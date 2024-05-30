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РЛС (60) США (24852) Украина (44299)

США обеспокоены ударами Украины по стратегическим РЛС "Воронеж" в России, - The Washington Post

рлс,воронеж

В США опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию в то время, когда в Белом доме рассматривают возможность отменить ограничения для применения оружия США по объектам в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения атак баллистическими ракетами", - сказал американский чиновник.

Он отметил, что Вашингтон выразил Киеву обеспокоенность из-за атак по двум радиолокационным станциям, которые обеспечивают как обычную противовоздушную оборону, так и предупреждение о ядерных пусках на Западе.

По словам американского чиновника, эти объекты не были приобщены непосредственно к ведению войны РФ против Украины. Однако, продолжил представитель администрации, они являются "чувствительными точками" для России, поскольку доказывают Кремлю, что его стратегические возможности сдерживания становятся целями для поражения.

В то же время издание обратилось за комментарием к украинскому чиновнику, знакомому с делом. По его словам, Россия использовала эти радиолокационные пункты для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, такого, как беспилотники и ракеты.

Напомним, на днях дрон ГУР Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ.

РЛС "Воронеж М" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 6 тыс. км.

Также смотрите: Последствия удара по российской РЛС "Воронеж-М"
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Топ комментарии
+44
По таких об'єктах без підказки американців це не обійшлося.
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30.05.2024 08:38
+36
Знову "The Washington Post"?

Ну-ну...
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30.05.2024 08:30
+35
Очень правильное заявление. Мы типа ни при чём...
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30.05.2024 08:34
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Страница 2 из 2
Ф16 кацапам передайте,і Петріоти!!!
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30.05.2024 08:47 Ответить
Чергова українська народка казка про диво літаюче - Ф-16...
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30.05.2024 09:12 Ответить
Стурбовані, побоються. Чим стурбовані, тим що Україна продовжує захищатися усіма доступними їй засобами, які партнери не заборонили використовувати на території ерефії?
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30.05.2024 08:48 Ответить
Американці ще почнуть москалям надавати системи певео ! Ото буде цікаво !
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30.05.2024 08:50 Ответить
Так Украина помогает вам. Трамп обещал разбомбить Пекин и Москву.
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30.05.2024 08:53 Ответить
*****, наші дрони, куди зочуть туди летять
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30.05.2024 08:57 Ответить
у цю москальську гру можна грати усим, тупориле ***** про це не подумало..
усе нормально - "нас там нЄт і ми стурбовані" кажуть американці і правильно кажуть..
..було б дивно почути, якби на трибуну вийшов Байден і сказав: "мочіть кацапів, де побачите, побачите у сортирі - мочіть у сортирі"..
і це ще Китай не починав (по-великому) і не починала умовна Японія
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30.05.2024 09:01 Ответить
Чому "умовна"? Як там: "японські самураї це ті ж українські козаки, тільки дуже знервовані" (с) - японці завжди давали 3,14зди сраним кетайцям
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30.05.2024 09:24 Ответить
Це вони дипломатично дякують за зроблену за них роботу.
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30.05.2024 09:02 Ответить
Політика - це мистецтво брехати і справно перекручувати правду без покарання.
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30.05.2024 09:06 Ответить
думаю, що ми влітку ще почуєм про удар по РЛС у Лєхтусі.
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30.05.2024 09:10 Ответить
чого вони такі стурбовані..., ніби самі їх будували..., або...будували? й тепер їм шкода...
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30.05.2024 09:11 Ответить
Так керченський міст якісь німецькі підрядники допомагали кацапам будувати. Тепер он жаба давить надати тауруси для знесення того мосту.
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30.05.2024 09:19 Ответить
"Стурбовані", бо мабуть насправді радіють ураженому чужими руками, без застосування зброї США ворожому заобрійному радару раннього попередження.
Але, про всякий випадок, через ЗМІ повідомляють путіну, що висловили стурбованість Києву.
Що мабуть слід розуміти, як: "Це зробили не ми! Ми дозвіл не давали! Послугу не замовляли! "
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30.05.2024 17:47 Ответить
Замовник віднєкується, ну-ну...
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30.05.2024 09:17 Ответить
А може всім українцям зразу лягти під танки рашенських упирів?
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30.05.2024 09:18 Ответить
Піди ляж
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30.05.2024 09:21 Ответить
сам дурак
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30.05.2024 12:15 Ответить
Навіть якщо це правда (посилання не самого поважного джерела на слова якогось невідомого чиновника), то взагалі дивно читати коментарі. Тут і під аналогічними новинами.
Таке враження, ніби це США з союзниками ведуть війну і постійно просять чогось від України. Всі чомусь вважають, що лише нестача зброї і дозволу бити по США викликає проблеми. Ні провал мобілізації, ні провал будівництва фортифікацій, ні провал військового виробництва, ні політично вмотивовані призначення в керівництві ЗСУ, ні...... Один лише Байден і заважає воювати.
Практично 2,5 роки війни і єдине що є, це простягнута рука в проханні озброєнь, ***********, та грошей. Особливо грошей.
Подобається комусь, чи ні, але поки Україна не буде самостійно забезпечувати свої військові потреби, доти і доведеться слухати думки та побажання інших. Альтернатива - Арахамія на перемовинах в Стамбулі і подальше обмеження ЗСУ до розмірів охорони Ватикану.
P.S. А взагалі все стає більше і більше схожим на підготовку громадської думки - "Вова хороший, він старався, але погані союзники та бійці ЗСУ, що не втримали позицій без підготовлених позицій, змусили Потужного до невигідних перемовин"
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30.05.2024 09:21 Ответить
Чому ви вважаєте, що хтось переконає нас у тому, що "вова хароший"? Слова він виголошує правильні, і то іноді, але діла творить неправильні - судимо по ділах його
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30.05.2024 09:29 Ответить
В 2019 переконали ж? Трохи телемарафну, додати помийних телеграм каналів, приправити не допуском інших кандидатів, трохи компромату, посипати товстим шаром вигаданого бруду, і замість родзинок, трішки технічних кандидатів. Готувати в онлайн голосуванні в Дії ім. Федорова. І на виході - другий строк Зе. І купа його фанатів. Які взагалі-то нікуди не поділись, а просто притихли, але іноді вони шпарять як по писаному зеленою пропагандою, чим показують майбутнє виборів.
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30.05.2024 09:46 Ответить
Якщо США та Європа не допоможуть нам завалити мокшанського ведмедя, то їм прийдеться вже самім воювати на території Європи..

