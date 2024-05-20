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Новости Война
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Войска РФ атакуют юг Украины "шахедами", - Воздушные силы

Росіяни запустили Шахеди на Миколаївщину через Херсонщину

Воздушные силы зафиксировали движение вражеских ударных БПЛА в южных областях Украины.

Об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Движение ударных БПЛА через Херсонскую область! Курс - на Николаевщину!" - говорится в сообщении.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, трижды за день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал". Через 33 минуты прозвучал сигнал отбоя.

Читайте: ПВО уничтожила все 29 "шахедов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3559) Воздушные силы (2270) воздушная тревога (782)


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Вова, де наші ракети? Де снаряди? Де наше ПВО?
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20.05.2024 23:20 Ответить
Дайте йому ще сто днів!
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20.05.2024 23:33 Ответить
73 дадуть йому останню рубаху, бо вони всі президенти
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20.05.2024 23:39 Ответить
Іранському людожеру карма вже прилетіла за ці шахеди. Цікаво, хто наступний у черзі?
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20.05.2024 23:34 Ответить
Головний людежер живий та пожинає плоди катастрофи. Головний в Ірані не президент, а верховний правитель
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20.05.2024 23:37 Ответить
якщо ви за чаламатих?
то в них аятол, як в Україні безумних відбулавлених слугів народу..
не змінеться нічого....
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20.05.2024 23:39 Ответить
 
 