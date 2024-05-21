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Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області, - росЗМІ

Атака БПЛА на Бєлгородську область

У понеділок, 20 травня, БПЛА атакував нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ. Пошкоджень зазнав резервуар із бензином.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар був вранці 20 травня. Безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у селищі Прохорівка.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар з бензином.

РосЗМІ заявили, що на місці удару БПЛА не виникло пожежі. Постраждалих внаслідок атаки нібито також немає.

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Нагадаємо, 20 травня в Міноборони РФ заявляли про "перехват" та "знищення" семи БПЛА над Бєлгородською областю.

Автор: 

безпілотник (4126) НПЗ (588) Бєлгород (504)


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21.05.2024 12:09 Відповісти
Кієвскій рєжим ескаліруєт...
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21.05.2024 12:12 Відповісти
А шо бензин хіба не горючий ?
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21.05.2024 12:13 Відповісти
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21.05.2024 12:14 Відповісти
нікогда такого нє било.. і вот опять))
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21.05.2024 12:48 Відповісти
О, нарешті руки дійшли до Прохоровки. Там у Бєлгородській ще ні разу не отоварені нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 "Осколнефтеснаб" і нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 "Строитель" .
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21.05.2024 13:24 Відповісти
 
 