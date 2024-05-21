Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ

В понедельник, 20 мая, БПЛА атаковал нефтебазу в поселке Прохоровка Белгородской области РФ. Повреждениям подвергся резервуар с бензином.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар был утром 20 мая. Беспилотник атаковал территорию нефтебазы "Юттек" в поселке Прохоровка.

В результате атаки повреждениям подвергся резервуар с бензином.

РосСМИ заявили, что на месте удара БПЛА не возникло пожара. Пострадавших в результате атаки якобы также нет.

Также читайте: Войска РФ атакуют юг Украины "шахедами", - Воздушные силы

Напомним, 20 мая в Минобороны РФ заявляли о "перехвате" и "уничтожении" семи БПЛА над Белгородской областью.