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По всей Украине объявлена тревога из-за взлета в России шести самолетов МиГ-31К (обновлено)

тривога

Второй раз за день по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал". Через 35 минут был отбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.

Через несколько минут сообщили, что зафиксирован взлет шести МиГ-31К! Из аэродрома "Саваслейка" - 4, из Астрахани - 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога. Враг запускал ракеты на Полтавщину, также взлетал МиГ-31К

"Возможны пуски "Кинжалов"!", - добавили в ведомстве.

Спустя 35 минут объявили отбой тревоги.

Автор: 

Воздушные силы (2270) воздушная тревога (782)


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Точно кудись стрельнуть. Просто так зграя в повітря не піднімається.
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20.05.2024 18:27 Ответить
Есть учебные полёты, в том числе и групповые
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20.05.2024 18:49 Ответить
Подивимось. Добре, якщо ви праві. Але виліт з двох різних летовищ...
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20.05.2024 18:50 Ответить
Падлюки ні як не навчаться. Хай би на зустрічних курсах не розминулися....
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20.05.2024 18:52 Ответить
Просто так. Ось побачите.
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20.05.2024 18:52 Ответить
Вже відбій. Якщо не буде ніяких новин, значить, не цього разу.
Можливо, злагоджуються перед груповим пуском.
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20.05.2024 18:53 Ответить
Вже ту Саваслейку треба давно засаваслеїти разом з літачками, а не займатись щодня пустими балачками, статистикою та констатацією фактів.
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20.05.2024 18:46 Ответить
 
 