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РЛС (50) США (21024) Україна (5687)

США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС "Воронеж" у Росії, - The Washington Post

рлс,воронеж

У США побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник.

Він зазначив, що Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.

За словами американського чиновника, ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак, продовжив представник адміністрації, вони є "чутливими точками" для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження.

Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети.

Нагадаємо, днями дрон ГУР Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в місті Орськ Оренбурзької області РФ. 

РЛС "Воронеж М" призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет. Ця РЛС виявляє цілі на відстані до 6 тис. км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник розвідки атакував російську РЛС на рекордній відстані, – ЗМІ

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Топ коментарі
+44
По таких об'єктах без підказки американців це не обійшлося.
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30.05.2024 08:38
+36
Знову "The Washington Post"?

Ну-ну...
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30.05.2024 08:30
+35
Очень правильное заявление. Мы типа ни при чём...
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30.05.2024 08:34
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Ф16 кацапам передайте,і Петріоти!!!
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30.05.2024 08:47 Відповісти
Чергова українська народка казка про диво літаюче - Ф-16...
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30.05.2024 09:12 Відповісти
Стурбовані, побоються. Чим стурбовані, тим що Україна продовжує захищатися усіма доступними їй засобами, які партнери не заборонили використовувати на території ерефії?
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30.05.2024 08:48 Відповісти
Американці ще почнуть москалям надавати системи певео ! Ото буде цікаво !
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30.05.2024 08:50 Відповісти
Так Украина помогает вам. Трамп обещал разбомбить Пекин и Москву.
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30.05.2024 08:53 Відповісти
*****, наші дрони, куди зочуть туди летять
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30.05.2024 08:57 Відповісти
у цю москальську гру можна грати усим, тупориле ***** про це не подумало..
усе нормально - "нас там нЄт і ми стурбовані" кажуть американці і правильно кажуть..
..було б дивно почути, якби на трибуну вийшов Байден і сказав: "мочіть кацапів, де побачите, побачите у сортирі - мочіть у сортирі"..
і це ще Китай не починав (по-великому) і не починала умовна Японія
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30.05.2024 09:01 Відповісти
Чому "умовна"? Як там: "японські самураї це ті ж українські козаки, тільки дуже знервовані" (с) - японці завжди давали 3,14зди сраним кетайцям
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30.05.2024 09:24 Відповісти
Це вони дипломатично дякують за зроблену за них роботу.
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30.05.2024 09:02 Відповісти
Політика - це мистецтво брехати і справно перекручувати правду без покарання.
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30.05.2024 09:06 Відповісти
думаю, що ми влітку ще почуєм про удар по РЛС у Лєхтусі.
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30.05.2024 09:10 Відповісти
чого вони такі стурбовані..., ніби самі їх будували..., або...будували? й тепер їм шкода...
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30.05.2024 09:11 Відповісти
Так керченський міст якісь німецькі підрядники допомагали кацапам будувати. Тепер он жаба давить надати тауруси для знесення того мосту.
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30.05.2024 09:19 Відповісти
"Стурбовані", бо мабуть насправді радіють ураженому чужими руками, без застосування зброї США ворожому заобрійному радару раннього попередження.
Але, про всякий випадок, через ЗМІ повідомляють путіну, що висловили стурбованість Києву.
Що мабуть слід розуміти, як: "Це зробили не ми! Ми дозвіл не давали! Послугу не замовляли! "
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30.05.2024 17:47 Відповісти
Замовник віднєкується, ну-ну...
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30.05.2024 09:17 Відповісти
А може всім українцям зразу лягти під танки рашенських упирів?
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30.05.2024 09:18 Відповісти
Піди ляж
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30.05.2024 09:21 Відповісти
сам дурак
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30.05.2024 12:15 Відповісти
Навіть якщо це правда (посилання не самого поважного джерела на слова якогось невідомого чиновника), то взагалі дивно читати коментарі. Тут і під аналогічними новинами.
Таке враження, ніби це США з союзниками ведуть війну і постійно просять чогось від України. Всі чомусь вважають, що лише нестача зброї і дозволу бити по США викликає проблеми. Ні провал мобілізації, ні провал будівництва фортифікацій, ні провал військового виробництва, ні політично вмотивовані призначення в керівництві ЗСУ, ні...... Один лише Байден і заважає воювати.
Практично 2,5 роки війни і єдине що є, це простягнута рука в проханні озброєнь, ***********, та грошей. Особливо грошей.
Подобається комусь, чи ні, але поки Україна не буде самостійно забезпечувати свої військові потреби, доти і доведеться слухати думки та побажання інших. Альтернатива - Арахамія на перемовинах в Стамбулі і подальше обмеження ЗСУ до розмірів охорони Ватикану.
P.S. А взагалі все стає більше і більше схожим на підготовку громадської думки - "Вова хороший, він старався, але погані союзники та бійці ЗСУ, що не втримали позицій без підготовлених позицій, змусили Потужного до невигідних перемовин"
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30.05.2024 09:21 Відповісти
Чому ви вважаєте, що хтось переконає нас у тому, що "вова хароший"? Слова він виголошує правильні, і то іноді, але діла творить неправильні - судимо по ділах його
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30.05.2024 09:29 Відповісти
В 2019 переконали ж? Трохи телемарафну, додати помийних телеграм каналів, приправити не допуском інших кандидатів, трохи компромату, посипати товстим шаром вигаданого бруду, і замість родзинок, трішки технічних кандидатів. Готувати в онлайн голосуванні в Дії ім. Федорова. І на виході - другий строк Зе. І купа його фанатів. Які взагалі-то нікуди не поділись, а просто притихли, але іноді вони шпарять як по писаному зеленою пропагандою, чим показують майбутнє виборів.
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30.05.2024 09:46 Відповісти
Якщо США та Європа не допоможуть нам завалити мокшанського ведмедя, то їм прийдеться вже самім воювати на території Європи..

