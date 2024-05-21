Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ
В понедельник, 20 мая, БПЛА атаковал нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ. Повреждениям подвергся резервуар с бензином.
Об этом сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удар был утром 20 мая. Беспилотник атаковал территорию нефтебазы "Юттек" в поселке Прохоровка.
В результате атаки повреждениям подвергся резервуар с бензином.
РосСМИ заявили, что на месте удара БПЛА не возникло пожара. Пострадавших в результате атаки якобы также нет.
Напомним, 20 мая в Минобороны РФ заявляли о "перехвате" и "уничтожении" семи БПЛА над Белгородской областью.
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