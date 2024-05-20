По всій Україні оголошували тривогу через зліт у Росії шести літаків МіГ-31К (оновлено)
Вдруге за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 35 хвилин пролунав відбій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - ідеться у повідомленні.
За кілька хвилин повідомили, що зафіксовано зліт шести МіГ-31К! Із ае "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2.
"Можливі пуски "Кинджалів"!", - додали у відомстві.
Через 35 хвилин оголосили відбій тривоги.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можливо, злагоджуються перед груповим пуском.