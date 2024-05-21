Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили зафіксували рух ворожих ударних БпЛА на півдні України.
Про це попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Курс - на Миколаївщину!" - йдеться в повідомленні.
Пізніше в ПС ЗСУ повідомили про нові групи "Шахедів".
Так одна з груп була зафіксована на межі Кіровоградщини та Черкащини.
Ще одна рухалась із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Крім того, БпЛА на Дніпропетровщині рухались північним курсом. Та через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, тричі за день по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал". Через 33 хвилини пролунав сигнал відбою.
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то в них аятол, як в Україні безумних відбулавлених слугів народу..
не змінеться нічого....