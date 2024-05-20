По всій Україні втретє за день оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

Втретє за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 33 хвилини пролунав сигнал відбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!", - ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, о 18.13. вже оголошували масштабну тривогу в Україні через зліт шести літаків МіГ-31К у Росії.

О 21.10, через 33 хвилини, пролунав сигнал відбою.