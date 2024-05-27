В российском Ростове горит зерновой терминал в порту, - СМИ. ВИДЕО

В Ростовской области РФ 27 мая загорелся зерновой терминал в порту "Азов".

Об этом сообщается в российских Telegram-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным местных СМИ, вспыхнула транспортная лента в зерновом терминале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как над кораблями поднимаются клубы черного дыма.

Российские Telegram-каналы пишут, что пожар уже потушили, однако о его последствиях не сообщают.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что именно через этот терминал грузится большинство краденого российскими захватчиками украинского зерна.

Ранее сообщалось о взрывах в оккупированном Должанске, горел склад оккупантов с горюче-смазочными материалами.