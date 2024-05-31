Нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ поразили ракетами "Нептун" и БПЛА, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.
Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении.
Сейчас точность поражения целей доразведывается. Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания.
В Генштабе отметили, что ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.
"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии рф. Дальше будет... Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру", - подытожили там.
Напомним, ранее россияне заявили об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае РФ.
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Так що не думаю, що влучити у літак є великою проблемою (літаку вистачить і вибуху поряд)
в будь-якому разі кількість ракет більша за 0 - набагато краще, ніж 0. але й б не став так надрочувати на грім/сапсан. як показує практика нам потрібно десятки пускових отрк і сотні-тисячі ракет до них. наврядчи ми могли собі це дозволити навіть за відсутності зелені. але звичайно, що будь-ка кількість була б не зайвою, особливо на початку, коли ворог діяв дуже зосередженими силами.
літак - від 30 і вище
ну то як? вигідно ?
але якшо, наприклад, порахувати доцільність інакше: взяти середнє кругове відхилення для ракети і оцінити скільки літаків може бути пошколжено і знищено при заданих параметрах бч. далі оцінити чи має ціль ппо і скільки в середньому ракет це ппо зможуть подолати. далі оцінити відстань до цілі і засоби виявлення ракет: скільки часу противнику знадобиться для виявлення пусків ракет і виявлення потенційних цілей цих ракет? чи вистачить противнику часу в разі виявлення, щоб підняти в повітря літаки, чи принаймні відтягнути їх на кілька сот метрів? яка буде вигода, якшо ракети перехоплять на підльоті до цілі? або якшо вони вдарять по пустому летовищу?
до речі, а яка вартість нафтобази повної пального і нафтотерміналу? чи вони безкоштовні?
А нафтовий термінал це удар по екпорту з раші і може вже західним партнерам трохи стане не вигідно в орків купувати нафту...
Если остановиться ОТГРУЗКА мазута - остановяться ВСЕ нефтезаводы касапов
Очень тонкий и правильный расчет
Слава Україні!
Спостерігаймо тепер, за висерами у мережах, орків московитів…
Смерть московітам та їх кріпакам- перевертням, ригоАНАЛАМ в Україні з ВРУ !!
https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=378
https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=643
Ось де причина його кульбітів.