Хоча, я притримуюсь думки - шо зелену жабу за провалені/закриті програми ВПК вже пора на довічне. Можна й в окрему камеру, але обов'язково цілодобово крутити всі квартальнодебільні шоу і серіали.

А нам відновлювати свій ВПК, разом з ЯЗ. Бо всі ті меморандуми до ср@ки.
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30.05.2024 09:30 Ответить
Може будуть, а може ні. Поки рашисти відновлять армію, поки розберуться з неугодними Вірменією, Казахстаном.... а там дивись і Путлєр здохне, і може знову перестройка, алкаш в Кремлі і т.п.
Тобто я до чого, не настільки очевидно, що війна прийде в Європу, завжди є варіант, що 70 років перечекали поки розвалиться один монстр, зачекають ще 20-30. Перший переляк пройшов і далі в політиків прийшли аналогії з минулими подіями. І вони не дуже на користь України.
P.S. А ЯЗ відновлювати - вперед. Але спочатку може хоч нормальні лопати варто купити в ЗСУ? А потім уже іти шляхом санкцій на країну, голоду, і т.п. КНДР як приклад. Буде Україна, гола, боса, голодна, зате з снарядами, ЯЗ та якимось Кім Чин Зе.
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30.05.2024 09:41 Ответить
Шлях України - це шлях Ізраїлю, який за зброю Америці дякує, а поради відправляє на зворотну адресу.
Сама заява цього анонімного чиновника США ("удари українських безпілотників по російських системах ... можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об'єктах у рф") не має жодного сенсу.

