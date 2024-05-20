По всей Украине объявлена тревога из-за взлета в России шести самолетов МиГ-31К (обновлено)

Второй раз за день по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал". Через 35 минут был отбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.

Через несколько минут сообщили, что зафиксирован взлет шести МиГ-31К! Из аэродрома "Саваслейка" - 4, из Астрахани - 2.

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"Возможны пуски "Кинжалов"!", - добавили в ведомстве.

Спустя 35 минут объявили отбой тревоги.