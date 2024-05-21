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Новини Війна
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Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни запустили Шахеди на Миколаївщину через Херсонщину

Повітряні сили зафіксували рух ворожих ударних БпЛА на півдні України.

Про це попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Курс - на Миколаївщину!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше в ПС ЗСУ повідомили про нові групи "Шахедів".

Так одна з груп була зафіксована на межі Кіровоградщини та Черкащини.

Ще одна рухалась із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Крім того, БпЛА на Дніпропетровщині рухались північним курсом. Та через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, тричі за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 33 хвилини пролунав сигнал відбою.

Читайте: ППО знищила усі 29 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4120) Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


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Вова, де наші ракети? Де снаряди? Де наше ПВО?
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20.05.2024 23:20 Відповісти
Дайте йому ще сто днів!
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20.05.2024 23:33 Відповісти
73 дадуть йому останню рубаху, бо вони всі президенти
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20.05.2024 23:39 Відповісти
Іранському людожеру карма вже прилетіла за ці шахеди. Цікаво, хто наступний у черзі?
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20.05.2024 23:34 Відповісти
Головний людежер живий та пожинає плоди катастрофи. Головний в Ірані не президент, а верховний правитель
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20.05.2024 23:37 Відповісти
якщо ви за чаламатих?
то в них аятол, як в Україні безумних відбулавлених слугів народу..
не змінеться нічого....
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20.05.2024 23:39 Відповісти
 
 