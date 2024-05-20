По всій Україні оголошували тривогу через зліт у Росії шести літаків МіГ-31К (оновлено)

Вдруге за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 35 хвилин пролунав відбій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - ідеться у повідомленні.

За кілька хвилин повідомили, що зафіксовано зліт шести МіГ-31К! Із ае "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2.

Також читайте: По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К

"Можливі пуски "Кинджалів"!", - додали у відомстві.

Через 35 хвилин оголосили відбій тривоги.