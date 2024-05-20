Войска РФ атакуют юг Украины "шахедами", - Воздушные силы
Воздушные силы зафиксировали движение вражеских ударных БПЛА в южных областях Украины.
Об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Движение ударных БПЛА через Херсонскую область! Курс - на Николаевщину!" - говорится в сообщении.
Как писал Цензор.НЕТ ранее, трижды за день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал". Через 33 минуты прозвучал сигнал отбоя.
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то в них аятол, як в Україні безумних відбулавлених слугів народу..
не змінеться нічого....