Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області, - росЗМІ
У понеділок, 20 травня, БПЛА атакував нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ. Пошкоджень зазнав резервуар із бензином.
Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що удар був вранці 20 травня. Безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у селищі Прохорівка.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар з бензином.
РосЗМІ заявили, що на місці удару БПЛА не виникло пожежі. Постраждалих внаслідок атаки нібито також немає.
Нагадаємо, 20 травня в Міноборони РФ заявляли про "перехват" та "знищення" семи БПЛА над Бєлгородською областю.
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