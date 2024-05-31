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Нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ поразили ракетами "Нептун" и БПЛА, - Генштаб ВСУ

У Краснодарському краї РФ уражено нафтові термінали

Силы обороны Украины нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сообщении.

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Сейчас точность поражения целей доразведывается. Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания.

В Генштабе отметили, что ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии рф. Дальше будет... Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру", - подытожили там.

Напомним, ранее россияне заявили об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отразили 9 вражеских атак вблизи Очеретино. За сутки на фронте 100 боевых столкновений, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6265) россия (95502) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+24
вірогідно, Нептун виявився ефективним тому що йшов низько над морем. чи може він так само над суходолом, оминаючи рельєф - невідомо
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31.05.2024 09:54
+15
Так тримати)Замість чекання на дозволи якісь,клепайте свої ракети,бо ж для союзу колись збирали міжконтинентальні,то ж це один континент)Слава ЗСУ.
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31.05.2024 09:58
+14
На відміну від кацапні наші інженери у мінімальні терміни переробили ПКР у ракети для удару по об"єктах на суходолі Тобто замінили так і не поставлений на потік "Гром-2" САме з-за цього кацапи і хочуть підкорить УКраїну - "з-за людей"! У них не вистачає інтелектуальних кадрів! (Думка про те що їх "система управління державою " суперечить розвитку цих кадрів - їм і в голову не приходить)
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31.05.2024 11:12
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а по аеродрому де сушки в ряд стоять нептуна жалко?
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31.05.2024 09:52 Ответить
вірогідно, Нептун виявився ефективним тому що йшов низько над морем. чи може він так само над суходолом, оминаючи рельєф - невідомо
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31.05.2024 09:54 Ответить
а ще більш вірогідніше те, що нам поки що не дозволено Атакамсами хєрачити по кацапській території.
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31.05.2024 10:25 Ответить
Добре, що море рівне. Прямо русофобія якась ...
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31.05.2024 10:52 Ответить
вроде говорили, шо работают над сухопутной версией...
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31.05.2024 11:08 Ответить
На відміну від кацапні наші інженери у мінімальні терміни переробили ПКР у ракети для удару по об"єктах на суходолі Тобто замінили так і не поставлений на потік "Гром-2" САме з-за цього кацапи і хочуть підкорить УКраїну - "з-за людей"! У них не вистачає інтелектуальних кадрів! (Думка про те що їх "система управління державою " суперечить розвитку цих кадрів - їм і в голову не приходить)
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31.05.2024 11:12 Ответить
Яр, серьезно так думаешь? Типа в россии хорошие инженеры вымерли, остались только у нас? С нашей вымирающей промышленностью, где инженерам платят мизерные зарплаты? С моего выпуска из 20 инженеров никто не пошел по диплому работать. Легкая промышленность, машины для обработки кож. Думаешь с жиру бесились
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22.06.2024 00:13 Ответить
Я кажу не про твоїх 20 інжененерів а про "інтелектуальний рівень взагалі" Ти його з кацапським не мав змоги порівнять
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22.06.2024 04:03 Ответить
для таких цілей потрібна касетна бч, а не унітарна. ну і є сумніви, що морська ракета із системою наведення на кораблі має достатню точність системи наведення на літаки, що стоять на землі.
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31.05.2024 09:54 Ответить
Була інфа, що систему наведення на Нептунах доопрацьовували для більш точкового ураження.
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31.05.2024 09:57 Ответить
Перепрошили на одеському радіоринку....
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31.05.2024 10:01 Ответить
Ні. На Кардачах. Інфа 100%
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31.05.2024 11:12 Ответить
так, була, але яка в неї точність? та і 150кг бч - це не так шоб і багато.
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31.05.2024 10:17 Ответить
крейсер Мацква передает вам привет
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31.05.2024 10:55 Ответить
У Нептуна, активна головка наведення! Він працює не по координатах. Ще до війни була інфа, про те, що ракета може визначати контури цілі, та обирати найкраще місце влучання, працювати роєм у цьому випадку, розподіляти цілі між собою (або розподіляти місця влучання).
Так що не думаю, що влучити у літак є великою проблемою (літаку вистачить і вибуху поряд)
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31.05.2024 10:38 Ответить
Нептун паралельно розроблявся і для ударів по наземних цілях
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31.05.2024 10:49 Ответить
Ще у вересні 2023 українськими крилатими ракетами "довгий Нептун" та ударними безпілотниками було уражено російський зенітний комплекс С-400 біля Євпаторії. Про https://mil.in.ua/uk/news/********-rozroblyaye-krylatu-raketu-dlya-udariv-po-rf/ модернізацію протикорабельних крилатих ракет "Нептун" для нанесення ударів по наземним цілям публічно стало відомо в квітні 2023 року. Для ударів "по землі" українські конструктори розробили нову систему наведення. Вона керується по супутниковим сигналам GPS та направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. На фінальному відрізку польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. нова ракета зможе запускатись з тієї ж пускової установки, що і раніше. Її характеристики були змінені, відтак, максимальна дальність польоту зросла до 400 км, а бойова частина стала важчою - 350 кг проти 150 кг у протикорабельної версії.
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31.05.2024 11:09 Ответить
добре, якшо до 350 збільшили. але все-ж таки шоб роздовбати аеродром з літаками, мабуть треба балістику, а не крилату ракету. навіть якшо не розгядати прикриття ппо, то за той час, поки вона долетить, ті літаки можуть встигнути прибрати.
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31.05.2024 11:27 Ответить
Так ніхто ж не спорить, що балістика краща та менш вразлива для ураження кацапським ППО ніж крилаті ракети. Але ж в нас вся власна балістика (ракети Грім/Сапсан до 500 км) була ЗЕленим покидьком заасфальтована у "великому крадівництві". Добре хоч від часів "кривавого баригі" в нас залишилися оті Нептуни, якими в 2022 втопили флагман ЧФ крейсер Мацкву, бо без тих, вироблених ще ДО травня 2019 року, Нептунів нам би у лютому-березні 2022 взагалі нічим було прикрити Одесу від кацапського десанту, який вже був підготовлений. І лише наявність Нептунів спинило тоді захоплення Одеси з моря. Якби з травня 2019 по лютий 2022 наші ракетні та інші військові програми по виробництву власної зброї не були зупинені, то ***** ніколи б не розпочав широкомасштабне вторгнення. Бо у нас була б власна зброя неядерного стримування, передусім ракетна. Але саме її виробництво, а також виробництво власних комплексів ППО, було зупинено одразу після обрання ЗЕленого промоскальського покидька.
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31.05.2024 11:45 Ответить
я до того, що ефективність крилатих ракет при ударах по аеродромам недостаньо висока, і за умов економії засобів ураження мабуть не так вже й доцільно наносити такі удари.
в будь-якому разі кількість ракет більша за 0 - набагато краще, ніж 0. але й б не став так надрочувати на грім/сапсан. як показує практика нам потрібно десятки пускових отрк і сотні-тисячі ракет до них. наврядчи ми могли собі це дозволити навіть за відсутності зелені. але звичайно, що будь-ка кількість була б не зайвою, особливо на початку, коли ворог діяв дуже зосередженими силами.
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31.05.2024 11:59 Ответить
"Нептун" - 1 міліон, а

