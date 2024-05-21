Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області, - росЗМІ

У понеділок, 20 травня, БПЛА атакував нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ. Пошкоджень зазнав резервуар із бензином.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар був вранці 20 травня. Безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у селищі Прохорівка.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар з бензином.

РосЗМІ заявили, що на місці удару БПЛА не виникло пожежі. Постраждалих внаслідок атаки нібито також немає.

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Нагадаємо, 20 травня в Міноборони РФ заявляли про "перехват" та "знищення" семи БПЛА над Бєлгородською областю.