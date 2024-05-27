В российском Ростове горит зерновой терминал в порту, - СМИ. ВИДЕО
В Ростовской области РФ 27 мая загорелся зерновой терминал в порту "Азов".
Об этом сообщается в российских Telegram-каналах, информирует Цензор.НЕТ.
По данным местных СМИ, вспыхнула транспортная лента в зерновом терминале.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как над кораблями поднимаются клубы черного дыма.
Российские Telegram-каналы пишут, что пожар уже потушили, однако о его последствиях не сообщают.
В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что именно через этот терминал грузится большинство краденого российскими захватчиками украинского зерна.
Ранее сообщалось о взрывах в оккупированном Должанске, горел склад оккупантов с горюче-смазочными материалами.
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+20 юрий #589519
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+15 Александр Иванов #442761
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та не дістанеться голодранцям із кацапіі , які самотужки нічого
не роблять , а тільки звикли красти чуже 😡
Хоча і на ТАНТК ім. Бєрієва теж згоден.
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі ********???
Кацапи пишуть про прильот 8 дронів.