Хоча, я притримуюсь думки - шо зелену жабу за провалені/закриті програми ВПК вже пора на довічне. Можна й в окрему камеру, але обов'язково цілодобово крутити всі квартальнодебільні шоу і серіали.

А нам відновлювати свій ВПК, разом з ЯЗ. Бо всі ті меморандуми до ср@ки.
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30.05.2024 09:30 Відповісти
Може будуть, а може ні. Поки рашисти відновлять армію, поки розберуться з неугодними Вірменією, Казахстаном.... а там дивись і Путлєр здохне, і може знову перестройка, алкаш в Кремлі і т.п.
Тобто я до чого, не настільки очевидно, що війна прийде в Європу, завжди є варіант, що 70 років перечекали поки розвалиться один монстр, зачекають ще 20-30. Перший переляк пройшов і далі в політиків прийшли аналогії з минулими подіями. І вони не дуже на користь України.
P.S. А ЯЗ відновлювати - вперед. Але спочатку може хоч нормальні лопати варто купити в ЗСУ? А потім уже іти шляхом санкцій на країну, голоду, і т.п. КНДР як приклад. Буде Україна, гола, боса, голодна, зате з снарядами, ЯЗ та якимось Кім Чин Зе.
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30.05.2024 09:41 Відповісти
Шлях України - це шлях Ізраїлю, який за зброю Америці дякує, а поради відправляє на зворотну адресу.
Сама заява цього анонімного чиновника США ("удари українських безпілотників по російських системах ... можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об'єктах у рф") не має жодного сенсу.

