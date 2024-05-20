По всей Украине третий раз за день объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
Третий раз за день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал". Через 33 минуты прозвучал сигнал отбоя
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани!", - говорится в сообщении.
Напомним, в 18.13. уже объявляли масштабную тревогу в Украине из-за взлета шести самолетов МиГ-31К в России.
В 21.10, через 33 минуты, прозвучал сигнал отбоя.
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