
Нарешті б.Свердловську від ЗСУ прилетіло. Дуже антиукраїнські настроєні в ньому шахтарі
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21.05.2024 13:55 Ответить
 
 