Бо давати Україні зброю для війни з парашею і сподіватися, що параші це за певних умов сподобається - це абсолютна дурня.
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30.05.2024 16:32 Ответить
Вова поймал народную волну. Без остановки винит во всем Запад.
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30.05.2024 09:38 Ответить
Низкий поклон яше салливану, очевидно выходцу из кацапстана, за его беспокойство, задолбал гнида
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30.05.2024 09:26 Ответить
Кірбі і саліван - двоє із ларца, одігакових с ліца
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30.05.2024 09:30 Ответить
Ну шо нам, українцям, та Вашингтон Пост - переймалися б своїм телемофієм абр Укрінфо і темниками.
По великому рахунку ВП використовується Госдепом і ЦРУ щоб закидати дезу або вивчати реакцію суспільства на різні варіанти рішень уряду.
Тому ВП і називають газеткою, наближеною до обізнаних кругів в уряді.
Ніякої серйозної аналітики і власних розслідувань у них немає - варіант "Бульвару" Гордона.
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30.05.2024 09:32 Ответить
Все замечания были бы справедливы,но"Воронеж" надгоризонтная стационарная фазированная решётка(смотри фото в статье) и направлена на центральную азию( по азимуту от Китая до Турции максимум). До Украины не"поворачивает".
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30.05.2024 13:28 Ответить
Хочете сказати, що оренбурзьку РЛС Україна пошкодила на замовлення Китаю?
Насправді ця рлс контролює сектор від пустелі Такло-Макан до берегів Середземного моря. А отже йдеться про країни НАТО.
Всі ці "побоювання чиновників Білого Дому" - просто зелений шум.
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30.05.2024 16:47 Ответить
Придурки, ви дякуйте українцям, що для вас роблять добру роботу. У вас ядерна зброя, не в Україні. *****, який грозився перетворити захід в ядерний попіл, осліпили українці. Тепер з його стратегічною ядерною зброєю можете робити що завгодно. Але ж в Америці 90-літній пердун. Скоро в Америці буде як колись в сирисири, маразматика брежнєва водили під руки.
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30.05.2024 09:32 Ответить
Та вже водять.
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30.05.2024 09:52 Ответить
Ну это они по вашему мнению придурки, вам нечего терять, или пан, или пропал, а им есть что, тем более на Западе волевые решения не принимаются одним человеком, это одна из слабостей демократии перед диктатурой, против которой кстати вы сами..
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30.05.2024 10:00 Ответить
туалетный бочок работает не хуже, чем президент - так зачем платить больше?
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30.05.2024 09:36 Ответить
Шапіто...
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30.05.2024 09:44 Ответить
А весь мир уже стурбованый что США помогает террористам и диктаторам уничтожать планету Земля и все человечество
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30.05.2024 09:46 Ответить
якщо навіть є такі побоювання то все одно це не офіційна позиція.
США навпаки зацікавлені в збереженні їхніх F16 а без знищення засобів ППО це неможливо
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30.05.2024 10:04 Ответить
Кому усі на повному серйозі обговорюють якусь замовну ОПою статтю?
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30.05.2024 10:11 Ответить
что же вы творите так называете друзья, у нас пол страны под обстрелами, а вы о раше забатитесь
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30.05.2024 10:17 Ответить
Та заї...ли вже. З такими друзями і ворогів не потрібно((
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30.05.2024 10:32 Ответить
Діди без усіляких заобрійних антен Берлин взяли!
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30.05.2024 10:38 Ответить
М'ясом Жукова?
Розшифруй?
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30.05.2024 17:15 Ответить
та ***** чим ви там стурбовані. Ми от наприклад стурбовані тим, що нас закидують шахедами та ракетами, щодня і щоночі, що в нас у гипермаркетах гинуть діти. Тож ваша стурбованість ДО СРАКИ!
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30.05.2024 10:42 Ответить
Обісрані штати скоро кацапам Петріоти будуть поставляти (не безкоштовно) для захисту НПЗ і РЛС
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30.05.2024 10:46 Ответить
Вот так и делается рыло. Пусть кацапы теперь доказывают прямое участие.
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30.05.2024 10:55 Ответить
Задовбали зі своїми стурбованостями! Таке враження, що потрібно знищити усіх українців та весь світ буде мати спокій!
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30.05.2024 10:57 Ответить
Ці гойдалки мені подобаються: США стурбовані, ГУР *********, корисневі лінії стираються, вікно можливостей збільшується...
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30.05.2024 11:00 Ответить
Що, американці знову потужно стурбовалися? Все бояться що *уйло нападе.
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30.05.2024 11:12 Ответить
Звичайно амери стурбовані, бо думають на тему власного удару по кацам поки ті "сліпі".
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30.05.2024 11:16 Ответить
Так Остін же заявляв, що замість цивільної інфраструктури якими вони вважають НПЗ, краще зосередитись на військовій. Невже і РЛС тепер цивільна інфраструктура? Скажіть прямо, що Америку влаштовує режим путіна і ви не хочете дистабілізації на росії, а то вигадуєте різну маячну по типу зростання цін на нафту.
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30.05.2024 11:16 Ответить
Та не ведіться ви на ці "стурбованості". Це очевидний вкид.
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30.05.2024 16:50 Ответить
Ой лишенько. Стурбованість.

