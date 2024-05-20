В оккупированном Довжанске взрывы: пылает склад с горюче-смазочными материалами. ВИДЕО

В понедельник вечером, 20 мая, во временно оккупированном Должанске, что в Луганской области, был зафиксирован "прилет". Пламя охватило склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Два "поздравления" получили оккупанты на Луганщине в течение 20 мая. Утром - в Луганске, где о настоящих потерях, конечно, умалчивают. "Добрый вечер, мы из Украины!" звучало сегодня в Должанске (бывшем Свердловске)", - написал чиновник.

По словам Лысогора, в оккупированном Должанске пылает вражеский склад с горюче-смазочными материалами. Он отметил, что пожар оккупанты могут локализовать, а вот инфраструктуру уже не спасут.

Руководитель Луганской ОВА добавил, что это уже третий уничтоженный на территории так называемой "ЛНР" объект, где хранились продукты переработки для военных РФ.

Напомним, что утром 20 мая в оккупированном Луганске был мощный взрыв.