літак - від 30 і вище


ну то як? вигідно ?
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31.05.2024 12:37 Ответить
так ви беріть одразу 30 літаків, взагалі під мільярд вийде. і всі нові, звісно-що. і за найвищою ринковою ціною.

але якшо, наприклад, порахувати доцільність інакше: взяти середнє кругове відхилення для ракети і оцінити скільки літаків може бути пошколжено і знищено при заданих параметрах бч. далі оцінити чи має ціль ппо і скільки в середньому ракет це ппо зможуть подолати. далі оцінити відстань до цілі і засоби виявлення ракет: скільки часу противнику знадобиться для виявлення пусків ракет і виявлення потенційних цілей цих ракет? чи вистачить противнику часу в разі виявлення, щоб підняти в повітря літаки, чи принаймні відтягнути їх на кілька сот метрів? яка буде вигода, якшо ракети перехоплять на підльоті до цілі? або якшо вони вдарять по пустому летовищу?

до речі, а яка вартість нафтобази повної пального і нафтотерміналу? чи вони безкоштовні?
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31.05.2024 13:11 Ответить
А откуда россияне знают куда имеенно нацелена ракета? Если перетащат часть самолетов пока ракета летит, в новом месте точно не упадет ракета? У них есть свободные летчики, чтобы поднять все самолеты и перегнать в другое место? Другой аэродром не будет также обстрелян?
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22.06.2024 00:21 Ответить
дальність Нептунів не так, шоб дуже велика, усі аеродроми на відстані принаймні 250км від кордону є потенційними цілями для удару. літаки можна перегнати на аеродроми подалі - за 500-600 км, або тримати в повітрі, поки не закінчиться атака. або взагалі використати для полювання за ракетами. оскільки в цапів боєздатних літаків 30-50% від загальної кількості (решта - або донори, або в черзі на капремонт), то літунів вистачить.
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22.06.2024 10:05 Ответить
Може пристрілюються, а заодно й виносять нафтові сховища.
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31.05.2024 10:02 Ответить
крінжове запитання 🤦🏻‍♀️
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31.05.2024 10:04 Ответить
Аеродром краще захищений, крилата ракета вразлива ціль.... Щоб бити по аеродрому, треба балістику з касетною бч