Цікаво, коли "гражданє" москвабада почнуть відрізати одне одному голови, США теж дуже стурбується? А коли, наприклад, Дагестан оголосить про незалежність?
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30.05.2024 11:21 Ответить
Це просто відмазка, типу ми тут ні до чого. Усе там якісь шахтарі з трактористами.
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30.05.2024 11:31 Ответить
путінську гру "ихтамнет" можна грати удвох. атакамси ввійшли в гру
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30.05.2024 11:52 Ответить
сша мастурбовані
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30.05.2024 12:05 Ответить
байден крутиться як щур бо була в нього домовленість з пуйлом про здачу України та і зелений мерзотник якого привели щоб повністю розвалити армію і обороний комплекс разом з куратором із фсб дерьмаком
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30.05.2024 12:21 Ответить
А то шо, ***** нападе, чи що?!?
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30.05.2024 12:22 Ответить
Епіцентр теж не був безпосередньо долучений до ведення війни з росією. Але чомусь удар по абсолютно цивільному обєкту нікого в світі не схвилював. А тут така стурбованість. Просто дебіли які самі для себе малюють червоні лінії.
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30.05.2024 12:30 Ответить
Стурбовані, чи вистачить нам дальнобійних дронів на решту РЛС з ядерного щита Кацапії.
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30.05.2024 12:32 Ответить
Сподіваюсь, такі "висери" від TWP - для "картинки", бо інакше на США можна ставити хрест остаточно.
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30.05.2024 12:43 Ответить
Це просто вкид "ми тут ні до чого".
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30.05.2024 16:52 Ответить
сцикливі підари. Рональд Рейган, встань!
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30.05.2024 12:44 Ответить
Плювати на занепокоєність.
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30.05.2024 12:51 Ответить
Ну всі ж мають розуміти що Україна не просто так виносить ці потужні РЛС . Не тому що - так захотілося , або нема куди дівати дронів . Америка це теж розуміє .
Коли внаслідок цього русня осліпне і не зможе відстежувати дальні пуски крилатих ракет - тоді кацапам прилетять справжні подарунки . І є такі натяки що будуть вони не західного виробництва .
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30.05.2024 12:58 Ответить
Опять озаботились підераси. НАТО має молитись на українських солдатів. Якщо вони не встоять то Європі і Америці *****.
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30.05.2024 13:16 Ответить
Нам теж стало якось невдобно!