Бо давати Україні зброю для війни з парашею і сподіватися, що параші це за певних умов сподобається - це абсолютна дурня.
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30.05.2024 16:32 Відповісти
Вова поймал народную волну. Без остановки винит во всем Запад.
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30.05.2024 09:38 Відповісти
Низкий поклон яше салливану, очевидно выходцу из кацапстана, за его беспокойство, задолбал гнида
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30.05.2024 09:26 Відповісти
Кірбі і саліван - двоє із ларца, одігакових с ліца
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30.05.2024 09:30 Відповісти
Ну шо нам, українцям, та Вашингтон Пост - переймалися б своїм телемофієм абр Укрінфо і темниками.
По великому рахунку ВП використовується Госдепом і ЦРУ щоб закидати дезу або вивчати реакцію суспільства на різні варіанти рішень уряду.
Тому ВП і називають газеткою, наближеною до обізнаних кругів в уряді.
Ніякої серйозної аналітики і власних розслідувань у них немає - варіант "Бульвару" Гордона.
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30.05.2024 09:32 Відповісти
Все замечания были бы справедливы,но"Воронеж" надгоризонтная стационарная фазированная решётка(смотри фото в статье) и направлена на центральную азию( по азимуту от Китая до Турции максимум). До Украины не"поворачивает".
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30.05.2024 13:28 Відповісти
Хочете сказати, що оренбурзьку РЛС Україна пошкодила на замовлення Китаю?
Насправді ця рлс контролює сектор від пустелі Такло-Макан до берегів Середземного моря. А отже йдеться про країни НАТО.
Всі ці "побоювання чиновників Білого Дому" - просто зелений шум.
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30.05.2024 16:47 Відповісти
Придурки, ви дякуйте українцям, що для вас роблять добру роботу. У вас ядерна зброя, не в Україні. *****, який грозився перетворити захід в ядерний попіл, осліпили українці. Тепер з його стратегічною ядерною зброєю можете робити що завгодно. Але ж в Америці 90-літній пердун. Скоро в Америці буде як колись в сирисири, маразматика брежнєва водили під руки.
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30.05.2024 09:32 Відповісти
Та вже водять.
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30.05.2024 09:52 Відповісти
Ну это они по вашему мнению придурки, вам нечего терять, или пан, или пропал, а им есть что, тем более на Западе волевые решения не принимаются одним человеком, это одна из слабостей демократии перед диктатурой, против которой кстати вы сами..
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30.05.2024 10:00 Відповісти
туалетный бочок работает не хуже, чем президент - так зачем платить больше?
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30.05.2024 09:36 Відповісти
Шапіто...
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30.05.2024 09:44 Відповісти
А весь мир уже стурбованый что США помогает террористам и диктаторам уничтожать планету Земля и все человечество
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30.05.2024 09:46 Відповісти
якщо навіть є такі побоювання то все одно це не офіційна позиція.
США навпаки зацікавлені в збереженні їхніх F16 а без знищення засобів ППО це неможливо
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30.05.2024 10:04 Відповісти
Кому усі на повному серйозі обговорюють якусь замовну ОПою статтю?
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30.05.2024 10:11 Відповісти
что же вы творите так называете друзья, у нас пол страны под обстрелами, а вы о раше забатитесь
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30.05.2024 10:17 Відповісти
Та заї...ли вже. З такими друзями і ворогів не потрібно((
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30.05.2024 10:32 Відповісти
Діди без усіляких заобрійних антен Берлин взяли!
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30.05.2024 10:38 Відповісти
М'ясом Жукова?
Розшифруй?
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30.05.2024 17:15 Відповісти
та ***** чим ви там стурбовані. Ми от наприклад стурбовані тим, що нас закидують шахедами та ракетами, щодня і щоночі, що в нас у гипермаркетах гинуть діти. Тож ваша стурбованість ДО СРАКИ!
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30.05.2024 10:42 Відповісти
Обісрані штати скоро кацапам Петріоти будуть поставляти (не безкоштовно) для захисту НПЗ і РЛС
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30.05.2024 10:46 Відповісти
Вот так и делается рыло. Пусть кацапы теперь доказывают прямое участие.
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30.05.2024 10:55 Відповісти
Задовбали зі своїми стурбованостями! Таке враження, що потрібно знищити усіх українців та весь світ буде мати спокій!
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30.05.2024 10:57 Відповісти
Ці гойдалки мені подобаються: США стурбовані, ГУР *********, корисневі лінії стираються, вікно можливостей збільшується...
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30.05.2024 11:00 Відповісти
Що, американці знову потужно стурбовалися? Все бояться що *уйло нападе.
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30.05.2024 11:12 Відповісти
Звичайно амери стурбовані, бо думають на тему власного удару по кацам поки ті "сліпі".
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30.05.2024 11:16 Відповісти
Так Остін же заявляв, що замість цивільної інфраструктури якими вони вважають НПЗ, краще зосередитись на військовій. Невже і РЛС тепер цивільна інфраструктура? Скажіть прямо, що Америку влаштовує режим путіна і ви не хочете дистабілізації на росії, а то вигадуєте різну маячну по типу зростання цін на нафту.
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30.05.2024 11:16 Відповісти
Та не ведіться ви на ці "стурбованості". Це очевидний вкид.
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30.05.2024 16:50 Відповісти
Ой лишенько. Стурбованість.