А нафтовий термінал це удар по екпорту з раші і може вже західним партнерам трохи стане не вигідно в орків купувати нафту...
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31.05.2024 10:53 Ответить
Гарна новина...
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31.05.2024 09:52 Ответить
Турки будуть без рашистської нафти. А якби дали нам С 400...
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31.05.2024 09:56 Ответить
Головне що масклі без навтобази😁
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31.05.2024 09:58 Ответить
МАЗУТ, МАЗУТ, МАЗУТ
Если остановиться ОТГРУЗКА мазута - остановяться ВСЕ нефтезаводы касапов
Очень тонкий и правильный расчет
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31.05.2024 12:04 Ответить
То можна "ясир " поміняти на С 400 . Кацапи ж не хочуть своїх забирати . А годувати їх теж грошей вартує😆
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31.05.2024 11:27 Ответить
Так тримати)Замість чекання на дозволи якісь,клепайте свої ракети,бо ж для союзу колись збирали міжконтинентальні,то ж це один континент)Слава ЗСУ.
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31.05.2024 09:58 Ответить
І зараз можуть. А от чи є політична воля скинути 1-2 т вибухівки на кремль? І яка з цього користь?
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31.05.2024 11:30 Ответить
Ви маєте на увазі не одноразовий скид ,а груповий?)Тонну ділимо на 20?)
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31.05.2024 11:37 Ответить
Разовий.
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31.05.2024 11:42 Ответить
За производителей/импортеров пенообразователя на рф можно порадоваться - бабло так и прёт...
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31.05.2024 09:59 Ответить
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Спостерігаймо тепер, за висерами у мережах, орків московитів…
Смерть московітам та їх кріпакам- перевертням, ригоАНАЛАМ в Україні з ВРУ !!
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31.05.2024 10:01 Ответить
Покажіть це орестовичу який мешкав що Нептун вчорашній день
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31.05.2024 10:03 Ответить
Арестович - позвчерашній день. Відео в інтернеті є де цей балаболо-брехун разом з Корчинським та Дугіним.
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31.05.2024 10:14 Ответить
Фейгін вчора розмазав Арестовича по повній. обізвав його ухилянтом, змив в унітаз та ще й посцяв на нього зверху. ))
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31.05.2024 10:28 Ответить
А так дружили...
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31.05.2024 10:31 Ответить
ага. було діло.
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31.05.2024 10:36 Ответить
А посилання можна?
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31.05.2024 10:48 Ответить
та будь ласка. ) https://www.youtube.com/watch?v=g4ClpYY-9U4
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31.05.2024 10:56 Ответить
Дякую, але краще було б з того самого місця, де він про нього говорить. Ось, я все зробив:

https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=378
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31.05.2024 11:10 Ответить
І ось ще:

https://youtu.be/g4ClpYY-9U4?t=643
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31.05.2024 11:15 Ответить
Арестович бере гроші у Абрамовича.
Ось де причина його кульбітів.
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31.05.2024 10:55 Ответить
Корчинський з сином воювали на Донбасі ще з 2014. До чого ви його приплітаєте тут?
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31.05.2024 15:54 Ответить
"мешкав" ???
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31.05.2024 10:57 Ответить
https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8

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31.05.2024 12:01 Ответить
мекав. ( кози і козли видіють щост схожен а меееее) - дякую що вболіваете за чистоту мови - але тут просто спрацювала автозаміна
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03.06.2024 14:17 Ответить
👍👍👍
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18.06.2024 10:11 Ответить
А если бы Боневтик это все не похоронил в 2019 г? ракетную программу Украины имеется в виду
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31.05.2024 10:04 Ответить
Країна бензоколонка потроху перетворюється в країну запальничку)))
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31.05.2024 10:06 Ответить
Таке привітання з добрим ранком монголоїдів, дуже подобається!!! Молодці !!! Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!
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31.05.2024 10:29 Ответить
Ех , якби боневтік не похоронив би тотв 19му то і велико війни не було би. Бої точились би на рівні Широкіно, московити робили гадості в Керч. Проливні , підписувався би Мінськ 3 чи 4 і ЗСУ росла би в своїй якості.
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31.05.2024 10:33 Ответить
Без Меркель і Оанда ніякі "минскі" неможливі,особливо після спотвореня зє головних тез минських.
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31.05.2024 11:34 Ответить
Ух ти! Далеко дістають!
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31.05.2024 11:23 Ответить
Це нова версія Нептуна. Якщо летіли над Чорним морем огинаючи Крим - 650 км , а якщо частково над Чорним морем, потім через кримський перешийок і далі над Азовським морем - 550 км.
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31.05.2024 14:30 Ответить
 
 