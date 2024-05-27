Последствия удара по российской РЛС "Воронеж-М"
В ночь на 27 мая дрон ГУР МО атаковал РЛС Воронеж-М в Оренбургской области РФ.
Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.
На спутниковых фото Planet Labs за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.
Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.
Удар по РЛС "Воронеж-М"
Ранее СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что дрон ГУР МО атаковал загоризонтную РЛС "Воронеж-М" на расстоянии более 1 800 км
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+12 Олександр ВАЛОВИЙ
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+8 Георгий #538043
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Голуби накакали
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Справа в тому, що пошкодження дронами рашистських РЛС дециметрового діапазону, тобто загоризонтних "Воронеж-ДМ", для України є набагато важливішою подією, а ніж ймовірний удар по РЛС біля Орска метрового діапазону, тобто по надгоризонтній "Воронеж-М".
Оскільки, для відсічі ворогу набагато важливішим є виведення з ладу саме РЛС 77Я6 "Воронеж-ДМ", бо вона здатна виявляти конкретні супутники GPS-навігації та Starlink-інтернету, що пролітають на низьких орбітах над певними секторами території, щоби далі передати цілевказання на них на комплекси РЕБ 14Ц227 "Тобол" для придушування їхніх сигналів.
Така спарка РЛС "Воронеж-ДМ"- РЕБ "Тобол" несе пряму загрозу американським орбітальним супутникам!
Приблизно щось подібне мало місце під час початку наступу рашистських військ на Харків 10 травня цього року, коли було повністю придушено зв'язок Starlink.
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.