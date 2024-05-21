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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ

Атака БПЛА на Бєлгородську область

В понедельник, 20 мая, БПЛА атаковал нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ. Повреждениям подвергся резервуар с бензином.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар был утром 20 мая. Беспилотник атаковал территорию нефтебазы "Юттек" в поселке Прохоровка.

В результате атаки повреждениям подвергся резервуар с бензином.

РосСМИ заявили, что на месте удара БПЛА не возникло пожара. Пострадавших в результате атаки якобы также нет.

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Напомним, 20 мая в Минобороны РФ заявляли о "перехвате" и "уничтожении" семи БПЛА над Белгородской областью.

Автор: 

беспилотник (3559) НПЗ (239) Белгород (449)


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21.05.2024 12:09 Ответить
Кієвскій рєжим ескаліруєт...
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21.05.2024 12:12 Ответить
А шо бензин хіба не горючий ?
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21.05.2024 12:13 Ответить
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21.05.2024 12:14 Ответить
нікогда такого нє било.. і вот опять))
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21.05.2024 12:48 Ответить
О, нарешті руки дійшли до Прохоровки. Там у Бєлгородській ще ні разу не отоварені нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 "Осколнефтеснаб" і нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 "Строитель" .
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21.05.2024 13:24 Ответить
 
 