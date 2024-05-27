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Последствия удара по российской РЛС "Воронеж-М"

В ночь на 27 мая дрон ГУР МО атаковал РЛС Воронеж-М в Оренбургской области РФ.

Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

На спутниковых фото Planet Labs за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.

Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

Удар по РЛС Воронеж-М
Удар по РЛС Воронеж-М

Удар по РЛС "Воронеж-М"

Ранее СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что дрон ГУР МО атаковал загоризонтную РЛС "Воронеж-М" на расстоянии более 1 800 км

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов стоимостью $100 тысяч. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (76) россия (95546)


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Топ комментарии
+12
*********** попросить ******, вони обмилку цьому ізоленти, цементу, фарби, дротів пришлють, і буде РЛС, як нова блищати!!
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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27.05.2024 11:57
+8
Ну ясно що там навіть якщо є пошкодження, то вони незначні. Факт то не у цьому. Дрони значить є. Відстань долають .І яким чином іх тестувати? Будемо вважати що це пройшло тестування. Далі буде.
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27.05.2024 12:24
+7
Зрадоботи вже на лайно сходять.
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27.05.2024 12:13
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якщо цей дрон був начинений якимись кульками, то так, може бути, що вона пошкоджена якось...
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27.05.2024 11:56 Ответить
на території РЛС з'явились темні плями, яких раніше не було
==========
Голуби накакали
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27.05.2024 11:56 Ответить
бойові гуски
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27.05.2024 12:26 Ответить
Вода після дощу не випарилася.
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27.05.2024 12:41 Ответить
*********** попросить ******, вони обмилку цьому ізоленти, цементу, фарби, дротів пришлють, і буде РЛС, як нова блищати!!
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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27.05.2024 11:57 Ответить
хех ... нажаль, темні плями десь на дорогах
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27.05.2024 12:00 Ответить
Ну ясно що там навіть якщо є пошкодження, то вони незначні. Факт то не у цьому. Дрони значить є. Відстань долають .І яким чином іх тестувати? Будемо вважати що це пройшло тестування. Далі буде.
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27.05.2024 12:24 Ответить
То є так, а рамка антени взагалі не пошкоджена, якщо тільки не було кульок у заряді.
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27.05.2024 12:42 Ответить
Юро, що нам ще "просрать"?
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27.05.2024 12:02 Ответить
Антенна решітка ціла, а темні плями можливо трава горіла. На жаль промазали.
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27.05.2024 12:02 Ответить
Цікаво, який компонент цієї РЛС найвразливіший і найскладніший у відновленні?
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27.05.2024 12:03 Ответить
Антенне полотно
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27.05.2024 12:14 Ответить
В нього легше за все влучити, але на фото пошкоджень не видно.
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27.05.2024 12:15 Ответить
Коли перед розпадом совка під Мукачево щось подібне будували,туди тягнули спеціальну лінію,можливо ця РЛС також жере багато електроенергії,(наприклад підстанція),але це також на короткий термін виводу з ладу і взагалі невідомо чи ця РЛС хоть тимчасово не працює.
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27.05.2024 13:05 Ответить
Підстанція то звісно жере - але жере бо нічого з 100% ККД люди ше зробили , але підстанція то є трансформатори які просто перетворюють напругу з одного вольтажу на інший - такшо жере сама РЛС ( і комп який обробляє дані від РЛС ).
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27.05.2024 14:41 Ответить
Добре,але в мене інше запитання : а скільки всього є таких РЛС?
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27.05.2024 12:04 Ответить
Кажуть було десять, вже -2.
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27.05.2024 12:12 Ответить
Зрадоботи вже на лайно сходять.
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27.05.2024 12:13 Ответить
А кого зрадоботи вважать зрадниками?
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27.05.2024 12:16 Ответить
Віктора Хвьодоровича
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27.05.2024 12:30 Ответить
Потужна відповідь...
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27.05.2024 13:01 Ответить
Яке питання
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27.05.2024 13:02 Ответить
Подібні РЛС призначені для виявлення цілей в певному незмінному секторі. По простому кажучи куди антена повернута. Конкретно ця орієнтована на Центральну Азію. Я думаю що час коли Україна буде запускати балістичні та крилаті ракети по рашці через Казахстан, Туркменістан, Афганістан ще не скоро, бо в нас крім Нептуна їх просто не має
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27.05.2024 12:19 Ответить
То й Нептун видно з батькам Чєрнамором ще бухають разом(
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27.05.2024 12:21 Ответить
Ваша правда. Для цілей війни України з пітьмою такий удар по надгоризонтній РЛС "Воронеж-М" не має прямого військового значення й впливу на воєнну обстановку, а лише інформаційно-психологічний тиск на ворога. Бо руйнує його систему ПРО.
Справа в тому, що пошкодження дронами рашистських РЛС дециметрового діапазону, тобто загоризонтних "Воронеж-ДМ", для України є набагато важливішою подією, а ніж ймовірний удар по РЛС біля Орска метрового діапазону, тобто по надгоризонтній "Воронеж-М".
Оскільки, для відсічі ворогу набагато важливішим є виведення з ладу саме РЛС 77Я6 "Воронеж-ДМ", бо вона здатна виявляти конкретні супутники GPS-навігації та Starlink-інтернету, що пролітають на низьких орбітах над певними секторами території, щоби далі передати цілевказання на них на комплекси РЕБ 14Ц227 "Тобол" для придушування їхніх сигналів.
Така спарка РЛС "Воронеж-ДМ"- РЕБ "Тобол" несе пряму загрозу американським орбітальним супутникам!
Приблизно щось подібне мало місце під час початку наступу рашистських військ на Харків 10 травня цього року, коли було повністю придушено зв'язок Starlink.
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27.05.2024 14:20 Ответить
Бомбить Воронеж!
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27.05.2024 12:45 Ответить
головним в цій гарній новині вважаю те що на відстань 1800 км!!
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27.05.2024 13:35 Ответить
Помилка у повідомленні ЦН: не "загоризонтну", а "надгоризонтну" РЛС "Воронеж-М"...
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.
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27.05.2024 13:39 Ответить
Ну, шо? Першингам шлях відкритий...
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27.05.2024 13:43 Ответить
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27.05.2024 13:53 Ответить
Очень интересно и содержательно.
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27.05.2024 14:04 Ответить
приблизительное место расположения
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27.05.2024 15:32 Ответить
Саме коштовне в РЛС цього типу це антенне полотно..., бити треба туди !!!
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27.05.2024 14:21 Ответить
Подобные станции у кацапов есть еще в гг. Оленегорск, Усолье-Сибирское, Красноярск, оз.Балхаш.
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27.05.2024 16:16 Ответить
 
 