Знищувати дронами ядерну тріаду рашки - це знаєте лі ! 😂👍

Короче! Давайте Атакамси з ліцензією на рашку і будете мати й далі страшного путьку з ядрьоними причандалами
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30.05.2024 13:20 Ответить
мы также очень очень обеспокоены и выражаем американцам огромную обеспокоенность.
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30.05.2024 13:28 Ответить
Пане Байдене, у мене є товариш на призвіще Салівон, але він зовсім не проросійське чмо! Обміняйте "Kremlin Sallivan" на пляшку горілки - користі буде більше!
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30.05.2024 13:31 Ответить
головне вспіть потурбуватися, поки ще Україна є, поки є кому ***** мозок своїм турбуванням, отби Рейган був там стурбованим і боязким, зараз байден боявся б радянський союз і домовлявся б з горбачовим
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30.05.2024 13:58 Ответить
А.Бабченко
-------
Украинцы целеустремленно выносят в России системы раннего обнаружения баллистических ракет противника.
Сначала была вынесена РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
Потом спутниковая антенна под Алуштой.
Потом удар по РЛС "Воронеж-М" под Орском.
До этого, семнадцатого апреля - РЛС "Контейнер" в Мордовии.
Все эти станции - загоризонтные. У всех радиус действия - порядка 6000 километров. Высота - порядка ста. Это чисто станции раннего обнаружения ядерного удара. Они ни на что другое не предназначены.
При этом мертвая зона РЛС в Армавире - около 1000 километров. То есть, она полностью не видит весь театр боевых действий в Украине. Он весь в её мертвой зоне.
Я все никак не мог понять, зачем украинцам это надо. Это вообще никак не влияет на ход войны. Что есть эти РЛС, что их нет - Украине от этого вообще ни тепло, ни холодно.
Пока не наткнулся на версию, которая все объясняет.
Просьба союзников. Это просьба союзников.
У России выносятся её загоризонтные РЛС, чтобы сделать её обнаженной, беззащитной перед гипотетическим ядерным ударом со стороны союзников - и таким образом лишить даже мыслей применить ядерное оружие по Украине первой.
Стратегически грамотный очень выверенный ход.
Если он получится - ядерная война определенно откладывается на неопределенный срок.
Доброе утро.
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30.05.2024 14:01 Ответить
Ти такий розумний, тільки на горщик не просишся. Тобі б кацапе іпаний іпло набити!
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30.05.2024 14:37 Ответить
Ти лайно тупориле свою макітру замість сраки включи ібанат.
Може приїдеш мені їбло набєш вилупку зеленожопий?
Адресу дати ган...донннн кон....ний? 😁😁😁
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30.05.2024 16:14 Ответить
Насправді це кумедно виглядає) США повинні нарешті визначитися хто для них рф -це партнер , чи ворог. Бо через цю невизначеність інші союзники які орієнтуються на США починають вагатися.
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30.05.2024 14:17 Ответить
В Україні дитячі садочки, школи, лікарні...теж не долучені безпосередньо до ведення війни! Але чомусь г.А ндони через це не висловлюють занепокоєння!
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30.05.2024 14:35 Ответить
"США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС" нараZZіі.
- Поцілуйте в жопу, струбованці недороблені. В жопу - це сюди 👉 ( * )
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30.05.2024 15:29 Ответить
Сначала лупанем по объектам Раша-кацапии , а потом обеспокоенность проявляйте..
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30.05.2024 15:47 Ответить
Ооо так, панове, дуже ймовірно , що в цьому питанні Вашингтон Пост пише про справжню позицію уряду США. Задум спрацював, маю надію.
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30.05.2024 16:03 Ответить
Знов ця х*йня. То їм нпз ні ні ні то їм стратегічний РЛС не чіпай. На якому вони боці взагалі?
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30.05.2024 16:12 Ответить
Як встановило Слідство інфо, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, що начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутим домовленостями з кацапами по здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
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30.05.2024 16:24 Ответить
Самі замовили й навели, а зараз "вмикають дурника". Ну, що тут скажеш - молодці: показали кацапам, що в їхтамнєт мона грати вдвох
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30.05.2024 16:35 Ответить
А шо воно таке ,,Вашінґтон Пост'', чиє воно, кому служить, кому лиже?!
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30.05.2024 17:23 Ответить
Фух, ну хоч не глибоко стурбовані
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30.05.2024 17:51 Ответить
Эта фсьо месные опалченцы и отряды народной милиции.
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30.05.2024 18:10 Ответить
Так. Ми надзвичайно розчулені тим, що ви занепокоєнні. Слава Україні !!! Героям Слава!!!
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30.05.2024 18:12 Ответить
це вони з москалів так знущаються чи з нас
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30.05.2024 19:31 Ответить
гарне питання
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31.05.2024 01:47 Ответить
Амеры просто говорят; "Мы в курсе, что вы ослепли на пару глаз."
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30.05.2024 19:31 Ответить
Потрібно їбашить туди - де їм боляче.
Рашисти в американського обкому не запитували дозвіл на удар по "Епіцентру" і всіх інших.
Є чим - нада *******.
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30.05.2024 20:04 Ответить
Україна змушує росіян тримати великі сили ППО в тилу, для прикриття дорогих стратегічних обʼєктів.

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30.05.2024 20:15 Ответить
"WP" ЗА ГРОШІ КУЙЛА ЩЕ НЕ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКУ СТУРБОВАНІСТЬ НАПИШЕ....(

Як інформує про це пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами", - сказав американський чиновник."фамілія американського чиновника???- "а х/зн,його не було "-3,14стаболи
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30.05.2024 20:53 Ответить
Це що жарт?
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30.05.2024 22:37 Ответить
Збились з курсу, з усіма бува. Люди ж не постраждали?
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31.05.2024 13:15 Ответить
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