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В российском Ростове горит зерновой терминал в порту, - СМИ. ВИДЕО

В Ростовской области РФ 27 мая загорелся зерновой терминал в порту "Азов".

Об этом сообщается в российских Telegram-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным местных СМИ, вспыхнула транспортная лента в зерновом терминале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как над кораблями поднимаются клубы черного дыма.

Российские Telegram-каналы пишут, что пожар уже потушили, однако о его последствиях не сообщают.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что именно через этот терминал грузится большинство краденого российскими захватчиками украинского зерна.

Ранее сообщалось о взрывах в оккупированном Должанске, горел склад оккупантов с горюче-смазочными материалами.

Автор: 

пожар (5954) порт (737) россия (95629)


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Топ комментарии
+20
буде, і чим більше тим краще, тим скоріш здолаємо рашистів.
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27.05.2024 20:50
+15
Українське збіжжя боком вилазе.
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27.05.2024 20:45
+9
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27.05.2024 20:58
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Про кожну пожежу у кацапії буде відео?
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27.05.2024 20:43 Ответить
буде, і чим більше тим краще, тим скоріш здолаємо рашистів.
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27.05.2024 20:50 Ответить
рашистів ми ніколи не здолаємо , якщо не почнем бити ракетами по їх містам
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27.05.2024 21:05 Ответить
Там такі пожежі щодня по десятку. Це ж орки...
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27.05.2024 20:57 Ответить
Українське збіжжя боком вилазе.
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27.05.2024 20:45 Ответить
Щоб вони усі згоріли!
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27.05.2024 20:48 Ответить
Попрощайся з нами, ваня. Дуже скоро ти вкотре згориш на роботі. Амінь.
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27.05.2024 21:46 Ответить
бо ти 3.14зду не палиш.
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27.05.2024 22:26 Ответить
Зажерлися! - вже зерно спалюють
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27.05.2024 20:55 Ответить
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27.05.2024 20:58 Ответить
Это были ядерные светлячки из американских биолабораторий под Хмельницком
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27.05.2024 21:28 Ответить
Харошая лєнточька... Как трава и каміші... Вот где место для самовипілівающіхся лемінгів ..
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27.05.2024 21:32 Ответить
там поряд https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B005 залізнично-водний нафтоперевалочний термінал ТОВ "ДонТермінал" з пропускною спроможністью 0.3 млн. тонн/рік. Туди ще ні разу не прилітало. А там горіти є чому.
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27.05.2024 21:56 Ответить
А тим часом Луганськ на связі! 👍
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27.05.2024 22:07 Ответить
о, дякую. Не бачив.
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27.05.2024 23:42 Ответить
Теперь штурманы подводного эскадрона имени крейсера масква
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28.05.2024 00:13 Ответить
Крадене українське зерно нехай краще згорить ,
та не дістанеться голодранцям із кацапіі , які самотужки нічого
не роблять , а тільки звикли красти чуже 😡
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27.05.2024 22:35 Ответить
Горить? ще не згорів...?
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27.05.2024 23:14 Ответить
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27.05.2024 23:33 Ответить
https://twitter.com/i/status/1795122717747793998 лєнта - апасний враг пажарнава
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28.05.2024 00:09 Ответить
Бобры грызут краденное зерно.
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28.05.2024 00:12 Ответить
спдіваюсь вранці почути, що горить нафтовий терминал "Курганнєфтєпродукт" у Таганрозі.
Хоча і на ТАНТК ім. Бєрієва теж згоден.
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28.05.2024 02:54 Ответить
ну, як я і зранку про https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 орську загоризонтну РЛС "Воронєж-М" - таки туди https://ua.krymr.com/a/news-bpla-rosia-hur-mo-ukrainy-orsk/32965352.html прилетіло .

Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі ********???
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28.05.2024 04:59 Ответить
Вже не горить, а завалився і сміття погасили. Як для колишнього горів надто сильно.
Кацапи пишуть про прильот 8 дронів.
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30.05.2024 09:55 Ответить
 
 