Цікаво, коли "гражданє" москвабада почнуть відрізати одне одному голови, США теж дуже стурбується? А коли, наприклад, Дагестан оголосить про незалежність?
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30.05.2024 11:21 Відповісти
Це просто відмазка, типу ми тут ні до чого. Усе там якісь шахтарі з трактористами.
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30.05.2024 11:31 Відповісти
путінську гру "ихтамнет" можна грати удвох. атакамси ввійшли в гру
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30.05.2024 11:52 Відповісти
сша мастурбовані
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30.05.2024 12:05 Відповісти
байден крутиться як щур бо була в нього домовленість з пуйлом про здачу України та і зелений мерзотник якого привели щоб повністю розвалити армію і обороний комплекс разом з куратором із фсб дерьмаком
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30.05.2024 12:21 Відповісти
А то шо, ***** нападе, чи що?!?
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30.05.2024 12:22 Відповісти
Епіцентр теж не був безпосередньо долучений до ведення війни з росією. Але чомусь удар по абсолютно цивільному обєкту нікого в світі не схвилював. А тут така стурбованість. Просто дебіли які самі для себе малюють червоні лінії.
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30.05.2024 12:30 Відповісти
Стурбовані, чи вистачить нам дальнобійних дронів на решту РЛС з ядерного щита Кацапії.
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30.05.2024 12:32 Відповісти
Сподіваюсь, такі "висери" від TWP - для "картинки", бо інакше на США можна ставити хрест остаточно.
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30.05.2024 12:43 Відповісти
Це просто вкид "ми тут ні до чого".
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30.05.2024 16:52 Відповісти
сцикливі підари. Рональд Рейган, встань!
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30.05.2024 12:44 Відповісти
Плювати на занепокоєність.
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30.05.2024 12:51 Відповісти
Ну всі ж мають розуміти що Україна не просто так виносить ці потужні РЛС . Не тому що - так захотілося , або нема куди дівати дронів . Америка це теж розуміє .
Коли внаслідок цього русня осліпне і не зможе відстежувати дальні пуски крилатих ракет - тоді кацапам прилетять справжні подарунки . І є такі натяки що будуть вони не західного виробництва .
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30.05.2024 12:58 Відповісти
Опять озаботились підераси. НАТО має молитись на українських солдатів. Якщо вони не встоять то Європі і Америці *****.
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30.05.2024 13:16 Відповісти
Нам теж стало якось невдобно!

