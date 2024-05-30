США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС "Воронеж" у Росії, - The Washington Post
У США побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.
"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник.
Він зазначив, що Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.
За словами американського чиновника, ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак, продовжив представник адміністрації, вони є "чутливими точками" для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження.
Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети.
Нагадаємо, днями дрон ГУР Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в місті Орськ Оренбурзької області РФ.
РЛС "Воронеж М" призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет. Ця РЛС виявляє цілі на відстані до 6 тис. км.
Будь ласка, зачекайте...
усе нормально - "нас там нЄт і ми стурбовані" кажуть американці і правильно кажуть..
..було б дивно почути, якби на трибуну вийшов Байден і сказав: "мочіть кацапів, де побачите, побачите у сортирі - мочіть у сортирі"..
і це ще Китай не починав (по-великому) і не починала умовна Японія
Але, про всякий випадок, через ЗМІ повідомляють путіну, що висловили стурбованість Києву.
Що мабуть слід розуміти, як: "Це зробили не ми! Ми дозвіл не давали! Послугу не замовляли! "
Таке враження, ніби це США з союзниками ведуть війну і постійно просять чогось від України. Всі чомусь вважають, що лише нестача зброї і дозволу бити по США викликає проблеми. Ні провал мобілізації, ні провал будівництва фортифікацій, ні провал військового виробництва, ні політично вмотивовані призначення в керівництві ЗСУ, ні...... Один лише Байден і заважає воювати.
Практично 2,5 роки війни і єдине що є, це простягнута рука в проханні озброєнь, ***********, та грошей. Особливо грошей.
Подобається комусь, чи ні, але поки Україна не буде самостійно забезпечувати свої військові потреби, доти і доведеться слухати думки та побажання інших. Альтернатива - Арахамія на перемовинах в Стамбулі і подальше обмеження ЗСУ до розмірів охорони Ватикану.
P.S. А взагалі все стає більше і більше схожим на підготовку громадської думки - "Вова хороший, він старався, але погані союзники та бійці ЗСУ, що не втримали позицій без підготовлених позицій, змусили Потужного до невигідних перемовин"
Хоча, я притримуюсь думки - шо зелену жабу за провалені/закриті програми ВПК вже пора на довічне. Можна й в окрему камеру, але обов'язково цілодобово крутити всі квартальнодебільні шоу і серіали.
А нам відновлювати свій ВПК, разом з ЯЗ. Бо всі ті меморандуми до ср@ки.
Тобто я до чого, не настільки очевидно, що війна прийде в Європу, завжди є варіант, що 70 років перечекали поки розвалиться один монстр, зачекають ще 20-30. Перший переляк пройшов і далі в політиків прийшли аналогії з минулими подіями. І вони не дуже на користь України.
P.S. А ЯЗ відновлювати - вперед. Але спочатку може хоч нормальні лопати варто купити в ЗСУ? А потім уже іти шляхом санкцій на країну, голоду, і т.п. КНДР як приклад. Буде Україна, гола, боса, голодна, зате з снарядами, ЯЗ та якимось Кім Чин Зе.
Сама заява цього анонімного чиновника США ("удари українських безпілотників по російських системах ... можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об'єктах у рф") не має жодного сенсу.
Бо давати Україні зброю для війни з парашею і сподіватися, що параші це за певних умов сподобається - це абсолютна дурня.
По великому рахунку ВП використовується Госдепом і ЦРУ щоб закидати дезу або вивчати реакцію суспільства на різні варіанти рішень уряду.
Тому ВП і називають газеткою, наближеною до обізнаних кругів в уряді.
Ніякої серйозної аналітики і власних розслідувань у них немає - варіант "Бульвару" Гордона.
Насправді ця рлс контролює сектор від пустелі Такло-Макан до берегів Середземного моря. А отже йдеться про країни НАТО.
Всі ці "побоювання чиновників Білого Дому" - просто зелений шум.
США навпаки зацікавлені в збереженні їхніх F16 а без знищення засобів ППО це неможливо
Розшифруй?
Цікаво, коли "гражданє" москвабада почнуть відрізати одне одному голови, США теж дуже стурбується? А коли, наприклад, Дагестан оголосить про незалежність?
Коли внаслідок цього русня осліпне і не зможе відстежувати дальні пуски крилатих ракет - тоді кацапам прилетять справжні подарунки . І є такі натяки що будуть вони не західного виробництва .
Знищувати дронами ядерну тріаду рашки - це знаєте лі ! 😂👍
Короче! Давайте Атакамси з ліцензією на рашку і будете мати й далі страшного путьку з ядрьоними причандалами
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Украинцы целеустремленно выносят в России системы раннего обнаружения баллистических ракет противника.
Сначала была вынесена РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
Потом спутниковая антенна под Алуштой.
Потом удар по РЛС "Воронеж-М" под Орском.
До этого, семнадцатого апреля - РЛС "Контейнер" в Мордовии.
Все эти станции - загоризонтные. У всех радиус действия - порядка 6000 километров. Высота - порядка ста. Это чисто станции раннего обнаружения ядерного удара. Они ни на что другое не предназначены.
При этом мертвая зона РЛС в Армавире - около 1000 километров. То есть, она полностью не видит весь театр боевых действий в Украине. Он весь в её мертвой зоне.
Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо. Это вообще никак не влияет на ход войны. Что есть эти РЛС, что их нет - Украине от этого вообще ни тепло, ни холодно.
Пока не наткнулся на версию, которая все объясняет.
Просьба союзников. Это просьба союзников.
У России выносятся её загоризонтные РЛС, чтобы сделать её обнаженной, беззащитной перед гипотетическим ядерным ударом со стороны союзников - и таким образом лишить даже мыслей применить ядерное оружие по Украине первой.
Стратегически грамотный очень выверенный ход.
Если он получится - ядерная война определенно откладывается на неопределенный срок.
Доброе утро.
Може приїдеш мені їбло набєш вилупку зеленожопий?
Адресу дати ган...донннн кон....ний? 😁😁😁
- Поцілуйте в жопу, струбованці недороблені. В жопу - це сюди 👉 ( * )
Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, що начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутим домовленостями з кацапами по здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
Рашисти в американського обкому не запитували дозвіл на удар по "Епіцентру" і всіх інших.
Є чим - нада *******.
Як інформує про це пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.
"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник."фамілія американського чиновника???- "а х/зн,його не було "-3,14стаболи