Последствия удара по российской РЛС "Воронеж-М"

В ночь на 27 мая дрон ГУР МО атаковал РЛС Воронеж-М в Оренбургской области РФ.

Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

На спутниковых фото Planet Labs за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.

Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.





Удар по РЛС "Воронеж-М"

Ранее СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что дрон ГУР МО атаковал загоризонтную РЛС "Воронеж-М" на расстоянии более 1 800 км

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