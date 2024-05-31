Нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ поразили ракетами "Нептун" и БПЛА, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.



Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении.

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Сейчас точность поражения целей доразведывается. Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания.

В Генштабе отметили, что ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии рф. Дальше будет... Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру", - подытожили там.

Напомним, ранее россияне заявили об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае РФ.

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