Знищувати дронами ядерну тріаду рашки - це знаєте лі ! 😂👍

Короче! Давайте Атакамси з ліцензією на рашку і будете мати й далі страшного путьку з ядрьоними причандалами
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30.05.2024 13:20 Відповісти
мы также очень очень обеспокоены и выражаем американцам огромную обеспокоенность.
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30.05.2024 13:28 Відповісти
Пане Байдене, у мене є товариш на призвіще Салівон, але він зовсім не проросійське чмо! Обміняйте "Kremlin Sallivan" на пляшку горілки - користі буде більше!
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30.05.2024 13:31 Відповісти
головне вспіть потурбуватися, поки ще Україна є, поки є кому ***** мозок своїм турбуванням, отби Рейган був там стурбованим і боязким, зараз байден боявся б радянський союз і домовлявся б з горбачовим
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30.05.2024 13:58 Відповісти
А.Бабченко
-------
Украинцы целеустремленно выносят в России системы раннего обнаружения баллистических ракет противника.
Сначала была вынесена РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
Потом спутниковая антенна под Алуштой.
Потом удар по РЛС "Воронеж-М" под Орском.
До этого, семнадцатого апреля - РЛС "Контейнер" в Мордовии.
Все эти станции - загоризонтные. У всех радиус действия - порядка 6000 километров. Высота - порядка ста. Это чисто станции раннего обнаружения ядерного удара. Они ни на что другое не предназначены.
При этом мертвая зона РЛС в Армавире - около 1000 километров. То есть, она полностью не видит весь театр боевых действий в Украине. Он весь в её мертвой зоне.
Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо. Это вообще никак не влияет на ход войны. Что есть эти РЛС, что их нет - Украине от этого вообще ни тепло, ни холодно.
Пока не наткнулся на версию, которая все объясняет.
Просьба союзников. Это просьба союзников.
У России выносятся её загоризонтные РЛС, чтобы сделать её обнаженной, беззащитной перед гипотетическим ядерным ударом со стороны союзников - и таким образом лишить даже мыслей применить ядерное оружие по Украине первой.
Стратегически грамотный очень выверенный ход.
Если он получится - ядерная война определенно откладывается на неопределенный срок.
Доброе утро.
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30.05.2024 14:01 Відповісти
Ти такий розумний, тільки на горщик не просишся. Тобі б кацапе іпаний іпло набити!
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30.05.2024 14:37 Відповісти
Ти лайно тупориле свою макітру замість сраки включи ібанат.
Може приїдеш мені їбло набєш вилупку зеленожопий?
Адресу дати ган...донннн кон....ний? 😁😁😁
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30.05.2024 16:14 Відповісти
Насправді це кумедно виглядає) США повинні нарешті визначитися хто для них рф -це партнер , чи ворог. Бо через цю невизначеність інші союзники які орієнтуються на США починають вагатися.
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30.05.2024 14:17 Відповісти
В Україні дитячі садочки, школи, лікарні...теж не долучені безпосередньо до ведення війни! Але чомусь г.А ндони через це не висловлюють занепокоєння!
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30.05.2024 14:35 Відповісти
"США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС" нараZZіі.
- Поцілуйте в жопу, струбованці недороблені. В жопу - це сюди 👉 ( * )
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30.05.2024 15:29 Відповісти
Сначала лупанем по объектам Раша-кацапии , а потом обеспокоенность проявляйте..
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30.05.2024 15:47 Відповісти
Ооо так, панове, дуже ймовірно , що в цьому питанні Вашингтон Пост пише про справжню позицію уряду США. Задум спрацював, маю надію.
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30.05.2024 16:03 Відповісти
Знов ця х*йня. То їм нпз ні ні ні то їм стратегічний РЛС не чіпай. На якому вони боці взагалі?
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30.05.2024 16:12 Відповісти
Як встановило Слідство інфо, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, що начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутим домовленостями з кацапами по здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
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30.05.2024 16:24 Відповісти
Самі замовили й навели, а зараз "вмикають дурника". Ну, що тут скажеш - молодці: показали кацапам, що в їхтамнєт мона грати вдвох
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30.05.2024 16:35 Відповісти
А шо воно таке ,,Вашінґтон Пост'', чиє воно, кому служить, кому лиже?!
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30.05.2024 17:23 Відповісти
Фух, ну хоч не глибоко стурбовані
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30.05.2024 17:51 Відповісти
Эта фсьо месные опалченцы и отряды народной милиции.
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30.05.2024 18:10 Відповісти
Так. Ми надзвичайно розчулені тим, що ви занепокоєнні. Слава Україні !!! Героям Слава!!!
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30.05.2024 18:12 Відповісти
це вони з москалів так знущаються чи з нас
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30.05.2024 19:31 Відповісти
гарне питання
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31.05.2024 01:47 Відповісти
Амеры просто говорят; "Мы в курсе, что вы ослепли на пару глаз."
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30.05.2024 19:31 Відповісти
Потрібно їбашить туди - де їм боляче.
Рашисти в американського обкому не запитували дозвіл на удар по "Епіцентру" і всіх інших.
Є чим - нада *******.
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30.05.2024 20:04 Відповісти
Україна змушує росіян тримати великі сили ППО в тилу, для прикриття дорогих стратегічних обʼєктів.

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30.05.2024 20:15 Відповісти
"WP" ЗА ГРОШІ КУЙЛА ЩЕ НЕ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКУ СТУРБОВАНІСТЬ НАПИШЕ....(

Як інформує про це пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник."фамілія американського чиновника???- "а х/зн,його не було "-3,14стаболи
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30.05.2024 20:53 Відповісти
Це що жарт?
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30.05.2024 22:37 Відповісти
Збились з курсу, з усіма бува. Люди ж не постраждали?
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31.05.2024 13:15 Відповісти
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