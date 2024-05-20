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По всій Україні оголошували тривогу через зліт у Росії шести літаків МіГ-31К (оновлено)

тривога

Вдруге за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 35 хвилин пролунав відбій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - ідеться у повідомленні.

За кілька хвилин повідомили, що зафіксовано зліт шести МіГ-31К! Із ае "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2.

Також читайте: По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К

"Можливі пуски "Кинджалів"!", - додали у відомстві.

Через 35 хвилин оголосили відбій тривоги.

Автор: 

Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


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Точно кудись стрельнуть. Просто так зграя в повітря не піднімається.
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20.05.2024 18:27 Відповісти
Есть учебные полёты, в том числе и групповые
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20.05.2024 18:49 Відповісти
Подивимось. Добре, якщо ви праві. Але виліт з двох різних летовищ...
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20.05.2024 18:50 Відповісти
Падлюки ні як не навчаться. Хай би на зустрічних курсах не розминулися....
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20.05.2024 18:52 Відповісти
Просто так. Ось побачите.
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20.05.2024 18:52 Відповісти
Вже відбій. Якщо не буде ніяких новин, значить, не цього разу.
Можливо, злагоджуються перед груповим пуском.
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20.05.2024 18:53 Відповісти
Вже ту Саваслейку треба давно засаваслеїти разом з літачками, а не займатись щодня пустими балачками, статистикою та констатацією фактів.
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20.05.2024 18:46 Відповісти
 
 