США обеспокоены ударами Украины по стратегическим РЛС "Воронеж" в России, - The Washington Post
В США опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию в то время, когда в Белом доме рассматривают возможность отменить ограничения для применения оружия США по объектам в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.
"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения атак баллистическими ракетами", - сказал американский чиновник.
Он отметил, что Вашингтон выразил Киеву обеспокоенность из-за атак по двум радиолокационным станциям, которые обеспечивают как обычную противовоздушную оборону, так и предупреждение о ядерных пусках на Западе.
По словам американского чиновника, эти объекты не были приобщены непосредственно к ведению войны РФ против Украины. Однако, продолжил представитель администрации, они являются "чувствительными точками" для России, поскольку доказывают Кремлю, что его стратегические возможности сдерживания становятся целями для поражения.
В то же время издание обратилось за комментарием к украинскому чиновнику, знакомому с делом. По его словам, Россия использовала эти радиолокационные пункты для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, такого, как беспилотники и ракеты.
Напомним, на днях дрон ГУР Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ.
РЛС "Воронеж М" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 6 тыс. км.
Пожалуйста, подождите...
усе нормально - "нас там нЄт і ми стурбовані" кажуть американці і правильно кажуть..
..було б дивно почути, якби на трибуну вийшов Байден і сказав: "мочіть кацапів, де побачите, побачите у сортирі - мочіть у сортирі"..
і це ще Китай не починав (по-великому) і не починала умовна Японія
Але, про всякий випадок, через ЗМІ повідомляють путіну, що висловили стурбованість Києву.
Що мабуть слід розуміти, як: "Це зробили не ми! Ми дозвіл не давали! Послугу не замовляли! "
Таке враження, ніби це США з союзниками ведуть війну і постійно просять чогось від України. Всі чомусь вважають, що лише нестача зброї і дозволу бити по США викликає проблеми. Ні провал мобілізації, ні провал будівництва фортифікацій, ні провал військового виробництва, ні політично вмотивовані призначення в керівництві ЗСУ, ні...... Один лише Байден і заважає воювати.
Практично 2,5 роки війни і єдине що є, це простягнута рука в проханні озброєнь, ***********, та грошей. Особливо грошей.
Подобається комусь, чи ні, але поки Україна не буде самостійно забезпечувати свої військові потреби, доти і доведеться слухати думки та побажання інших. Альтернатива - Арахамія на перемовинах в Стамбулі і подальше обмеження ЗСУ до розмірів охорони Ватикану.
P.S. А взагалі все стає більше і більше схожим на підготовку громадської думки - "Вова хороший, він старався, але погані союзники та бійці ЗСУ, що не втримали позицій без підготовлених позицій, змусили Потужного до невигідних перемовин"
Хоча, я притримуюсь думки - шо зелену жабу за провалені/закриті програми ВПК вже пора на довічне. Можна й в окрему камеру, але обов'язково цілодобово крутити всі квартальнодебільні шоу і серіали.
А нам відновлювати свій ВПК, разом з ЯЗ. Бо всі ті меморандуми до ср@ки.
Тобто я до чого, не настільки очевидно, що війна прийде в Європу, завжди є варіант, що 70 років перечекали поки розвалиться один монстр, зачекають ще 20-30. Перший переляк пройшов і далі в політиків прийшли аналогії з минулими подіями. І вони не дуже на користь України.
P.S. А ЯЗ відновлювати - вперед. Але спочатку може хоч нормальні лопати варто купити в ЗСУ? А потім уже іти шляхом санкцій на країну, голоду, і т.п. КНДР як приклад. Буде Україна, гола, боса, голодна, зате з снарядами, ЯЗ та якимось Кім Чин Зе.
Сама заява цього анонімного чиновника США ("удари українських безпілотників по російських системах ... можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об'єктах у рф") не має жодного сенсу.
Бо давати Україні зброю для війни з парашею і сподіватися, що параші це за певних умов сподобається - це абсолютна дурня.
По великому рахунку ВП використовується Госдепом і ЦРУ щоб закидати дезу або вивчати реакцію суспільства на різні варіанти рішень уряду.
Тому ВП і називають газеткою, наближеною до обізнаних кругів в уряді.
Ніякої серйозної аналітики і власних розслідувань у них немає - варіант "Бульвару" Гордона.
Насправді ця рлс контролює сектор від пустелі Такло-Макан до берегів Середземного моря. А отже йдеться про країни НАТО.
Всі ці "побоювання чиновників Білого Дому" - просто зелений шум.
США навпаки зацікавлені в збереженні їхніх F16 а без знищення засобів ППО це неможливо
Розшифруй?
Цікаво, коли "гражданє" москвабада почнуть відрізати одне одному голови, США теж дуже стурбується? А коли, наприклад, Дагестан оголосить про незалежність?
Коли внаслідок цього русня осліпне і не зможе відстежувати дальні пуски крилатих ракет - тоді кацапам прилетять справжні подарунки . І є такі натяки що будуть вони не західного виробництва .
Знищувати дронами ядерну тріаду рашки - це знаєте лі ! 😂👍
Короче! Давайте Атакамси з ліцензією на рашку і будете мати й далі страшного путьку з ядрьоними причандалами
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Украинцы целеустремленно выносят в России системы раннего обнаружения баллистических ракет противника.
Сначала была вынесена РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
Потом спутниковая антенна под Алуштой.
Потом удар по РЛС "Воронеж-М" под Орском.
До этого, семнадцатого апреля - РЛС "Контейнер" в Мордовии.
Все эти станции - загоризонтные. У всех радиус действия - порядка 6000 километров. Высота - порядка ста. Это чисто станции раннего обнаружения ядерного удара. Они ни на что другое не предназначены.
При этом мертвая зона РЛС в Армавире - около 1000 километров. То есть, она полностью не видит весь театр боевых действий в Украине. Он весь в её мертвой зоне.
Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо. Это вообще никак не влияет на ход войны. Что есть эти РЛС, что их нет - Украине от этого вообще ни тепло, ни холодно.
Пока не наткнулся на версию, которая все объясняет.
Просьба союзников. Это просьба союзников.
У России выносятся её загоризонтные РЛС, чтобы сделать её обнаженной, беззащитной перед гипотетическим ядерным ударом со стороны союзников - и таким образом лишить даже мыслей применить ядерное оружие по Украине первой.
Стратегически грамотный очень выверенный ход.
Если он получится - ядерная война определенно откладывается на неопределенный срок.
Доброе утро.
Може приїдеш мені їбло набєш вилупку зеленожопий?
Адресу дати ган...донннн кон....ний? 😁😁😁
- Поцілуйте в жопу, струбованці недороблені. В жопу - це сюди 👉 ( * )
Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, що начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутим домовленостями з кацапами по здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
Рашисти в американського обкому не запитували дозвіл на удар по "Епіцентру" і всіх інших.
Є чим - нада *******.
Як інформує про це пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.
"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник."фамілія американського чиновника???- "а х/зн,його не було "-3,14стаболи